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República Dominicana: El Gobierno impulsa una reforma educativa a largo plazo

La iniciativa presentada en Santo Domingo plantea cambios curriculares, organizacionales y legales con participación amplia, evidencia y acuerdos entre distintos sectores para articular mejor todo el sistema dominicano

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La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa presentó en Santo Domingo los ejes de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa presentó en Santo Domingo los ejes de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa presentó este martes en Santo Domingo a líderes de opinión los ejes de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, un proceso con el que el Gobierno busca construir una reforma del sistema educativo de largo plazo, articulada entre niveles y orientada a mejorar los aprendizajes y las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones.

La iniciativa ya cerró una primera etapa territorial: el pasado fin de semana concluyeron las consultas realizadas en distintos puntos del país, donde participaron más de 6,000 personas con opiniones y sugerencias sobre la educación dominicana.

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Ese dato fue mencionado durante el encuentro con comunicadores, analistas, académicos y formadores de opinión convocados por la comisión.

El espacio de diálogo forma parte de los trabajos de la comisión creada mediante el Decreto 309-26. Su objetivo es generar consensos sobre una reforma que conecte los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y que, al mismo tiempo, responda a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos del país.

La consulta busca definir una reforma curricular, organizacional y legal

Durante la presentación se expusieron los objetivos centrales de la consulta. Entre ellos figuran definir los elementos de una educación orientada al futuro, analizar alternativas institucionales para fortalecer la articulación del sistema educativo dominicano, promover una reforma curricular y organizacional y elaborar una propuesta de legislación educativa alineada con las necesidades del desarrollo nacional.

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La consulta nacional sobre educación dominicana cerró una primera etapa territorial con la participación de más de 6.000 personas en distintos puntos del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La consulta nacional sobre educación dominicana cerró una primera etapa territorial con la participación de más de 6.000 personas en distintos puntos del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps sostuvo que la transformación educativa debe partir de una reflexión sobre el país que la República Dominicana aspira a construir en las próximas décadas. Planteó que el propósito de la reforma no se limita a una reorganización institucional, sino que apunta a ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas mediante una educación de mayor calidad, pertinente y articulada.

De Camps agregó que el sistema en diseño busca fortalecer los aprendizajes para que los estudiantes aprendan más y mejor. También señaló que el objetivo es que desarrollen conocimientos, competencias y capacidades necesarias para desenvolverse en el futuro.

El funcionario lo resumió así: “Necesitamos materializar esta transformación educativa para que lo que se genere en las personas, además de lo humano, también sea su capacidad de producción, y que tengan la certeza y la tranquilidad de que van recorriendo una vida productiva en buena dirección”.

El proceso incorpora a educación superior, ciencia, innovación y actores sociales

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Rafael Santos Badía subrayó la necesidad de fortalecer la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la investigación científica y la innovación. Presentó esos cuatro componentes como pilares del desarrollo nacional dentro del proceso de reforma.

El proceso de transformación educativa fue impulsado por la comisión creada mediante el Decreto 309-26 para buscar consensos sobre una reforma del sistema educativo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El proceso de transformación educativa fue impulsado por la comisión creada mediante el Decreto 309-26 para buscar consensos sobre una reforma del sistema educativo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La consulta reunió a representantes de medios de comunicación, analistas, académicos y líderes de opinión, que intercambiaron ideas y formularon recomendaciones sobre los principales desafíos del sistema educativo y sobre las oportunidades para transformarlo. Ese intercambio forma parte de una estrategia de participación más amplia.

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana continuará con nuevos espacios de diálogo con actores de los sectores educativo, productivo, social y académico. La meta es construir una propuesta de reforma basada en evidencia, participación y consenso para consolidar un sistema educativo más articulado, pertinente e inclusivo para las próximas generaciones.

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