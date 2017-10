En esa línea, Vallejos arrancó señalando a los candidatos: "Acá no hay hijos del poder económico pero sí del pueblo trabajador". Y logró silbidos al nombrar al "equipo" del presidente Mauricio Macri, al que criticó. Los candidatos a senadores también apelaron a un discurso ideológico. Taiana hasta alentó a las tribunas varias veces a cantar consignas como "vamos a volver", "Patria sí, colonia no" y "el que no salta es un inglés". "Este gobierno pagó a los buitres hasta lo que no le pidieron", subrayó caminando por la larga pasarela entre el escenario rectangular y la isla 360º. Y en concordancia con lo que varios intendentes dijeron off the record, el candidato en segundo lugar para el Senado por Buenos Aires, señaló que "tenemos a la mejor candidata, Cristina Fernández de Kirchner, no podemos dejarla sola, tenemos que acompañarla cuando se enfrenta a un bloque de poder del Ejecutivo provincial, el Ejecutivo nacional y el Ejecutivo de la Ciudad, además del poder económico, financiero, buena parte del poder judicial y de los grandes medios". En el cierre pidió recorrer barrio por barrio, calle por calle y casa por casa, especialmente en el tercer cordón, para "convencer a todos los peronistas, a esos compañeros que votaron otras opciones, que voten la lista de Unidad Ciudadana".