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Familia queda atrapada en una gruta de Cuetzalan, Puebla: rescatan a dos personas y buscan a otras cuatro

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene activos protocolos de emergencia en coordinación con Protección Civil Municipal y la Policía Estatal

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Cascada de agua al interior de una gruta oscura. Rocas de distintos tamaños y colores pardos
Una familia quedó atrapada en una gruta de Cuetzalan, Puebla, tras intensas lluvias que ha registrado la zona. (Instagram: @itziiarmasia)

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desplegó este martes en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, luego de que una familia quedara atrapada al interior de la Gruta Chichicazapan debido al incremento repentino del nivel del agua provocado por las fuertes lluvias que azotaron la región.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Cuetzalan, el incidente ocurrió durante la tarde del 7 de julio, cuando seis integrantes de una familia originaria de Chignautla realizaban un recorrido por este atractivo natural y quedaron incomunicados tras la creciente.

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El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 15:20 horas. Según las autoridades, un hombre identificado como Agustín N. logró salir de la gruta y caminó hasta la Comandancia Municipal para pedir ayuda, ya que las lluvias dejaron sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía celular a distintas zonas del municipio, lo que impedía solicitar auxilio por otros medios.

Tras recibir el aviso, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal activó de inmediato los protocolos de emergencia en coordinación con Protección Civil Municipal y la Policía Estatal, que desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

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Documento oficial del Ayuntamiento de Cuetzalan con el escudo municipal, titulado "Comunicado Oficial", y texto sobre un incidente en una gruta
Un comunicado oficial del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso detalla el rescate y la búsqueda de una familia atrapada en la Gruta Chichicazapan por lluvias. (Ayuntamiento de Cuetzalan, Puebla)

Rescatan a dos personas y buscan a otras cuatro

Hasta el momento, las autoridades confirmaron el rescate con vida de dos personas. Sin embargo, cuatro integrantes de la familia —dos hombres y dos mujeres— continúan desaparecidos dentro del sistema de cuevas, por lo que las labores de localización siguen en marcha.

Las condiciones meteorológicas han complicado las tareas de los equipos de rescate, ya que el aumento del caudal representa un riesgo para quienes participan en el operativo. Por ello, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del nivel del agua mientras avanzan las acciones para ubicar a las personas que permanecen atrapadas.

Entrada a una cueva oscura, con paredes rocosas cubiertas de vegetación verde y enredaderas. El suelo es rocoso y terroso, con partes iluminadas
El acceso a la Gruta Chichicazapan, un destino turístico regional, se muestra con una abertura oscura rodeada de densa vegetación y rocas. (Instagram: @itziiarmasia)

El Gobierno Municipal de Cuetzalan exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y reiteró el llamado a extremar precauciones durante la actual temporada de lluvias, especialmente al visitar ríos, grutas, cascadas y otros espacios naturales donde pueden presentarse crecidas repentinas.

Asimismo, indicó que continuará proporcionando información conforme existan avances en el operativo de búsqueda y rescate, mientras los cuerpos de emergencia permanecen trabajando en la zona para localizar a los cuatro integrantes de la familia que aún no han sido encontrados.

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