México

La postura que debes adoptar al salir de la cama para evitar microlesiones en la columna y dolor de espalda

Cada mañana, antes de que el despertador termine de sonar, la columna vertebral ya está expuesta a uno de los momentos de mayor riesgo del día

Guardar
Google icon
Una mujer con cabello castaño y pijama se sienta en una cama, se sujeta la espalda baja con dolor y tiene una columna vertebral luminosa superpuesta.
La forma en que te levantas cada mañana puede proteger o dañar tu columna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor lumbar afecta a 619 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su portal oficial.

Lo que pocos saben es que uno de los momentos de mayor riesgo para la columna ocurre en los primeros segundos del día, antes de poner un pie en el suelo.

PUBLICIDAD

La lumbalgia no discrimina edad ni condición física.

La OMS señala que la mayoría de las personas experimenta al menos un episodio en su vida, con mayor prevalencia entre los 50 y 55 años y una incidencia más alta en mujeres que en hombres.

PUBLICIDAD

Mujer adulta con camisa gris, sentada en un sofá, se toca el cuello con la mano izquierda mientras mira un smartphone. Una lámpara y cojines se ven al fondo.
La OMS clasifica el dolor lumbar como la principal causa de discapacidad a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor puede ser agudo, subagudo o crónico, y en aproximadamente el 90% de los casos no tiene una causa estructural identificable.

Lo que sí tiene causa identificable es el daño que ocurre cuando alguien se levanta de la cama de forma incorrecta.

Por qué la columna es más vulnerable en los primeros minutos del día

Durante el reposo nocturno, los discos intervertebrales —estructuras avasculares que actúan como amortiguadores entre las vértebras— se rehidratan y absorben nutrientes.

Lo hacen únicamente de noche, porque es el único momento en que la columna no soporta el peso del cuerpo.

Sin la carga gravitacional del día, el núcleo pulposo absorbe solutos de forma gradual y alcanza su nivel máximo de hidratación alrededor de las seis horas de reposo.

Ilustración de una mujer con pijama blanco sentada en el borde de una cama, con una mano en la espalda baja que irradia un resplandor rojizo.
El dolor lumbar afecta a 619 millones de personas en el mundo, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese estado de máxima hidratación tiene una consecuencia mecánica: el disco está más tenso, más rígido y menos tolerante a las cargas de torsión o flexión brusca.

Un estudio publicado en la revista médica European Spine Journal documentó por primera vez en humanos vivos cómo la transición de la posición supina a la posición de pie genera una pérdida inmediata de nutrientes en el núcleo pulposo.

Ilustración de una mujer con cabello rizado castaño y sudadera azul, con las manos en la mejilla y expresión de dolor.
Los discos intervertebrales no tienen vasos sanguíneos propios y dependen del reposo para nutrirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación ganó el Premio ISSLS 2024, el galardón más prestigioso en ciencias de la columna vertebral.

El fenómeno inverso, denominado pumping-in, ocurre cuando el cuerpo regresa al reposo: el disco recupera lo perdido.

Ese ciclo de carga y descarga es fisiológico.

El problema surge cuando la transición se hace con torsión o flexión abrupta de la columna, que somete al disco a fuerzas para las que no está preparado en ese momento del día.

Ilustración de una persona mayor agachándose en una sentadilla profunda. Su cuerpo es translúcido, revelando caderas, rodillas y tobillos iluminados.
La OMS clasifica el dolor lumbar como la principal causa de discapacidad a nivel global.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se sale de la cama sin dañar la columna, según los expertos

La Universidad de Washington describe en su biblioteca clínica una secuencia de pasos que protege la columna durante la transición del reposo a la posición vertical.

La técnica se conoce como log roll —giro en bloque— y su principio es eliminar la torsión espinal.

El primer paso es deslizarse hacia el borde de la cama mientras se permanece en posición supina.

