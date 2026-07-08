Crimen y Justicia

Condenaron a prisión a dos personas de una familia por vender drogas en Salta

La investigación comenzó luego de una serie de denuncias anónimas, que derivaron en un allanamiento que permitió secuestrar más de 300 dosis de pasta base de cocaína en el barrio Norte Grande de la capital provincial

Guardar
Google icon
La justicia salteña condenó a dos integrantes de una familia por la venta de drogas en una casa del barrio Norte Grande de la ciudad capital de la provincia
La justicia salteña condenó a dos integrantes de una familia por la venta de drogas en una casa del barrio Norte Grande de la ciudad capital de la provincia

La condena a Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, integrantes de una misma familia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta.

La investigación, iniciada por denuncias anónimas, permitió a las autoridades reunir pruebas contundentes sobre la actividad ilícita que ambos desarrollaban en una vivienda del barrio Norte Grande. Entre los elementos más relevantes, se encuentran el secuestro de más de 300 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y elementos asociados a la venta de drogas, derivó en penas de prisión efectiva para los involucrados.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de medidas alternativas de solución de conflictos, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal y expuso los resultados de la pesquisa.

Adriana Mabel Martínez fue condenada en juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que el hombre recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. Además, se declaró la reincidencia de Abel Ángel Martínez por tercera vez. Con estos elementos, la jueza Claudia Puertas homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, validando así el procedimiento judicial.

PUBLICIDAD

Las presentaciones alertaban sobre la venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Norte Grande, lo que llevó a la intervención de la UFINAR, con el apoyo del Grupo de Drogas del Sector 6 de la Policía de la Provincia. El fiscal Torres Rubelt ordenó entonces el despliegue de medidas investigativas, que incluyeron tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos.

Las acciones de inteligencia permitieron documentar reiteradas maniobras de comercialización de drogas en las inmediaciones del domicilio investigado. Los registros realizados mostraron el intercambio de dinero por envoltorios, una mecánica habitual en la venta de estupefacientes según las autoridades. La Policía demoró a compradores habituales, quienes portaban envoltorios con pasta base de cocaína, lo que contribuyó a fortalecer la hipótesis de venta directa desde la vivienda señalada.

El trabajo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Policía provincial en forma conjunta resultó clave para la causa
El trabajo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Policía provincial en forma conjunta resultó clave para la causa

En una primera instancia, un allanamiento fue previsto para el 18 de marzo. Sin embargo, la difusión de procedimientos policiales en redes sociales y grupos de WhatsApp del barrio alertó a los sospechosos, quienes cesaron temporalmente la actividad ilícita y abandonaron el inmueble. La reacción motivó a los investigadores a reforzar la vigilancia y a trabajar en la obtención de pruebas adicionales antes de intervenir nuevamente.

El 29 de marzo, tras reunir nuevos elementos de convicción, la UFINAR solicitó y obtuvo una nueva orden de allanamiento. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar envoltorios con pasta base de cocaína ocultos en un inodoro y en un alhajero, además de 180 mil pesos en efectivo y elementos de interés para la causa.

El narcotest realizado en el laboratorio confirmó que la sustancia incautada correspondía a más de 300 dosis de pasta base de cocaína. Este resultado fue clave para consolidar la acusación formal contra Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, quienes fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

El caso evidencia la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de hechos vinculados al narcotráfico y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en la provincia de Salta.

Temas Relacionados

condenaprisiónintegrantes de una familiaventa de drogasdenuncias anónimasSalta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una disputa en un basural de Río Negro terminó con el secuestro de armas tumberas, cuchillos y un hacha

Dos grupos familiares se enfrentaron en un predio de reciclaje, usando cuchillos y una tumbera. La policía detuvo a los involucrados y secuestró varias armas tras el incidente

Una disputa en un basural de Río Negro terminó con el secuestro de armas tumberas, cuchillos y un hacha

Vivió un calvario en la casa de su pareja y lo denunció por violencia de género: la asfixió y la echó a la calle desnuda

La víctima relató las agresiones físicas y verbales que sufrió durante el episodio. “Una put* debe andar desnuda”, le dijo el acusado. La fiscal de Género de Jujuy tomó intervención en la causa

Vivió un calvario en la casa de su pareja y lo denunció por violencia de género: la asfixió y la echó a la calle desnuda

Delincuentes robaron la llave de una casa en La Plata e ingresaron cuando la hija menor de la familia estaba sola

La víctima fue sorprendida por tres encapuchados que ingresaron sin forzar la puerta, la retuvieron en una habitación y le exigieron dinero y objetos de valor. Los asaltantes escaparon con joyas, dólares y documentación

Delincuentes robaron la llave de una casa en La Plata e ingresaron cuando la hija menor de la familia estaba sola

Mataron a un hombre de un piedrazo en Cañuelas en medio de los festejos por la Selección y hay un detenido

Todo ocurrió en la plaza principal de la localidad. Tras confirmarse la muerte, las autoridades decretaron el duelo por dos días y solicitaron la colaboración de la comunidad para recabar imágenes y videos del hecho

Mataron a un hombre de un piedrazo en Cañuelas en medio de los festejos por la Selección y hay un detenido

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

La novena jornada del debate podría aportar nuevos datos sobre el accionar de uno de los principales acusados de la sustracción del menor. También serán escuchadas dos tías de Loan, cuyos testimonios forman parte de las pruebas reunidas por la fiscalía

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

DEPORTES

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

“Argentina no gana el Mundial”: el encendido debate en vivo entre Valdano y Casillas sobre el fútbol sudamericano y el europeo

TELESHOW

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

Nano Vaschetto, ex Gran Hermano, fue denunciado por violencia de género: “Me amenazaba con armas”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley busca exigir que los conductores que en Panamá provoquen la muerte por atropello paguen una pensión alimenticia a los hijos de las víctimas

Proyecto de ley busca exigir que los conductores que en Panamá provoquen la muerte por atropello paguen una pensión alimenticia a los hijos de las víctimas

Congresista estadounidense pide que el TPS se extienda para salvadoreños

Honduras: Desarticulan célula de “Los Canechos” investigada por masacre que dejó 20 muertos en Colón

República Dominicana: El Gobierno impulsa una reforma educativa a largo plazo

A 100 años de ‘Fiesta’, el espíritu de Hemingway sigue vivo en los Sanfermines