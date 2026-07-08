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Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

El ex defensor brasileño elogió el carácter del equipo de Scaloni y la fortaleza mental del capitán argentino ante Egipto, pero también lanzó una advertencia directa a su propia selección tras la eliminación en la fase de grupos

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Dos hombres comentan frente a micrófonos, con fondos de luces de ciudad. Círculos muestran a Lionel Messi celebrando y a Neymar Jr. en el suelo con compañeros.
Felipe Melo en su rol como comentarista de televisión y las imágenes de Lionel Messi celebrando y Neymar Jr. llorando en el campo de juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Felipe Melo, uno de los jugadores brasileños que más fricciones protagonizó con futbolistas argentinos a lo largo de su carrera, dejó de lado cualquier rivalidad para rendirse ante Lionel Messi y ante el espíritu del equipo que dirige Lionel Scaloni. Lo hizo a través de un reel en su cuenta de Instagram, publicado tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, y sus palabras resonaron con fuerza en el mundo del fútbol.

El contexto no era menor. El 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección argentina enfrentó a Egipto en los octavos de final y estuvo al borde de la eliminación. Perdía 2-0 con apenas 15 minutos por disputar. Messi, además, había fallado un penal en el primer tiempo —su segundo error desde los doce pasos en este torneo y el cuarto en toda su historia mundialista—, y el equipo lucía sin respuestas. Fue la primera vez en la historia del fútbol mundial que un equipo remontó un marcador de dos goles abajo en tan poco tiempo dentro de un partido de eliminación directa. Cristian Romero encabezó la reacción con un cabezazo en el minuto 79; Messi igualó en el 83 con un remate fulminante con su pierna izquierda, y Enzo Fernández cerró la hazaña con un cabezazo en el segundo minuto de tiempo adicional. Final: 3-2.

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El ex defensor brasileño apuntó contra la Verdeamerla y destacó el espíritu colectivo de la Albiceleste. Además, aseguró que el capitán rosarino es el mejor futbolista de todos los tiempos

Fue ese partido el que arrancó el elogio de Melo. El ex defensor, retirado en enero de 2025 tras una carrera que incluyó pasos por Juventus, Galatasaray, Palmeiras y Fluminense, señaló dos aspectos que, a su juicio, explican la victoria argentina. El primero, el carácter colectivo del equipo: “Es una Argentina que es un grupo, un equipo, que no se da por vencido en ningún momento. Aunque técnicamente, al inicio del partido, estaban muy mal, no dejaron de competir”, afirmó el brasileño en el video.

El segundo punto fue el capitán. Melo subrayó la fortaleza mental de Messi ante la adversidad: “Falló el penal y en ningún momento se vino abajo. Me llama la atención que un atleta como él tenga una mentalidad tan fuerte, al punto de fallar otro penal y ser uno de los principales responsables de esta heroica remontada”, sostuvo el ex defensor, quien observó en vivo las imágenes del rosarino llorando al final del partido, lanzado al aire por sus compañeros en plena cancha de Atlanta.

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El mensaje no se quedó en el elogio. Melo lo convirtió en una advertencia directa para Brasil: “Que nos sirva de ejemplo. Cuando volvamos a tener esas ganas, esa garra y ese poder de competir, volveremos a ser fuertes otra vez”. La selección brasileña quedó eliminada en la fase de grupos del mismo Mundial, lo que convirtió las palabras del ex jugador en una crítica velada —pero inequívoca— hacia la actitud competitiva del Scratch.

Ante quienes pudieran sorprenderse por ver a un brasileño elogiar a un jugador argentino, Melo respondió sin rodeos: “¿Estoy hablando de un argentino? Que sea paraguayo, argentino, colombiano, italiano o suizo, lo que sea. Tenemos que dejar un poco de lado el fanatismo y hablar de lo que realmente pasa”.

El cierre del video fue el más contundente. Con 39 años, Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en Copas del Mundo, y lleva ocho goles en este torneo, lo que lo coloca como máximo artillero de la competencia. Melo, quien reconoció no haber visto jugar a Pelé y haber presenciado a Zico únicamente en su partido de despedida, fue categórico: “Messi es el mayor jugador de todos los tiempos que yo vi jugar al fútbol. Vi a Ronaldo Fenómeno, a Neymar, a Ronaldinho Gaúcho, a Zidane, y ninguno fue mejor que él para mí. Ese es Lionel Messi”.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Argentina ahora apunta al partido de cuartos de final ante Suiza, previsto para el 11 de julio en Kansas City.

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