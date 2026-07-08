Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Envuelto en la emoción popular tras el triunfo de la Selección ante Egipto por 3 a 2, el conductor de Otro día perdido abrió el programa festejando con Rada y Evelyn Botto (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

La euforia se apoderó del estudio de Otro día perdido (ElTrece) tras la agónica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final en el Mundial 2026. Mario Pergolini irrumpió en el estudio de su programa junto a Rada y Evelyn Botto, envuelto en el fervor popular que se vivía tanto dentro como fuera de la pantalla. El conductor no ocultó su emoción ni el sufrimiento que, según relató, atravesó junto a su equipo y el público durante un partido que quedará en la memoria colectiva.

En un clima festivo, el estudio lucía decorado de celeste y blanco y la tribuna acompañaba con cánticos y aplausos. El aire de celebración, sumado a la tensión descargada tras la remontada ante Egipto, marcó la apertura de un programa atípico, donde el fútbol desplazó cualquier tema previsto.

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Los saltos de felicidad de Pergolini, Evelyn Botto y Rada en Otro día perdido

Entre risas, música y gritos celebratorios, Pergolini comentó el clima de locura que se vivía. “¡Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina!”, coreó. La euforia era compartida por su equipo. Rada confesó: “Grité como un sacado, me agarró la emoción por Argentina”. Evelyn, por su parte, admitió: “No me gusta el fútbol, pero la pasé muy mal. Grité como una loca”.

“El tercer gol lo esperaba todo el mundo”, lanzó, a pura ironía sobre el tanto que le dio el triunfo a La Scaloneta. “Ya es tarde y todavía estamos temblando un poco. Ahora estos pibes se van a sentir invencibles. Pobres los que vengan después”, manifestó. La mención a la “invencibilidad” del plantel reflejó la confianza y la descarga emocional tras el triunfo.

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El público, vestido de celeste y blanco, acompañó con entusiasmo y cánticos. “Veo que algunos todavía están alcoholizados desde la tarde”, bromeó el conductor, mientras el estudio seguía sumido en la celebración.

La transmisión fue atravesada por el repaso de lo ocurrido en el Atlanta Stadium. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos con un cabezazo de Yasser Ibrahim. Poco después, Lionel Messi falló un penal que pudo haber modificado el curso del partido. El primer tiempo terminó con Argentina buscando el empate, pero sin éxito.

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En el complemento, los africanos ampliaron la ventaja a los 67 minutos tras un contragolpe letal de Mostafa Ziko. La Selección Argentina parecía al borde de la eliminación, pero la historia cambió en los minutos finales. A los 79, Cristian “Cuti” Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi y, cuatro minutos después, el propio Messi empató de rebote. La explosión definitiva llegó en tiempo de descuento: Enzo Fernández marcó el 3-2 con un cabezazo tras centro de Lautaro Martínez.

La celebración de los jugadores de la Selección con el público en Atlanta (IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine)

Durante el programa, Evelyn Botto dedicó un momento a referirse a Speed, el streamer estadounidense conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y su histórica rivalidad con Lionel Messi. Botto ironizó sobre la actitud de Speed, quien durante el partido alentó a Egipto e intentó distraer a Messi desde detrás del arco en el penal.

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“Le queremos pedir al streamer Speed que siga yendo a la cancha y que use la camiseta del equipo contrario”, lanzó Botto entre risas, sumándose a la superstición de que su presencia trae buena suerte a la Argentina. Pergolini agregó con humor: “Le van a llenar la cara de dedos a ese pibe”.

Lionel Messi festeja el gol del empate parcial ante Egipto. Argentina ganó 32-2 un partido inolvidable (REUTERS/Carlos Barria)

Más allá del estudio, la sensación de fiesta se trasladó a las calles y a la audiencia. Pergolini y su equipo destacaron cómo el ánimo nacional se vio reflejado en el público presente y en las calles, con gente vestida de argentino y celebrando desde temprano. “Esta gente no laburó hoy”, bromeó Evelyn Botto mientras señalaba a la tribuna.

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El conductor advirtió sobre el efecto de la victoria en el ánimo colectivo: “Ahora estos pibes van a sentirse invencibles”. La expectativa ya está puesta en el cruce de cuartos de final, donde Argentina esperará al ganador entre Suiza y Colombia. El partido decisivo será el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.