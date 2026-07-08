“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Las cámaras de la transmisión del Mundial 2026 registraron el momento en el que Diego Simeone, se convirtió en un hincha más desde un palco del Mercedes-Benz Stadium. Con la camiseta albiceleste puesta y la voz al límite el “Cholo” vivió con un gran desahogo el gol de Enzo Fernández.

Fue en el minuto 93. Argentina iba 2-2 ante Egipto y la clasificación a los cuartos de final del torneo pendía de un hilo. En ese momento, las cámaras enfocaron al Cholo en el palco y captaron su reacción. Mientras Lautaro Martínez recibía el balón y se iba para el córner, Simeone lo señaló y murmuró “parala, ahí está”. Cuando el delantero del Inter de Milán se llevó la pelota, el técnico del Atlético de Madrid insistió: “Tenela, tenela”. Martínez tiró el centro, Enzo Fernández conectó de cabeza y la pelota entró pegada al palo. El gol de la victoria desató la locura en las tribunas y, en el palco, Simeone se abrazó de inmediato con su esposa.

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Lo que siguió al pitazo final fue igual de expresivo. De pie frente a la baranda de vidrio del palco, con el estadio todavía retumbando por los cánticos de la hinchada argentina, Simeone se quedó unos segundos en contemplación absoluta, con las manos apoyadas en el vidrio y la mirada fija en el campo. Fue una pausa breve. De un momento a otro, levantó ambos brazos, apretó los puños con fuerza y dio un pequeño salto en su lugar. Luego bajó los brazos y retomó la misma postura de antes, como si necesitara procesar lo que acababa de ocurrir. La cámara hizo un paneo hacia la izquierda que permitió ver el verde del césped, uno de los arcos y la marea de hinchas que festejaba en las tribunas inferiores.

A lo largo del encuentro, Simeone lució la camiseta titular albiceleste con el dorsal 17 en la espalda —la de su hijo Giuliano, quien estuvo en el banco—, un detalle que no pasó inadvertido en las imágenes. Con esa indumentaria, el Cholo protagonizó también un abrazo grupal eufórico con un hombre y dos mujeres que lo acompañaban en el palco, todos vestidos con la camiseta argentina. El grupo se entrelazó, comenzó a saltar de manera compulsiva y giró sobre sí mismo. En medio de esa celebración, soltaron los abrazos por un instante para levantar los brazos, apretar los puños de cara a la cancha y gritar la victoria.

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Otro video publicado por su esposa en Instagram mostró al entrenador del Atlético de Madrid en su faceta más pasional. Con una remera blanca en la mano derecha, la hizo girar con fuerza por encima de su cabeza, en el clásico gesto de “revolear la camiseta”. Mientras él festejaba, la cámara realizó un paneo hacia la izquierda que dejó ver a miles de fanáticos saltando y agitando los brazos al compás de los cánticos. Luego, el Cholo dejó de agitar el pañuelo y se llevó la mano derecha a la cabeza. Se quedó estático, apoyado en el límite del palco, con la vista fija en el césped.

El partido que Simeone presenció desde ese palco del Atlanta Stadium fue uno de los más agitados de la Copa del Mundo. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos con un cabezazo de Yasser Ibrahim, y Lionel Messi falló un penal a los 18 antes de ver cómo su tiro libre daba en el palo a los 31. En el segundo tiempo, Mostafa Ziko amplió la diferencia a los 67 minutos con un contragolpe para poner el 2-0.

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La remontada comenzó a los 79 con un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero tras un centro de Messi, continuó a los 83 con el remate del capitán argentino tras capturar un rebote, y se selló en el 93 con el cabezazo de Enzo Fernández que desató la euforia en las tribunas y, con ella, las imágenes del Cholo que recorrieron el mundo.

Argentina ahora jugará en cuartos de final ante Suiza, que eliminó por penales a Colombia. El partido está previsto para el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.

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