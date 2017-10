"Me tocó junto a otros cuatro compañeros diputados en el '98 frenar durante un mes el quórum para que no se aprobara la flexibilización laboral de Erman González. Éramos 5 nada más.", dijo la ex presidenta remontándose a sus días como legisladora. Y continuó: "Pero me acuerdo que una diputada de la primera Alianza fue la miembro informante, fue la diputada que presentó, fundamentó y pidió el voto para aprobar esa ley contra los trabajadores".