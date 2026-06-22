Por qué es importante limpiar la cafetera y cómo hacerlo, según los expertos

Una cafetera italiana desarmada, con granos de café esparcidos sobre una superficie amarilla

El café forma parte de la vida diaria de muchas personas y se ha convertido en un pequeño ritual cada mañana en el hogar. La cafetera italiana es la favorita de quienes buscan una buena taza de café, pero hay un detalle que suele pasar desapercibido: cómo se debe limpiar para que el café siga saliendo rico y, sobre todo, no cause problemas de salud.

En los últimos tiempos, circula la idea de que no hay que lavar la cafetera con detergente porque eso puede cambiar el sabor del café. Muchos prefieren simplemente enjuagarla con agua caliente y nada más. Así piensan que los restos de café ayudan a mejorar el gusto en cada uso. Pero los especialistas advierten que esta costumbre puede traer consecuencias inesperadas.

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Cafetera, limpieza y salud: lo que no se ve también importa

El nutricionista Ander Iglesias explica en sus redes sociales (@comersindrama en Instagram) que la cafetera debe tratarse como cualquier otro utensilio de cocina. Así como nadie usa un plato o una cuchara sin lavar después de comer, tampoco conviene dejar la cafetera solo enjuagada. Aunque a simple vista parezca limpia, los restos de café y los aceites que quedan en las paredes pueden ser el lugar ideal para que crezcan bacterias y otros microorganismos.

Iglesias señala que, aunque no siempre sean peligrosas, estas bacterias pueden provocar molestias estomacales o malestar, sobre todo en quienes tienen defensas bajas. Además, con el tiempo, pueden aparecer hongos o moho en las partes donde se acumula humedad, algo que es fácil de pasar por alto si la limpieza no es cuidadosa.

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El especialista insiste en que lavar la cafetera con detergente es seguro y no arruina el sabor del café, siempre que después se enjuague bien y no queden restos de jabón. La clave está en desmontar la cafetera de vez en cuando para limpiar a fondo todas sus piezas y dejarla secar bien antes de guardarla.

Cómo limpiar la cafetera y no fallar en el intento

Para mantener la cafetera en buenas condiciones y disfrutar siempre de un café delicioso, los expertos recomiendan usar detergente y agua caliente después de cada uso. No hace falta usar productos especiales: el detergente común funciona bien, siempre que luego se enjuague muy bien para que no queden restos.

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Es bueno desmontar la cafetera cada tanto para lavar todas sus partes, sobre todo porque en las uniones y rincones suele quedar humedad. Si la cafetera no se seca bien antes de guardarla, puede aparecer moho o mal olor.

La imagen muestra una taza blanca con una bebida humeante, rodeada de granos de café tostados dispersos sobre una superficie oscura.

En lugares donde el agua tiene mucha cal, también conviene revisar si se forman pequeñas costras blancas en la cafetera. Estas manchas pueden afectar el sabor del café si no se eliminan con una limpieza regular.

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La mayoría de las cafeteras italianas pueden lavarse en el lavavajillas, lo que facilita mucho el trabajo. Si hay dudas, lo ideal es leer las indicaciones del fabricante para no dañar ninguna pieza.

En palabras del propio Ander Iglesias, “la cafetera necesita el mismo cuidado que cualquier otro utensilio; si no la lavas bien, los restos se acumulan y pueden hacerte daño”. Así, mantener una rutina simple de limpieza es la mejor manera de asegurar que cada taza de café sea segura y mantenga el sabor que tanto disfrutan los amantes de esta bebida.

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