Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mauro Icardi retomó sus ataques contra Yanina Latorre con una historia de Instagram publicada durante el triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026 (Video: Instagram)

Mientras Argentina festejaba la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras el agónico triunfo sobre Egipto, Mauro Icardi eligió ese mismo momento para redoblar su ofensiva pública contra Yanina Latorre con una historia de Instagram que apuntó directamente a los supuestos affaires de su marido, Diego Latorre.

El futbolista publicó el texto con ironía explícita: “Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea? Segunda pista: si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”. La chicana tomó como materia prima un episodio que la propia Yanina había relatado en el streaming Bondi Live.

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En esa entrevista, la conductora de SQP (América TV) describió la angustia que vivió un día en que Diego salió a pasear al perro y tardó unos 45 minutos en volver a su barrio cerrado sin atender el teléfono. “Le empecé a escribir por WhatsApp y no me contestaba. Está siempre con el teléfono en la mano”, relató Yanina. La situación escaló hasta el punto en que ella salió con el auto a buscarlo. “Cuando lo encontré, lo quise pisar con el auto. Me agarró un ataque, como que me imaginé que salía de una casa de una vecina”, admitió. Y fue más lejos: “Me imaginé que iba con el perro y aparte me molestó. Dije: mi perro mirando cómo tenía sexo”.

La nueva ironía de Mauro Icardi apuntó a los supuestos affaires de Diego Latorre y citó el episodio del paseo de los perros que contó Yanina Latorre

Diego, presente en ese mismo programa, intentó quitarle dramatismo al relato con humor. “Tengo mala reputación, pero no para tanto. Paren un poco”, dijo ante las bromas del panel. El conductor Ángel de Brito le señaló a Yanina lo evidente: “Entonces sos celosa”. Ella lo negó: “No, no soy. Se me ocurrió ese día”. El intercambio, que en su momento pasó como una anécdota de pareja, se convirtió en el material que Icardi eligió para su nueva embestida.

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La referencia a “Aruzza” —en alusión a Yanina Arruza, su verdadero nombre— fue suficiente para que el público identificara de inmediato el blanco de la ironía. La historia se viralizó con rapidez, amplificada por el contraste entre la celebración generalizada por el triunfo albiceleste y el tono provocador de la publicación.

El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre comenzó cuando la panelista vinculó a la China Suárez con una ruptura

El origen del enfrentamiento se remonta a fines de junio, cuando Latorre reveló que la China Suárez había abandonado la casa que compartía con Icardi tras encontrarle mensajes comprometedores y presenciar un escándalo en un boliche de Costanera Norte con otra joven, Ekaterina Ojeda. La información encendió la mecha de un cruce que no tardó en escalar.

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Icardi respondió con una foto de Latorre editada con la cara de un payaso y una batería de ataques personales. Luego redobló la apuesta con material de archivo sobre la mediática infidelidad que Diego le había protagonizado a su esposa años atrás, en un intento de volcar contra ella su propia historia. Después la trató de “insulto al periodismo” y amenazó con ventilar intimidades. Fue entonces cuando Latorre decidió responder: en el programa Pasó en América (América TV), la conductora lo llamó “fracasado”, recordó que Icardi no tuvo códigos al iniciar su relación con Wanda Nara y dejó en claro que sus amenazas no la amedrentaban.

La guerra mediática entre ambos no da señales de pausa. Icardi ya anticipó en su último mensaje que continuará con el intercambio: “Mañana te sigo atendiendo, Amoooooorrr”, cerró el futbolista, que actualmente se encuentra sin club tras la finalización de su contrato con el Galatasaray turco.

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