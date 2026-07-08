Colombia

Asocaña pide respetar los resultados electorales y respalda la institucionalidad tras la suspensión del empalme

El gremio azucarero expresó su preocupación por el clima de confrontación política e instó a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Además, resaltó la importancia de preservar la confianza en las instituciones responsables del proceso electoral

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Mano en traje deposita voto en urna transparente con escudo de Colombia, texto "Elecciones Presidenciales Colombia 2026", Casa de Nariño y bandera de fondo.
Asocaña rechazó los señalamientos contra el proceso electoral y llamó a preservar la confianza en las instituciones del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña) se pronunció este martes 7 de julio en medio de la creciente tensión política que vive el país y pidió respetar los resultados de las elecciones presidenciales, al tiempo que hizo un llamado a defender la institucionalidad y fortalecer la democracia.

El pronunciamiento del gremio se conoce pocas horas después de que se confirmara la suspensión del proceso de empalme entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, situación que ha profundizado la confrontación política y generado preocupación en distintos sectores.

Asocaña rechaza las dudas sobre el proceso electoral

A través de un comunicado oficial, Asocaña manifestó su rechazo a las declaraciones que ponen en duda la legitimidad de las elecciones y de los resultados obtenidos en las urnas, al considerar que ese tipo de mensajes afectan la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.

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“Asocaña y sus ingenios y cultivadores afiliados rechazamos los pronunciamientos mediante los cuales se pone en duda la legitimidad del proceso electoral y de sus resultados”, señaló la organización.

El gremio agregó que existe preocupación por los efectos que pueden tener estos señalamientos sobre la democracia colombiana.

“Expresamos nuestra preocupación porque este tipo de declaraciones, que cuestionan la decisión de los colombianos en las urnas, no contribuyen a la construcción de confianza y a la estabilidad de las instituciones”, indicó.

La asociación advirtió que los cuestionamientos a las elecciones pueden afectar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. - crédito REUTERS/Luisa González
La asociación advirtió que los cuestionamientos a las elecciones pueden afectar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. - crédito REUTERS/Luisa González

Respaldo a la Registraduría, el CNE y la justicia

En su pronunciamiento, Asocaña expresó su respaldo a las entidades encargadas de garantizar el desarrollo de las elecciones, destacando el trabajo realizado durante el proceso electoral.

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El gremio afirmó que desde la agroindustria de la caña reconocen la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los jueces de la República.

Según el comunicado, estas instituciones actuaron dentro de sus competencias constitucionales y legales, garantizando un proceso transparente para la elección del presidente y el vicepresidente de Colombia.

“Desde la agroindustria de la caña reconocemos y respaldamos la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y de los jueces de la República, encargados de conducir y certificar el proceso electoral, quienes actuaron conforme a sus competencias y garantizaron un proceso transparente en la elección del Presidente y el Vicepresidente de la República”, expresó Asocaña.

El llamado de Asocaña a todos los sectores políticos

La organización también hizo un llamado a los diferentes actores políticos para que contribuyan a preservar la democracia y evitar que las diferencias políticas profundicen la crisis institucional.

En ese sentido, pidió que tanto las actuaciones como las declaraciones públicas estén encaminadas a fortalecer el Estado de derecho y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos durante las elecciones.

“Desde el gremio hacemos un llamado a todos los actores políticos a contribuir con sus actuaciones y declaraciones al fortalecimiento de la democracia, a respetar la voluntad expresada por los colombianos y a defender las instituciones que sustentan nuestro Estado de derecho”, manifestó.

Asimismo, concluyó que la estabilidad del país debe estar por encima de cualquier diferencia política, insistiendo en que la institucionalidad debe prevalecer en este momento de transición.

Asocaña advirtió que los cuestionamientos a las elecciones pueden afectar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. - crédito Asocaña
Asocaña advirtió que los cuestionamientos a las elecciones pueden afectar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. - crédito Asocaña

¿Por qué se produjo este pronunciamiento?

El comunicado de Asocaña se conoció luego de que se anunciara la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una decisión que elevó aún más la tensión política en el país.

La suspensión fue anunciada inicialmente por Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el Gobierno estaba desconociendo el resultado de las elecciones presidenciales.

El presidente electo cuestionó especialmente las declaraciones realizadas por Gustavo Petro, quien reconoció públicamente al senador Iván Cepeda como su sucesor político y habló de presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

De la Espriella calificó al gobierno saliente de “corrupto” y sostuvo que la suspensión del empalme buscaba garantizar una transición seria, transparente y respetuosa de la voluntad popular.

El Gobierno también suspendió las mesas de empalme

Horas después, el Gobierno nacional confirmó que tampoco continuaría con las reuniones de transición.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que las mesas de empalme quedaron suspendidas debido al ambiente de confrontación generado por las constantes acusaciones dirigidas contra el Ejecutivo.

Según el funcionario, el Gobierno consideró que la situación se volvió insostenible por las ofensas, los señalamientos de corrupción y las amenazas de promover procesos de extradición contra Gustavo Petro y algunos integrantes de su administración.

Ávila afirmó que el Ejecutivo no aceptaría una agresión más y sostuvo que la decisión buscaba preservar la dignidad institucional mientras existieran garantías para retomar el proceso de transición.

Petro anunció que irá a la ONU a denunciar al Estado colombiano por no cumplir el Acuerdo de Paz, y Abelardo de la Espriella respondió con críticas - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
La declaración de Asocaña fue emitida luego de que se rompieran las mesas de transición entre los equipos del Gobierno y la administración entrante. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El proceso sigue suspendido

Hasta el momento, ambos equipos mantienen posiciones enfrentadas y se responsabilizan mutuamente del fracaso del proceso de empalme.

Además de las diferencias políticas, durante los últimos días también se han presentado denuncias penales derivadas de declaraciones hechas por integrantes de los dos equipos de transición, lo que ha incrementado el clima de confrontación.

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