Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

Santiago del Moro le preguntó a Leandro Nigro en Gran Hermano si había insultado a Lionel Messi y el exparticipante negó la acusación (Video: GH, Telefe)

Apenas abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Leandro Nigro tuvo que enfrentar algo que no esperaba. El conductor Santiago del Moro lo recibió en La Cumbre (Streams Telefe) con una pregunta que lo dejó descolocado: “¿Vos en un momento insultaste a Messi?”.

El exparticipante, eliminado el lunes 7 de julio en la placa planta positiva en un mano a mano contra Luana Fernández, negó la acusación de manera rotunda, aunque la polémica ya llevaba días instalada en las redes sociales.

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El episodio que desató la controversia había ocurrido semanas antes, durante el partido entre la Selección Argentina y Austria por la Fase de Grupos del Mundial 2026. En esa ocasión, los participantes del reality vieron el encuentro en vivo y un comentario de Nigro sobre Lionel Messi se filtró al exterior. Las palabras que se le atribuyeron, “es una verg... Messi”, generaron un aluvión de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios exigieron su expulsión inmediata del programa.

La polémica en Gran Hermano se originó durante el partido de la Selección Argentina ante Austria por la Fase de Grupos del Mundial 2026

La reacción del público en X fue inmediata. Frases como “expulsión por antipatria” o “tiene que salir con el 99,9% de los votos” se multiplicaron en la plataforma. El malestar no se limitó a ese incidente: varios usuarios recordaron que Nigro también había puesto en duda las capacidades de Franco Colapinto, lo que sumó otro frente de críticas contra el exparticipante. La combinación de ambos episodios aceleró el rechazo del público y condicionó su suerte en la placa

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Al momento de la entrevista post-eliminación, Del Moro no evitó el tema. “Porque se escuchó eso y de hecho cuando yo le pregunté a Titi, me dijo que sí, que escuchó algo”, le explicó el conductor después de la negativa inicial de Nigro. El exparticipante, visiblemente sorprendido, repreguntó: “¿Estando en la casa?”. Cuando Del Moro confirmó que había ocurrido durante uno de los partidos, Nigro ensayó una explicación: “Habrá sido jodiendo. Fue todo en joda, en forma de chiste. No, jamás putearía a Messi. Yo lo amo a Messi. Es más, me iba a tatuar la firma de él”.

La testigo clave del incidente fue Catalina “Titi” Tcherkaski, quien estuvo en el piso del debate y fue consultada directamente por Del Moro. La exparticipante no dejó lugar a dudas sobre lo que creyó escuchar: “Yo lo escuché, o sea, lo escuché de fondo porque lo tenía a Nigro sentado atrás. Para mí lo dijo”.

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La producción de Gran Hermano ya había cuestionado el bajo perfil de Leandro Nigro dentro de la casa antes de su eliminación (Video: GH, Telefe)

Titi reconoció cierta ambigüedad en lo que percibió. “Había mucha gente hablando. Yo dije ‘¿lo dijo o lo pensó?’. Porque no entendí si era un chiste, si estaba hablando con alguien, ya que ni me di vuelta yo”, explicó. Fue Gastón Trezeguet quien buscó precisar el alcance de las palabras: “¿La frase fue con m o con v?”. Titi respondió que, aunque tenía dudas, se inclinaba por la letra V, en referencia al insulto que se le atribuye a Nigro. Del Moro cerró ese tramo del intercambio con una aclaración: “Igualmente el video era confuso”, dado que la producción buscó las imágenes pero no las puso al aire por la falta de claridad del audio.

La eliminación de Nigro no fue una sorpresa para quienes seguían el juego. Desde su ingreso en la segunda tanda de participantes, el streamer acumuló cuestionamientos por su bajo perfil dentro de la casa. A finales de mayo, la voz de Gran Hermano lo había interpelado directamente con una advertencia: “Me gustaría poder decir que todos comprenden la importancia de esta experiencia. Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en la sombra sin exponerse”. La intervención fue pública y dejó en claro que la producción evaluaba la posibilidad de abrirle la puerta giratoria.

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