El oficialismo polariza y en un sentido nacionaliza la batalla en Buenos Aires frente a su mayor competencia, la ex presidente. No es un rival menor. Y además, la pulseada por los votos que pueden inclinar definitivamente la elección es un reto singular: se trata de atraer a una franja electoral que rechaza a Fernández de Kirchner pero oscila o duda entre Cambiemos y el apoyo a otras expresiones de la oposición, en particular Sergio Massa y también aunque en menor escala Florencio Randazzo.