El Salvador

Congresista estadounidense pide que el TPS se extienda para salvadoreños

La congresista Luz Rivas solicita mantener la protección temporal para miles de migrantes que enfrentan incertidumbre y advierte sobre consecuencias familiares y económicas si se suspende el programa

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Una multitud de personas levanta carteles azules con la leyenda "SAVE TPS" y banderas de Estados Unidos frente a un edificio blanco con columnas.
Luz Rivas pidió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que extienda antes del 11 de julio de 2026 el TPS para más de 170,000 salvadoreños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista de Estados Unidos, Luz Rivas, solicitó este martes formalmente al secretario de Seguridad Nacional, Sean Mullin, que la administración extienda la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 170,000 salvadoreños residentes en el país, cuya protección vence el próximo 9 de septiembre de 2026. Rivas advirtió que la decisión debe tomarse antes del 11 de julio, plazo mínimo estipulado para garantizar certeza a quienes dependen de este amparo federal.

En una comunicación dirigida al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la representante del distrito veintinueve de California argumentó que la continuidad del TPS es vital para garantizar la estabilidad y la seguridad de miles de familias.

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Luz Rivas recordó que la designación actual del TPS, otorgada a migrantes de El Salvador en 2001, se implementó tras dos terremotos devastadores en ese país centroamericano y que, desde entonces, ha protegido a los beneficiarios frente a la violencia de pandillas.

Luz Rivas recordó que el Estatus de Protección Temporal para El Salvador fue otorgado en 2001 tras dos terremotos y luego amparó a sus beneficiarios ante la violencia de pandillas y la inestabilidad política. (Cortesía: Luz Rivas)
Luz Rivas recordó que el Estatus de Protección Temporal para El Salvador fue otorgado en 2001 tras dos terremotos y luego amparó a sus beneficiarios ante la violencia de pandillas y la inestabilidad política. (Cortesía: Luz Rivas)

De acuerdo con cifras citadas por Rivas, los beneficiarios del TPS de El Salvador han residido de manera continua en EE.UU. por al menos 25 años y han superado controles de seguridad y antecedentes exigidos por el gobierno. "Cerca del 20% de estas personas llegó al país cuando tenía 15 años o menos. Estos beneficiarios del TPS han pasado la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos, y muchos probablemente no tengan una conexión sólida con El Salvador”, destacó la legisladora en su escrito.

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El impacto económico y social de los salvadoreños amparados por el TPS

El documento enviado al DHS enfatiza que quienes están bajo el amparo del TPS en Estados Unidos han desarrollado profundas raíces en la nación norteamericana como propietarios de pequeñas empresas, servidores públicos y trabajadores esenciales. “La posible interrupción del estatus de TPS para más de 170,000 salvadoreños causará un daño significativo a las economías locales y a las comunidades de todo el país”, advierte la congresista.

De igual manera, la parlamentaria añadió que los salvadoreños amparados por el TPS contribuyen con aproximadamente USD 5,400 millones a la economía estadounidense y presentan una participación laboral cercana al 90%, con un 10% desempeñándose como pequeños empresarios.

Además, Luz Rivas destacó que alrededor de 277,000 ciudadanos estadounidenses conviven con beneficiarios salvadoreños del TPS, incluidos más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses que dependen de ese estatus para su bienestar y estabilidad familiar. La interrupción del programa, advierte la congresista, podría agravar la escasez de mano de obra, aumentar precios y perjudicar la economía de numerosas familias estadounidenses.

Manos sostienen un cartel de cartón con las siglas TPS pintadas en azul y blanco. La letra P contiene el escudo nacional de El Salvador.
La legisladora Luz Rivas afirmó que los beneficiarios salvadoreños del TPS residieron de manera continua en Estados Unidos durante al menos 25 años y superaron controles de seguridad y antecedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su petición, la representante por California instó a la administración a extender la designación de TPS para los migrantes salvadoreños por 18 meses, requerimiento que permitiría asegurar un efecto positivo tanto en las familias como en las economías locales.

“Los migrantes han sido la base del éxito de Estados Unidos, y la extensión del TPS proporcionará un alivio a corto plazo y la oportunidad de seguir contribuyendo al éxito de nuestra nación”, concluyó la congresista en sus escrito.

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