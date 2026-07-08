Honduras

Honduras: Desarticulan célula de “Los Canechos” investigada por masacre que dejó 20 muertos en Colón

La Policía Nacional capturó a siete presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Canechos” durante operativos simultáneos en tres departamentos del país

Guardar
Google icon
Autoridades capturaron a siete presuntos miembros de “Los Canechos” durante operativos simultáneos. (FOTO: Proceso HN)
Autoridades capturaron a siete presuntos miembros de “Los Canechos” durante operativos simultáneos. (FOTO: Proceso HN)

La Policía Nacional de Honduras informó sobre la desarticulación de una célula de la estructura criminal conocida como “Los Canechos”, señalada por las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.

La operación se ejecutó mediante tres allanamientos con orden judicial realizados de manera simultánea en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, como parte del Plan Operativo Fase II Rigores.

De acuerdo con las autoridades, la intervención dejó como resultado la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal, además del decomiso de armas de fuego, munición, equipo táctico e indumentaria militar.

PUBLICIDAD

Durante uno de los operativos realizados en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, se registró un enfrentamiento armado entre agentes policiales y miembros de la estructura.

En el intercambio de disparos murió Franklin Asael Bustillo Sevilla, de 27 años, señalado como presunto integrante del grupo investigado.

La estructura criminal es investigada por su posible relación con la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo. (FOTO: Proceso HN)
La estructura criminal es investigada por su posible relación con la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo. (FOTO: Proceso HN)

Operativos simultáneos en tres departamentos

Las autoridades detallaron que las acciones policiales se desarrollaron en tres puntos del país. El primer allanamiento se realizó en Utila, Islas de la Bahía, donde fue capturada una persona. Otra intervención tuvo lugar en el departamento de Colón, dejando un detenido adicional.

Mientras tanto, el operativo principal se desarrolló en Esparta, Atlántida, donde se reportaron cinco capturas y la muerte del sospechoso durante el enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el proceso correspondiente ante el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Decomisan armas e indumentaria militar

Durante las inspecciones, los equipos policiales decomisaron un arsenal que será analizado como parte de las investigaciones.

Entre las evidencias encontradas se reportan dos escopetas, dos fusiles, cuatro pistolas, cargadores para armas de fuego, chalecos tácticos, teléfonos celulares, indumentaria militar y motocicletas.

Las autoridades indicaron que estos elementos serán incorporados al expediente investigativo para fortalecer las acusaciones contra los sospechosos.

La Policía decomisó armas, municiones, equipo táctico e indumentaria militar durante los allanamientos. (FOTO: Proceso HN)
La Policía decomisó armas, municiones, equipo táctico e indumentaria militar durante los allanamientos. (FOTO: Proceso HN)

Según la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los capturados estarían vinculados con la muerte violenta de 20 personas ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026.

La masacre ocurrió en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y atacó a las personas que se encontraban en la zona.

Disputa entre estructuras criminales

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque habría ocurrido como resultado de una disputa y presunta venganza entre grupos criminales que operan en la región.

Los detenidos podrían enfrentar acusaciones por delitos relacionados con asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de uso prohibido, atentado y uso ilegal de indumentaria militar o policial.

Los equipos especializados continúan realizando inspecciones en las viviendas intervenidas con el objetivo de encontrar más indicios relacionados con el caso.

Uno de los sospechosos murió tras enfrentarse con agentes policiales en Esparta, Atlántida. (FOTO: Proceso HN)
Uno de los sospechosos murió tras enfrentarse con agentes policiales en Esparta, Atlántida. (FOTO: Proceso HN)

La Policía Nacional aseguró que las operaciones continuarán para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la masacre.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos ocurridos en Rigores.

El cuerpo del sospechoso fallecido fue trasladado a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Temas Relacionados

Policia NacionalLos CanechosRigoresTrujilloHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía hondureña incluye a estadounidense entre los más buscados por investigación del caso Angie Peña

La Policía Nacional de Honduras incorporó al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson en la lista de los más buscados del país por su presunta vinculación con la investigación de la desaparición de Angie Samanta Peña.

Policía hondureña incluye a estadounidense entre los más buscados por investigación del caso Angie Peña

Guatemala: Un turista costarricense muere durante recorrido en el volcán Pacaya

Bomberos indicaron que el deceso pudo deberse a un paro cardiorrespiratorio, pero el Inacif deberá establecer la causa oficial

Guatemala: Un turista costarricense muere durante recorrido en el volcán Pacaya

El BCIE amplía en USD 58 millones una línea de crédito para financiar empresas en Panamá

La ampliación aprobada apunta a reforzar capital, acelerar proyectos y sostener actividades en comercio, manufactura, almacenamiento y transporte

El BCIE amplía en USD 58 millones una línea de crédito para financiar empresas en Panamá

Costa Rica retrasa un año las restricciones a los vapeadores: regulación sobre sabores, publicidad y empaques entrará a regir hasta 2027

Aunque el Ministerio de Salud insiste en que no se trata de un retroceso, organizaciones antitabaco cuestionan que la demora prolongue la exposición de niños y adolescentes a productos diseñados para resultar más atractivos

Costa Rica retrasa un año las restricciones a los vapeadores: regulación sobre sabores, publicidad y empaques entrará a regir hasta 2027

Las autoridades dominicanas incautaron casi 30 libras de marihuana en el aeropuerto Las Américas

El hallazgo ocurrió durante una revisión en el área de llegadas, tras detectar un equipaje negro dejado por un viajero desde Nueva York, con dos pacas ocultas entre ropa

Las autoridades dominicanas incautaron casi 30 libras de marihuana en el aeropuerto Las Américas

TECNO

La IA de Discord se equivoca y banea a usuarios por imágenes inofensivas

La IA de Discord se equivoca y banea a usuarios por imágenes inofensivas

Este guante inteligente puede restaurar el agarre en las manos de personas paralizadas

Usuarios reclaman a Meta por el uso de sus fotos en el nuevo generador de imágenes con IA

No solo el VAR: cómo se está usando la tecnología más actual en el Mundial de fútbol 2026

Cuál es la ‘papelera’ de WhatsApp donde puedes eliminar archivos pesados y liberar espacio en tu teléfono

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”

J.K. Simmons explicó cómo construyó al icónico editor de Spider-Man y por qué se inspiró en la comedia de los años 40

MUNDO

Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán en medio de la escalada en Medio Oriente

Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán en medio de la escalada en Medio Oriente

El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 80 objetivos con municiones de precisión

Una nueva oleada de misiles balísticos rusos golpea Kiev: es el tercer ataque a gran escala en menos de una semana

El régimen iraní amenazó con una respuesta “decisiva” contra Estados Unidos tras los bombardeos en el estrecho de Ormuz

No hay grúas para sacar a Fabio, el niño de 9 años atrapado tras el terremoto