Teleshow

Nano Vaschetto, ex Gran Hermano, fue denunciado por violencia de género: “Me amenazaba con armas”

Micaela relató en LAM los años de maltrato y amenazas que vivió junto al padre de su hijo. Su crudo testimonio. La defensa del exparticipante del reality

Guardar
Google icon
Micaela denunció a Giuliano Vaschetto, Nano de Gran Hermano 2024/2025, por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio (Video: LAM, América TV)

Micaela, expareja de Giuliano Vaschetto —conocido como Nano en su paso como participante de Gran Hermano 2024/2025lo denunció ante la Justicia por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio, según informó el periodista Nico Peralta en el programa SQP (América TV). La denuncia derivó en el allanamiento del domicilio del exparticipante, donde las autoridades encontraron un arsenal de armas de fuego. Vaschetto respondió con su propia versión y adelantó que aguarda ser llamado a indagatoria.

La denuncia se formalizó luego de un episodio que tuvo lugar el domingo pasado. Micaela, madre del hijo de Vaschetto, aseguró en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV) que 9 años de relación estuvieron atravesados por distintas formas de violencia. “Fue violencia física, verbal, psicológica y hostigamiento”, afirmó, con la voz entrecortada por los nervios. Aclaró que su decisión de radicar la denuncia no fue impulsiva: “Si yo llego a hacer una denuncia en falso, es muy grave”. Fue el apoyo de su familia lo que la llevó a dar el paso.

PUBLICIDAD

Según el relato de Micaela ante De Brito, la violencia comenzó desde el principio. “Fue desde el inicio de la relación”, precisó al ser consultada sobre el período en que se extendieron los episodios. Durante años, dijo, ocultó la situación a su entorno más cercano, en particular a sus padres. Fue recién este domingo, tras una llamada que ella describió como detonante, que pidió ayuda a su familia y pudo concretar la denuncia. “Gracias al empujón de ellos yo pude hacer la denuncia, porque no hubiese podido”, reconoció.

Gran Hermano - Giuliano Vaschetto
La denuncia contra Giuliano Vaschetto derivó en un allanamiento judicial en el que las autoridades encontraron armas de fuego en su domicilio

La mujer describió que la violencia física no se expresó en golpes convencionales, sino en otra forma. “Muchas veces me zamarreo. Él hizo mucho tiempo boxeo, muay thai y todas esas cosas. La técnica que hacía en momentos así era de ahorcamiento, le dicen ‘la llave de león’”, relató. También señaló que las amenazas con armas de fuego fueron una constante en la relación: “Amenazas de armas hubo siempre, ya sea en peleas o como en la captura que se vio”. De Brito había exhibido al aire una captura de pantalla con referencias a seis balas.

PUBLICIDAD

Sobre el arma hallada en el allanamiento, Vaschetto sostuvo ante Peralta que se trataba de armas reglamentarias de caza que pertenecían a su padre fallecido y que conservaba como recuerdo. Micaela, en cambio, confirmó que las amenazas con ese armamento existieron, independientemente de su origen: “Lo del arma es real”, afirmó. Y agregó que el nivel de manipulación al que fue sometida llegó a hacerle dudar de su propia percepción: “Era tanto el psicopateo hacia mí que yo realmente llegué a pensar que lo del arma era mentira, que yo me lo creí, pero no”.

Uno de los puntos más delicados del testimonio fue la referencia al suicidio. “Era tanta la angustia que yo sentía que realmente lo llegué a pensar. De hecho, tuve el impulso un montón de veces y eso fue lo que asustó a mi familia”, explicó. Además, acusó a su expareja de haberla incitado en reiteradas ocasiones a hacerlo: “Él también me incitó millones de veces al suicidio”, declaró ante el panel de LAM.

Entrevista Gran Hermano a Nano
Micaela afirmó que los nueve años de relación con Giuliano Vaschetto estuvieron atravesados por violencia física, verbal y psicológica

Vaschetto, por su parte, ofreció una versión distinta a través de Nicolás Peralta. Según el periodista de SQP, el exparticipante afirmó que fue Micaela quien tuvo “un ataque de celos” el fin de semana y que amenazó con quitarse la vida. También dijo creer que alguien la está “llevando a decir cosas que no son”. Vaschetto no puede hablar públicamente porque la causa ya está judicializada, pero manifestó que está “muy ansioso” por que lo llamen a indagatoria, ya que asegura contar con pruebas que lo favorecen.

El vínculo entre ambos tuvo un capítulo particular durante la participación de Vaschetto en Gran Hermano: Micaela contó que en ese período no eran pareja formalmente, pero que él “estaba con ella”. La situación la afectó de tal manera que terminó internada por un ataque de ansiedad mientras él permanecía dentro de la casa. También describió una dinámica de control que se activaba cada vez que ella intentaba rehacer su vida: “Cada vez que se enteraba que yo hacía mi vida, pasaba esto. Las amenazas volvian”. Mencionó que los conflictos se intensificaron cuando Vaschetto se enteró de que ella salía con otra persona, en simultáneo con la relación que él mantuvo con Jennifer Lauría, otra participante del programa.

Peralta precisó en SQP que existe un antecedente del año 2020 vinculado también a armas de fuego. La causa actual avanza en la Justicia y el próximo paso previsto es la citación de Vaschetto a declaración indagatoria.

Temas Relacionados

Giuliano VaschettoNano Vaschetto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

En plena cobertura de la Selección Argentina desde Miami, la empresaria contó en un streaming que sumó un vehículo premium a su colección y explicó la lógica detrás de los nombres que elige

Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Las actrices siguieron el agónico 3 a 2 ante Egipto durante una jornada de grabación de la biopic de la diva, y el clip con sus reacciones se volvió furor en redes

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Tití Fernández recordó a su hija en la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba”

El periodista deportivo le dedicó un emotivo mensaje a María Soledad, su hija que murió durante el Mundial de Brasil en 2014, y a La Scaloneta

Tití Fernández recordó a su hija en la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba”

Así vivió Charly García el infartante triunfo de la Selección contra Egipto

El músico siguió el partido acompañado por su compañera, Mecha, y fue agasajado por el chef y Dj Andrés Balaciano

Así vivió Charly García el infartante triunfo de la Selección contra Egipto

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

La exprimera dama y el político compartieron un emotivo momento familiar en España

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

DEPORTES

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

“Argentina no gana el Mundial”: el encendido debate en vivo entre Valdano y Casillas sobre el fútbol sudamericano y el europeo

En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

“Argentina, un equipazo”: los elogios de las figuras de Suiza a Messi y a la Selección tras avanzar a los cuartos del Mundial

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

TELESHOW

Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Tití Fernández recordó a su hija en la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba”

Así vivió Charly García el infartante triunfo de la Selección contra Egipto

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

INFOBAE AMÉRICA

Médicos, enfermeras y farmacéuticos se capacitan en Panamá sobre el uso racional de medicamentos

Médicos, enfermeras y farmacéuticos se capacitan en Panamá sobre el uso racional de medicamentos

Nicaragua: El régimen de Ortega y Murillo oficializa la apropiación de Fut Campus Los Román en Carazo

Guerra de titanes en El Salvador: FAS y Firpo chocan en el Cuscatlán por la Súper Copa de Campeones

El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 80 objetivos con municiones de precisión

El Salvador entrega 200 canastas digitales a microempresas turísticas y reportan un alza promedio de 40% en ventas