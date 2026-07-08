“Argentina no gana el Mundial”: el encendido debate en vivo entre Valdano y Casillas sobre el fútbol sudamericano y el europeo

El cruce entre Jorge Valdano e Iker Casillas sobre el poder del fútbol sudamericano frente al europeo

El intercambio más comentado del Mundial 2026 no ocurrió en ninguna cancha. Jorge Valdano e Iker Casillas protagonizaron un cruce que encendió la discusión eterna del fútbol: ¿Dónde están los mejores jugadores del mundo, en Europa o en Sudamérica?

Valdano fue campeón mundial con Argentina en México 1986 y Casillas con España en Sudáfrica 2010. El debate ocurrió este lunes y todo comenzó con una afirmación del ex arquero español. “El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos", dijo Casillas, con la convicción de quien vio el torneo desde adentro.

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Ambos son panelistas en TV Azteca y la respuesta de Valdano no tardó en llegar: “Pero tienen que perder”, esgrimió el ex jugador de Newell’s, que además recordó: “En Sudamérica tenemos a Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque… alguno había que poner de Europa, ¿no?”. La frase, lanzada con ironía, fue suficiente para poner en jaque el argumento del ex arquero del Real Madrid.

Jorge Valdano celebra su gol ante Alemania en la final de México 1986 (Photo by Bob Thomas/Getty Images)

Casillas intentó sostener su postura con nombres propios. “También está Platini, Xavi, Iniesta, Pirlo, Puskas”, enumeró. Valdano, sin ceder, respondió con calma: “Del segundo escalón tenemos también una veintena nosotros”. El intercambio, captado por las cámaras del canal mexicano, circuló de inmediato en redes sociales y reavivó un debate que el fútbol lleva décadas sin resolver.

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El argumento de Valdano tiene un sustento histórico difícil de rebatir. Cuatro de los cinco nombres que suelen encabezar cualquier lista de los mejores jugadores de todos los tiempos nacieron en Sudamérica: Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi en Argentina, aunque forjado desde los 13 años en las inferiores del FC Barcelona. Se suma Pelé en Brasil.

La discusión, lejos de ser nueva, cobra especial fuerza en cada Copa del Mundo. En el torneo que se disputa actualmente en territorio norteamericano, se puede advertir el contraste entre ambas escuelas: el fútbol europeo apuesta por la presión alta, extremos fijos y jugadores atléticos para las transiciones, mientras que el estilo sudamericano privilegia la intuición, la posesión, el pase entre líneas y una lectura del juego que, según sus defensores, no puede enseñarse en ninguna academia.

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Iker Casillas levantando la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 (EFE/Juan Carlos Cardenas /Archivo)

Casillas llega a este Mundial con experiencia en el rol de analista. El campeón del mundo con España en 2010 cubrió los torneos de Rusia 2018 y Qatar 2022 para TV Azteca, y este es su tercer ciclo mundialista frente a las cámaras del canal mexicano. Su perfil como exjugador de élite le da peso a sus análisis, aunque en este caso fue Valdano quien tuvo la última palabra.

El ex delantero campeón del mundo con Argentina en México 1986 y ex director deportivo del Real Madrid es, además, uno de los referentes entre los ex futbolistas que ejercen el rol de comunicadores y el análisis futbolístico en lengua española. Su pluma y su oratoria son tan reconocidas como sus logros dentro del campo.

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Entre chicanas y algunas bromas, hubo un dato que le dio más color al debate y fue una revelación de Casillas: “Jorge y yo apostamos una cena para todos, yo dije que Argentina no gana el Mundial”. Mientras que el ex punta santafesino afirmó: “Yo solo apuesto a ganador. Así que imaginate la fe”.

El certamen ecuménico comienza a llegar a su fin y de las 48 selecciones iniciales ya quedan solo ocho. En los cuartos de final del Mundial 2026 hay seis equipos europeos, Francia, Inglaterra, España, Noruega, Suiza y Bélgica; un sudamericano con Argentina, y un africano con Marruecos.

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