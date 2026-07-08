A 100 años de ‘Fiesta’, el espíritu de Hemingway sigue vivo en los Sanfermines

El corredor estadounidense Bill Hillmann, de 35 años y originario de Chicago, en el centro izquierda, cae segundos antes de que un toro lo cornee en la pierna derech, el miércoles 9 de julio de 2014 (Foto: archivo AP/Daniel Ochoa de Olza)

Bill Hillmann ha sido corneado tres veces mientras corría con los toros, pero no se perdería las fiestas de San Fermín de este año por nada del mundo. Se conmemora el centenario de la publicación del libro de Ernest Hemingway, Fiesta, que catapultó al futuro Premio Nobel a la fama literaria y puso a Pamplona en el mapa para millones de personas en todo el mundo.

El lunes, el festival dio comienzo con un espectáculo de fuegos artificiales sobre una plaza abarrotada. El martes se celebró el primero de los ocho encierros.

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La novela de Hemingway de 1926 cautivó a generaciones de lectores con su sensual relato de la Era del Jazz sobre bohemios estadounidenses y británicos que intentaban llenar un vacío interior con las distracciones de los viajes exóticos, grandes cantidades de alcohol y la angustiosa búsqueda de un amor imposible. Fiesta se consagró como una obra fundamental de la literatura estadounidense, a la altura de El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. También popularizó el término “generación perdida” para describir al grupo de escritores de principios del siglo XX, un grupo muy unido, que residían en París. El estilo conciso de Hemingway transformó para siempre la literatura estadounidense.

La novela "Fiesta", de Ernest Hemingway, en una de las primeras ediciones (Foto: archivo EFE/Villar López)

Bill Hillmann, originario de Chicago, tenía 19 años cuando la vívida descripción que hizo Hemingway del festival de los encierros lo cautivó por primera vez, especialmente las descripciones de los españoles comunes que arriesgaban sus vidas corriendo por las calles para guiar a los toros hasta la plaza durante los nueve días que duraba el festival. “Estuve sentado allí unas seis horas, hasta bien entrada la madrugada, leyendo el libro”, cuenta Hillmann en Pamplona, mientras contempla el corral donde se retiene a los toros antes de soltarlos en el camino empedrado. “Y cuando terminé ese libro, ya sabía que iba a ser escritor y corredor de toros”.

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Desde aquel encuentro literario, Hillmann, de 44 años, ha corrido con los toros cientos de veces, incluyendo sus viajes a Pamplona y su participación en decenas de encierros en otras ciudades españolas. Su fascinación por Hemingway y Pamplona nunca ha disminuido, a pesar de que estuvo a punto de morir una vez al ser corneado por un toro.

El reconocimiento lo llevó a obtener un doctorado en inglés, y ahora le toca a él enseñar Fiesta en la Universidad East-West de Chicago y escribir sobre las corridas de toros.

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El grupo extranjero más numeroso en San Fermín

Hillmann es solo uno de los muchos estadounidenses que se han sentido inspirados a viajar a España para vivir las fiestas en persona. Si bien correr con los toros es una tradición local muy apreciada por los españoles más intrépidos, los estadounidenses siguen siendo el grupo mayoritario de extranjeros que participan en las fiestas de San Fermín. En 2022, el 16 % de los corredores eran estadounidenses, el mayor porcentaje entre los extranjeros y cuatro veces superior al de los procedentes de la vecina Francia, según el Ayuntamiento de Pamplona.

Fernando Hualde, conserje y recepcionista, posa en la suite Ernest Hemingway del Gran Hotel La Perla en Pamplona

Bruce Anderson, operador turístico con sede en Dallas, cuya empresa Running Of The Bulls ha ayudado a miles de estadounidenses a asistir a las fiestas de San Fermín a lo largo de los años, afirma que la obra de Hemingway convirtió el festival en un destino imprescindible. Este año, su empresa llevará a 1400 personas al festival, de las cuales más de dos tercios proceden de Estados Unidos.

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“Hay mucha energía, mucha emoción al recordar ese libro y el impacto que ha tenido”, dice Anderson, admirador de Hemingway de toda la vida. Habla en el Café Iruña de Pamplona, de estilo art déco, que aparece con frecuencia como lugar de copas en Fiesta y que hoy alberga una estatua de tamaño natural de Ernest Hemingway apoyado en la barra.

Y Anderson, con su espesa barba blanca, se parece un poco a Hemingway. Los españoles de la zona a menudo le gritan: “¡Papá!“, un apodo para su héroe adoptivo.

