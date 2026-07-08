Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

El francés, excompañero del capitán argentino en Barcelona, se refirió al desahogo luego dar vuelta el partido contra Egipto.

Thierry Henry volvió a posar los ojos sobre Lionel Messi después de que Argentina protagonizara una de las remontadas más recordadas del Mundial 2026: tres goles en el tramo final para voltear un 2-0 ante Egipto y clasificarse a los cuartos de final. El ex delantero francés, que compartió vestuario con el capitán albiceleste durante tres años, comparó la actuación de Messi con un guion de película de Hollywood y recurrió a una anécdota de los entrenamientos para explicar por qué, cuando alguien despierta al astro argentino, las consecuencias son casi imposibles de frenar.

“Miren, estamos en el área de Los Ángeles, esto es cosa de Hollywood“, dijo Thierry Henry. “Es casi como cuando escribes un guión, es como una película que nunca pasaría en la vida real. Como diciendo ‘vamos, el director se pasó un poco de la raya con esta’”. La imagen que eligió el exfutbolista para describir lo que ocurrió en Atlanta no fue casual: Messi había fallado un penal en el primer tiempo, vio cómo su equipo llegó a perder por dos goles y terminó siendo el artífice del empate con un remate dentro del área que desató la euforia argentina.

PUBLICIDAD

Fue Zlatan Ibrahimović quien, al escuchar la comparación cinematográfica, la llevó un paso más lejos: “Es más una serie, Thierry, porque siempre hay un episodio nuevo. La película no termina, un nuevo episodio viene después de otro episodio”. Henry tomó el comentario y cerró con una frase que sintetizó todo: “Este chico escribe la historia con los pies. No con un bolígrafo”.

Antes de llegar a esa imagen, el exdelantero del Barcelona y la selección francesa había recorrido el partido con una mezcla de asombro y reconocimiento. “Primero que nada, mírenlo, mírenlo llorando y lo mucho que significa para él y su equipo”, señaló. Luego añadió: “Pero antes que nada nos recordó que es humano, que sí es humano porque falló algunos penales”. Y sin pausa: “Y luego nos recuerda de nuevo que no es humano”.

PUBLICIDAD

Argentina enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026, el sábado 11 de julio en Kansas City (REUTERS/Carlos Barria)

Esa tensión entre la fragilidad y lo extraordinario fue el hilo conductor de todo el análisis de Henry. El francés no habló desde la tribuna de un observador externo, sino desde la memoria de quien lo vio de cerca, entrenamiento a entrenamiento. Y fue ahí donde apareció la anécdota que más peso tuvo en sus palabras.

“Lo que pasa con Leo es que a veces no debes despertar a la bestia”, advirtió Henry. La historia que contó a continuación ocurrió en una sesión de entrenamiento: Messi reclamó que la pelota había salido o que debía cobrarse una falta, y el entrenador le respondió que dejara de quejarse porque esas situaciones podían darse en un partido. “Lo siguiente que sabes, lo miras a los ojos y él cambia”, relató el exfutbolista, con un gesto que imitaba un clic. “Y va y agarra esa pelota, yo estaba ahí, lo presencié, y marca tres goles seguidos. Marcando inmediatamente, robándote la pelota, marcando de nuevo, robándote la pelota, marcando de nuevo”. Al terminar, Messi se dio vuelta y dijo: ‘la próxima vez cobra la falta’. “Y todos nosotros dijimos: ‘sí, sí, la próxima vez cobra la falta’. Porque simplemente es imparable. Cuando entra en ese estado de ánimo, es muy difícil detenerlo”, cerró Henry.

PUBLICIDAD

Esa misma lógica, la del jugador que se activa cuando el partido lo exige, fue la que el exdelantero trasladó al duelo ante Egipto. “Este es un tipo que jugó 120 minutos el otro día. Eleva su juego, empezó a agarrar la pelota y a gambetear a casi todos para intentar cambiar el partido”, remarcó. El contexto al que aludía era el partido previo de la selección argentina, antes de enfrentar a los africanos en los octavos de final del Mundial 2026.

Henry también puso en perspectiva la trayectoria de Messi frente a otros grandes con quienes compartió cancha. “Nunca... bueno, jugué con Zizou (Zinedine Zidane) y un montón de jugadores, Ronaldinho y demás”, recordó. “Pero a veces... no es vergonzoso decirlo, pero a veces marcaba unos goles, y yo estaba en la cancha, y me tomaba un ratito, uno o dos segundos, y decía ‘guau’”, agregó. Luego se corregía a sí mismo: “Y yo me decía a mí mismo: ‘oh, estás jugando, vuelve a meterte en el partido’”. “No me pasa a menudo, pero él es único en su especie”, concluyó, con la referencia a los tres años que compartieron juntos como sustento de esa afirmación.

PUBLICIDAD

El próximo rival de la selección argentina en los cuartos de final será Suiza, que eliminó por penales a Colombia. El partido está programado para el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.