Podcast de Jefferson Farfán sufre apagón en vivo cuando hablaban de Magaly Medina: “El ‘Dame luz’ se quedó sin luz”

Tras la difusión del reportaje sobre Magaly Medina, el podcast de Jefferson Farfán volvió a abordar el tema con una especialista en derecho, pero la transmisión fue interrumpida por un apagón que solo afectó el set donde se realizaba la grabación. TikTok/ La Manada.

La controversia entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue generando nuevos episodios. Luego de que el exfutbolista difundiera en su canal de YouTube un reportaje en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora de ATV, el tema volvió a ser abordado en ‘La Manada’, el podcast que forma parte de los proyectos digitales relacionados con la popular ‘Foquita’.

Sin embargo, lo que parecía ser un análisis más sobre el caso terminó convirtiéndose en un hecho viral debido a un inesperado corte de energía que interrumpió la transmisión.

Días atrás, Farfán reveló que iba a mostrar un informe de imágenes y documentos relacionados con el servicio comunitario que cumple la conductora de Magaly TV La Firme en una parroquia de Surco. El día llegó y en el video, se cuestionó que la periodista estuviera asistiendo con regularidad e incluso exhibió una lista de asistencia con firmas para sostener su versión.

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La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

Además, el exfutbolista dejó entrever que el INPE estaría favoreciendo a la conductora al permitir que, supuestamente, no cumpliera adecuadamente con las labores impuestas por la justicia. Estas afirmaciones generaron un intenso debate en redes sociales y motivaron que la propia Magaly Medina rompiera su silencio para defenderse.

La periodista respondió asegurando que el material presentado por Jefferson Farfán ya había sido evaluado anteriormente por un juez, quien declaró inadmisible la denuncia. Asimismo, explicó que las labores que realiza en la parroquia consisten en trabajos administrativos y de archivo, descartando que necesariamente tenga que desempeñar funciones de limpieza.

La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

Una abogada analizaba el caso cuando todo quedó a oscuras

En medio de la repercusión del informe, el podcast ‘La Manada’ decidió volver a tocar el tema durante su más reciente emisión. Para ello, los conductores invitaron a una abogada con el objetivo de que explicara las implicancias legales del reportaje difundido por Jefferson Farfán y analizara las imágenes relacionadas con el servicio comunitario de Magaly Medina.

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La especialista recién comenzaba a desarrollar su análisis cuando ocurrió un hecho completamente inesperado. De manera repentina, el set quedó completamente a oscuras debido a un corte de energía eléctrica que obligó a detener la grabación.

El momento quedó registrado en el video principal publicado en YouTube, donde se observa cómo la transmisión se interrumpe de forma abrupta apenas se produce el apagón.

La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

El detrás de cámaras fue compartido en TikTok

Aunque el video de YouTube termina en el momento del corte de energía, el equipo de producción compartió posteriormente el detrás de cámaras a través de la cuenta oficial de TikTok de ‘La Manada’.

En esas imágenes se aprecia la reacción de los conductores, quienes se muestran sorprendidos por lo ocurrido mientras abandonan el set junto con la abogada invitada para dirigirse hacia una zona con mayor iluminación.

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La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

En medio de la confusión también se escucha la voz del productor, quien lanza un pedido mientras intentaban resolver el problema técnico. “¡Por favor Magaly , déjennos trabajar! Solo queremos trabajar”, se le escucha decir durante el video compartido en redes sociales.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue que, aparentemente, el corte de energía solo afectó el estudio donde se realizaba la grabación del podcast.

Según se observa en las imágenes difundidas por el propio programa, mientras el set permanecía completamente a oscuras, otras áreas de las oficinas continuaban con normalidad, lo que despertó curiosidad entre los usuarios.

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La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

Las redes sociales reaccionaron con bromas e ironías

Como era de esperarse, el inesperado apagón no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales. Apenas el video comenzó a circular en TikTok y otras plataformas, decenas de internautas aprovecharon la coincidencia para bromear con una de las frases más conocidas de Jefferson Farfán, llenando las publicaciones de mensajes cargados de ironía.

Entre los comentarios más repetidos se leían frases como “Señor, dame luz”, “Se olvidó de pagar la luz”, “El señor ‘Dame Luz’ se quedó sin luz”, “¿Magaly les cortó el internet?”, “Eso sí no lo ve el INPE”, “De tanto pensar en Magaly, se olvidó de pagar la luz” y “Amárralo, pues, a la luz”, comentarios que rápidamente acumularon cientos de reacciones y convirtieron el incidente en motivo de memes y burlas entre los seguidores de ambos personajes.

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Hasta el momento, ni Jefferson ni el equipo de ‘La Manada’ han explicado oficialmente qué provocó el corte de energía que interrumpió la transmisión. Sin embargo, el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa y añadió un nuevo capítulo a la controversia que protagonizan dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento peruano.

La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa

Aunque el apagón terminó acaparando gran parte de la atención en redes sociales, el enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue vigente.

El reportaje difundido por el exfutbolista abrió un nuevo capítulo en la disputa pública que ambos mantienen desde hace varios años. Mientras Jefferson Farfán insiste en cuestionar el cumplimiento del servicio comunitario de la periodista, Magaly Medina sostiene que cumple con las disposiciones judiciales, que las imágenes ya fueron desestimadas por un juez y que la mayor perjudicada ha sido la parroquia donde realiza sus labores, la cual —según denunció— ahora recibe la constante visita de curiosos y periodistas.

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La Manada se queda sin fluido eléctrico cuando una abogada analizaba el caso de Magaly Medina. Captura: TikTok.