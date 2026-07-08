Una disputa en un basural de Río Negro terminó con el secuestro de armas tumberas, cuchillos y un hacha

Policía de Río Negro incautó una tumbera, machetes y cuchillos tras el enfrentamiento entre familias recolectoras en Sargento Vidal (Fuente: Gobierno de Río Negro)

Un enfrentamiento de características excepcionales se registró el lunes 6 de julio en el basural de Sargento Vidal, provincia de Río Negro. El episodio involucró a unas 24 personas pertenecientes dos grupos familiares dedicadas a la recolección de materiales reciclables en ese predio.

El conflicto derivó en la utilización de armas blancas y un arma de fabricación casera, situación que requirió la intervención de efectivos de la Comisaría 44° de Campo Grande. La policía secuestró una tumbera, un machete, cuchillos y un hacha. Además, una mujer resultó herida durante los violentos hechos.

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Según reportó Río Negro, el episodio tuvo lugar cerca de las 11:40, luego de un llamado de alerta que informó sobre una pelea de grandes dimensiones en el basural. Se trata de un predio ubicado sobre calle Rural 11, en las afueras de Sargento Vidal, localidad perteneciente al municipio de Campo Grande, en la provincia de Río Negro. Este basural funciona como un sitio a cielo abierto donde se depositan residuos urbanos y materiales reciclables de la zona.

Al arribar, los uniformados encontraron una escena de alta tensión, con agresiones físicas y amenazas con arma de fuego. Los efectivos incautaron una tumbera de caño con mango de goma, un cartucho de escopeta calibre 12 compatible con ese tipo de arma casera, un machete de aproximadamente 60 centímetros de hoja, dos cuchillos de distintas dimensiones y un hacha de mano.

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Si bien la intervención policial permitió neutralizar la situación, la tensión en el predio fue máxima durante los minutos que duró el operativo. Las primeras averiguaciones señalaron que la disputa se originó en diferencias relacionadas con la actividad de recolección de materiales reciclables entre ambas familias. Su contexto de marginalidad y escasa regulación ha favorecido la aparición de conflictos.

Durante el procedimiento, una ambulancia del hospital local asistió a la mujer que sufrió lesiones derivadas de la pelea. Tras la atención inicial en el lugar, la paciente fue derivada a un centro de salud para una evaluación médica más completa.

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Todos los participantes, conforme dispuso la Fiscalía de turno, fueron trasladados a dependencias policiales para cumplimentar las actuaciones de rigor. Se abrió una causa penal bajo las figuras de lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

La investigación judicial se centra en determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en el enfrentamiento. Voceros oficiales señalaron que el secuestro de las armas permitió reducir un factor de riesgo mientras se desarrollaba el operativo policial.

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El predio de Sargento Vidal, escenario de una batalla campal entre grupos familiares por el acceso a residuos reciclables

Las disputas por el acceso a materiales reciclables no son infrecuentes en zonas donde varias familias comparten el mismo espacio de trabajo y compiten por recursos limitados. Las familias locales acudan regularmente para recolectar cartón, metales, plásticos y otros elementos reutilizables, que luego comercializan como única fuente de ingresos.

La causa permanece en etapa investigativa y la instrucción judicial continuará en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad penal de los involucrados y testigos presentes en el lugar.

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El basural de Sargento Vidal forma parte de un proceso de transformación impulsado por el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) del Alto Valle, que busca reemplazar los actuales basurales a cielo abierto por un sistema regional moderno y sostenible. El proyecto tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y sanitario de los basurales, al tiempo que promueve la economía circular y la inclusión social de los recuperadores urbanos.

Este plan incluye la construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento y la transferencia de residuos, así como el cierre técnico de predios informales como el de Sargento Vidal, en un esquema que cubre localidades desde Campo Grande hasta Allen.

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Como parte de esta iniciativa, en junio de 2026 se realizó un censo histórico de recuperadores urbanos en el Alto Valle, que identificó a más de 200 personas dedicadas a la recolección informal. De acuerdo con las autoridades, el cierre de los basurales tradicionales y la implementación de plantas de procesamiento permitirán mejorar las condiciones laborales y reducir los conflictos derivados de la competencia por los materiales reciclables.