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Imposible evitar a Hemingway en Pamplona

La figura de Hemingway está grabada en el paisaje de la ciudad. Hoteles y bares lucen bustos suyos o carteles que recuerdan su paso por el lugar. Frente a la plaza de toros de Pamplona, donde también se erige una estatua del escritor, cuelga una enorme pancarta en honor a la novela, con una cita que refleja cómo la fiesta dejó al autor sin palabras: “Al mediodía del domingo 6 de julio, la fiesta estalló. No hay otra forma de describirla”.

Los fiesteros celebran el txupinazo, el cohete tradicional que marca el inicio de las fiestas de San Fermín

En sus últimas visitas a Pamplona, Hemingway solía alojarse en el Hotel Perla; su suite aún conserva los muebles de la década de 1950, cuando se hospedaba allí. La habitación, con vistas al encierro, también cuenta con dos vitrinas repletas de decenas de ejemplares de Fiesta. “Hemingway hizo mucho por Pamplona porque la dio a conocer en todo el mundo”, dice Fernando Hualde, quien trabajó durante cuatro décadas como recepcionista en el hotel.

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El legado de Hemingway

Sin embargo, el legado local de Hemingway es ambiguo. Además de las críticas feministas a su imagen pública hipermasculina, el escritor ha recibido críticas del movimiento por los derechos de los animales por sus elogios a los toreros. En Fiesta, dedica mucho más espacio a describir su valentía que a los encierros.

La activista por el bienestar animal Brook Spurling declaró durante una protesta contra las corridas de toros de San Fermín: "Hemingway escribió sobre muchísimos temas que hoy en día no serían aceptados en la sociedad. Escribe sobre la caza, sobre la guerra, y hoy en día no queremos apreciar esos temas».

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Hualde afirma que algunos residentes de Pamplona lamentan que él promocionara el festival tan pronto, debido a los problemas derivados del turismo masivo que ahora sufre esta tranquila ciudad provincial.

Activistas por los derechos de los animales participan en una protesta contra las corridas de toros antes del primer encierro durante las fiestas de San Fermín

Pamplona cuenta con 200 mil habitantes y recibe a más de un millón de personas para las fiestas. Si bien la mayoría son españoles, alrededor del 15 % de los asistentes son extranjeros. Y muchos, sobre todo los más jóvenes, siguen el ejemplo de Hemingway y beben en exceso.

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Algunos lugareños se enorgullecen de los rincones que Hemingway no tocó. Gabriel Insausti, profesor de literatura de la Universidad de Navarra en Pamplona, recuerda haber estado en un bar con un cartel que decía: “Hemingway no estuvo aquí”.

“En general, se ha convertido en un producto de una franquicia asociada al festival de San Fermín que ha eclipsado su novela”, dice Insausti. “La gente sabe quién es Hemingway, pero no ha leído su novela”.

El poder de la prosa de Hemingway

Hillmann afirmó que el alto porcentaje de extranjeros sin experiencia hace que los encierros de Pamplona sean especialmente peligrosos. La última muerte se registró en 2009, pero las cornadas y otras lesiones son frecuentes. Los corredores novatos pueden entrar fácilmente en pánico y cometer un error que provoque una caída múltiple o que alguien sea embestido por un toro.

En 2014, sufrió una grave cornada cuando, según su relato, una mala maniobra de otro corredor lo dejó expuesto a un toro. Pensó que se estaba muriendo, tal era la cantidad de sangre que le brotaba de la pierna.

Bruce Anderson, operador turístico estadounidense de la fiesta de San Fermín

Tras otra cornada en 2017, Hillmann declaró desde su cama de hospital en Pamplona que no dejaría de correr. “La gente piensa que solo son locos corriendo. Hay arte de verdad. Si prestas atención, puedes verlo”, dijo entonces.

La nieta del autor de Fiesta, la actriz Mariel Hemingway, recuerda haber sido tratada “como una reina” cuando asistió a las fiestas de San Fermín hace años. Mariel, quien ha escrito y hablado sobre la lucha de su abuelo contra la enfermedad mental que lo llevó al suicidio en 1961, está convencida de que su obra perdurará.

Esa fascinación por la muerte es igualmente atemporal. “Identidad, amor, propósito y cómo reconstruir la vida tras una pérdida profunda... esos temas nunca han cambiado. Eso es lo maravilloso de mi abuelo”, declaró desde su casa en Idaho. “Creo que capturó algo que nunca desaparecerá”, concluye.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Miguel Oses]