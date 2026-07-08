Crimen y Justicia

Vivió un calvario en la casa de su pareja y lo denunció por violencia de género: la asfixió y la echó a la calle desnuda

La víctima relató las agresiones físicas y verbales que sufrió durante el episodio. “Una put* debe andar desnuda”, le dijo el acusado. La fiscal de Género de Jujuy tomó intervención en la causa

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La víctima denunció al hombre de 44 años
La víctima denunció al hombre de 44 años

Una empleada del Poder Judicial de Jujuy radicó una denuncia por violencia de género contra su pareja luego de que este la agrediera físicamente, intentara asfixiarla y la echara sin ropa de una vivienda en el barrio Villa del Carmen.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo, según consta en el expediente que quedó en manos de la Fiscalía de Género. De acuerdo con el relato de la mujer, la noche del sábado llegó al domicilio del hombre de 44 años, alrededor de las 22. Allí cenaron junto al hijo del acusado y un familiar y pasadas las 4 de la madrugada, los otros presentes se retiraron.

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La pareja quedó sola y fue en ese momento en donde comenzó el calvario para la víctima. En la denuncia indicó que ese día (sábado) él había estado en un torneo de fútbol consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas. Alrededor de las 5, R., como lo identificaron, tomó el celular de la mujer sin pedirle permiso y revisó sus conversaciones. Aparentemente, había encontrado un audio comprometedor de una ex pareja, según detalló TodoJujuy.

Fue entonces cuando la situación derivó en violencia. La sujetó del cabello, le presionó el cuello con fuerza mientras permanecía en la cama y le golpeó el ojo derecho con el puño. Posteriormente, la tiró del colchón y cuando la denunciante intentó salir de la habitación, el agresor la tomó de la ropa, la arrastró hasta la puerta y la dejó en la calle sin vestimenta. “Una put* debe andar desnuda”, le habría dicho la pareja.

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La mujer abandonó la vivienda en un vehículo de aplicación y regresó a su casa, donde sus hijos notaron las lesiones que presentaba en el cuerpo. La hija mayor le pidió explicaciones a R. lo que derivó en un cruce de mensajes. La víctima, que mantiene una relación de ocho años con el acusado aunque residen en domicilios separados, manifestó ante la policía su temor a una posible reacción de él tras la radicación de la denuncia.

La fiscal de Género Judith Díaz tomó intervención en la causa tras recibir el expediente e instruyó la continuidad de las diligencias judiciales dentro del proceso por lesiones en contexto de violencia de género.

Mató a su pareja y se entregó

La coordinación entre unidades de seguridad y vigilancia aérea resultó clave para la detención
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Una joven de 24 años fue hallada muerta en su vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en el departamento de Las Heras, Mendoza, y el hombre señalado como presunto autor —su propia pareja— se entregó más de 24 horas después en una comisaría, donde confesó el crimen de forma espontánea.

El hallazgo se produjo durante la tarde del jueves, cuando familiares de la víctima la encontraron gravemente herida en el interior del domicilio, en la zona conocida como El Challao, y activaron el sistema de emergencias. Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constató el fallecimiento en el lugar. De inmediato, la Justicia activó el protocolo de femicidio y lanzó un operativo de búsqueda orientado a localizar a la pareja de la joven, quien había abandonado el lugar.

En la escena trabajaron efectivos policiales, agentes de la División Homicidios y personal de Policía Científica, que relevaron el escenario del crimen y recolectaron elementos para la investigación. La Justicia también ordenó el secuestro del vehículo del acusado para la realización de pericias forenses.

Tras más de 24 horas de paradero desconocido, el sospechoso, identificado con las iniciales S.A.C.F., se presentó en la madrugada del sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos, a bordo de un auto particular. Allí manifestó de forma voluntaria haber cometido el asesinato. Al momento de su presentación, tenía lesiones visibles en el cuerpo, por lo que recibió asistencia médica antes de quedar detenido.

Según informaron fuentes cercanas al caso a Infobae, el acusado fue trasladado a la Oficina Fiscal N° 11, donde quedó a disposición del tribunal interviniente.

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