La posición supina es simplemente estar acostado boca arriba, con la columna apoyada sobre el colchón y sin carga gravitacional sobre los discos.

Infografía detallando seis pasos ilustrados para salir de la cama sin dañar la columna, con texto explicativo, un cronómetro y una figura esquelética.
Una infografía de Infobae detalla los pasos de la técnica de "giro en bloque", descrita por la Universidad de Washington, para proteger la columna al levantarse de la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego se doblan las rodillas y se apoyan los pies sobre el colchón.

A continuación, se gira el cuerpo en bloque hacia el lado más cercano al borde: hombros y caderas se mueven al mismo tiempo, sin que uno preceda al otro.

Las rodillas permanecen juntas durante todo el giro.

Una vez de lado, se usan ambas manos para empujar el torso hacia arriba mientras las piernas descienden por el borde de la cama.

Una enfermera con uniforme azul, mascarilla y gorro quirúrgico habla con un hombre adulto en camisa blanca en un hospital. Hay una cama y equipos médicos al fondo.
Levantarse de la cama parece un acto simple, pero implica una transición de carga para la que la columna no siempre está lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de las piernas ayuda a incorporarse. En ese momento se recomienda hacer una pausa breve, respirar profundo y esperar a que el sistema vestibular se estabilice antes de ponerse de pie.

Para levantarse, se inclina el torso hacia adelante, se contraen los músculos abdominales y se extienden piernas y brazos al mismo tiempo hasta alcanzar la posición vertical.

Ambas piernas deben extenderse de forma simultánea, no una antes que la otra.

Ilustración de una mujer de piel morena y cabello oscuro sentada en el suelo de una habitación minimalista, con una planta, un libro abierto y una taza de café. Luz entra por una ventana.
La técnica conocida como log roll elimina la torsión espinal durante la transición del reposo a la posición vertical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento completo toma menos de 30 segundos, de acuerdo con los especialistas.

La diferencia entre hacerlo bien o mal puede acumularse, mañana a mañana, en microlesiones que con el tiempo derivan en el tipo de dolor que la OMS clasifica como la primera causa de discapacidad en el mundo.

Temas Relacionados

Columna VertebralDolor De EspaldaDolor LumbarDolor De CaderaSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá mensaje oficial mientras solo existan cifras preeliminares en las elecciones colombianas

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

Riña entre turistas y prestadores de servicios termina con disparos y protesta en Acapulco: comerciantes retienen a un militar

El soldado realizó dos detonaciones para intentar detener una pelea en playa Majahua; trabajadores y taxistas bloquearon los accesos a Marina Majahua para exigir su identificación y proceder legalmente

Riña entre turistas y prestadores de servicios termina con disparos y protesta en Acapulco: comerciantes retienen a un militar

La reacción del Pato Merlín tras el intento de la caricia de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta de México, Merlín es la mascota no oficial del Mundial 2026 gracias a la afición

La reacción del Pato Merlín tras el intento de la caricia de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum desmiente a Ken Salazar: AMLO no temía lo que dijera El Mayo, sino la injerencia de EEUU en su captura

La mandataria asegura que, durante la transición, el entonces Ejecutivo le planteó dudas sobre el operativo y una posible intervención de agencias estadounidenses sin avisar a México

Sheinbaum desmiente a Ken Salazar: AMLO no temía lo que dijera El Mayo, sino la injerencia de EEUU en su captura

Cuáles son los efectos secundarios de comer ajo crudo en personas con padecimiento de hígado graso

La tolerancia individual varía y no todos los pacientes experimentan los mismos beneficios

Cuáles son los efectos secundarios de comer ajo crudo en personas con padecimiento de hígado graso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición

La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

¿Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba? ‘El Pirruris’ resultó lesionado tras un fuerte accidente

Dan Reynolds sorprende en Monterrey: Vocalista de Imagine Dragons se pone la camiseta de México y canta “Cielito Lindo”

DEPORTES

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026