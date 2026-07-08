Honduras: Desarticulan célula de “Los Canechos” investigada por masacre que dejó 20 muertos en Colón

Autoridades capturaron a siete presuntos miembros de “Los Canechos” durante operativos simultáneos. (FOTO: Proceso HN)

La Policía Nacional de Honduras informó sobre la desarticulación de una célula de la estructura criminal conocida como “Los Canechos”, señalada por las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.

La operación se ejecutó mediante tres allanamientos con orden judicial realizados de manera simultánea en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, como parte del Plan Operativo Fase II Rigores.

De acuerdo con las autoridades, la intervención dejó como resultado la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal, además del decomiso de armas de fuego, munición, equipo táctico e indumentaria militar.

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Durante uno de los operativos realizados en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, se registró un enfrentamiento armado entre agentes policiales y miembros de la estructura.

En el intercambio de disparos murió Franklin Asael Bustillo Sevilla, de 27 años, señalado como presunto integrante del grupo investigado.

La estructura criminal es investigada por su posible relación con la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo. (FOTO: Proceso HN)

Operativos simultáneos en tres departamentos

Las autoridades detallaron que las acciones policiales se desarrollaron en tres puntos del país. El primer allanamiento se realizó en Utila, Islas de la Bahía, donde fue capturada una persona. Otra intervención tuvo lugar en el departamento de Colón, dejando un detenido adicional.

Mientras tanto, el operativo principal se desarrolló en Esparta, Atlántida, donde se reportaron cinco capturas y la muerte del sospechoso durante el enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el proceso correspondiente ante el Ministerio Público.

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Decomisan armas e indumentaria militar

Durante las inspecciones, los equipos policiales decomisaron un arsenal que será analizado como parte de las investigaciones.

Entre las evidencias encontradas se reportan dos escopetas, dos fusiles, cuatro pistolas, cargadores para armas de fuego, chalecos tácticos, teléfonos celulares, indumentaria militar y motocicletas.

Las autoridades indicaron que estos elementos serán incorporados al expediente investigativo para fortalecer las acusaciones contra los sospechosos.

La Policía decomisó armas, municiones, equipo táctico e indumentaria militar durante los allanamientos. (FOTO: Proceso HN)

Según la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los capturados estarían vinculados con la muerte violenta de 20 personas ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026.

La masacre ocurrió en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y atacó a las personas que se encontraban en la zona.

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Disputa entre estructuras criminales

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque habría ocurrido como resultado de una disputa y presunta venganza entre grupos criminales que operan en la región.

Los detenidos podrían enfrentar acusaciones por delitos relacionados con asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de uso prohibido, atentado y uso ilegal de indumentaria militar o policial.

Los equipos especializados continúan realizando inspecciones en las viviendas intervenidas con el objetivo de encontrar más indicios relacionados con el caso.

Uno de los sospechosos murió tras enfrentarse con agentes policiales en Esparta, Atlántida. (FOTO: Proceso HN)

La Policía Nacional aseguró que las operaciones continuarán para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la masacre.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos ocurridos en Rigores.

El cuerpo del sospechoso fallecido fue trasladado a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.