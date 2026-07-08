Crimen y Justicia

Delincuentes robaron la llave de una casa en La Plata e ingresaron cuando la hija menor de la familia estaba sola

La víctima fue sorprendida por tres encapuchados que ingresaron sin forzar la puerta, la retuvieron en una habitación y le exigieron dinero y objetos de valor. Los asaltantes escaparon con joyas, dólares y documentación

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Calle Leandro N. Alem, señalética de calles 44 y 171, vivienda blanca con cerco de malla verde, lona azul, árboles y poste de luz
Delincuentes ingresaron a una casa con una llave robada en La Plata, retuvieron a una adolescente, se llevaron dinero y objetos de valor y escaparon (Google Maps)

Una adolescente de 15 años atravesó una experiencia de extrema tensión el sábado pasado en Lisandro Olmos, La Plata, al quedar completamente sola frente a tres delincuentes que ingresaron a su vivienda utilizando una llave presuntamente sustraída de un vehículo familiar.

El episodio tuvo lugar cerca de las 19, en una casa situada en la calle 44 entre 171 y 171 bis, mientras la madre de la joven y su pareja se encontraban realizando compras, de acuerdo a lo informado por el portal 0221.

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La víctima, que se encontraba sola en el domicilio, fue sorprendida por los asaltantes, quienes ingresaron encapuchados y sin forzar la puerta de acceso. Apenas entraron, ordenaron a la adolescente mantener la cabeza agachada y permanecer en una habitación, mientras uno de los ladrones la amenazaba de manera constante.

Durante aproximadamente 20 minutos, dos de los intrusos recorrieron cada ambiente de la vivienda, revisando cajones, placares y distintos muebles en busca de dinero, cajas fuertes u otros objetos de valor. El tercer delincuente se mantuvo junto a la joven en todo momento, impidiéndole cualquier intento de huida o de pedir ayuda. Incluso, según el relato de la víctima, le retiró el teléfono celular durante parte del asalto, aunque se mantuvo en comunicación permanente con sus cómplices mediante llamadas telefónicas para coordinar el robo.

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Las autoridades informaron que los asaltantes no ejercieron violencia física sobre la puerta, lo que refuerza la hipótesis de que la llave utilizada fue sustraída previamente. Los investigadores analizan cómo fue posible acceder a la vivienda sin generar ruidos ni señales de alarma y consideran relevante el hecho de que la familia notó la ausencia de la llave tras el asalto. La principal línea de investigación apunta a que los delincuentes conocían detalles de los movimientos de la casa y que el robo fue planeado con antelación.

Los ladrones estuvieron alrededor de 20 minutos dentro de la vivienda. Se llevaron dos cadenas de oro, dos alianzas, aproximadamente 300 dólares, una billetera y documentación personal de la familia.

Al irse, entregaron el celular a la adolescente, quien de inmediato llamó a su madre para alertarla sobre lo sucedido. La familia regresó rápidamente y, al comprobar el estado de la casa —especialmente el dormitorio principal, que fue hallado completamente revuelto—, tomaron la decisión de cambiar todas las cerraduras antes de dar aviso a la Policía Bonaerense.

Además, se formalizó la denuncia ante la Policía Bonaerense, que tomó intervención inmediata y levantó pruebas en el lugar.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La Policía analiza rastros y cámaras de seguridad para dar con los delincuentes (Télam)

La familia afectada se encuentra a la espera de avances en la investigación y ha solicitado colaboración a los vecinos para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones de seguridad y no dejar objetos de valor ni llaves a la vista en vehículos o espacios comunes.

El hecho generó preocupación en el barrio de Lisandro Olmos, donde los vecinos expresaron temor ante la posibilidad de que existan bandas organizadas con acceso a información sobre los domicilios y sus rutinas. Según se informó, la investigación se centra en determinar el modo en que los delincuentes obtuvieron la llave y si contaban con datos previos sobre la familia y su vivienda.

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