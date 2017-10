Sumado a esto, Álvarez destacó que las denuncias de Unidad Ciudadana no pasaron de lo mediático: "Ante la Justicia no hay denuncias de fraude, ni planteos ante la autoridad administrativa respecto de las PASO. Desde abril está funcionando el Consejo de Seguimiento de las PASO y las generales. Fue creado por la ley y es un organismo ad hoc que se convoca para cada año electoral, donde los partidos tienen la posibilidad de controlar durante todo el año el proceso electoral y el accionar del Ministerio del Interior a través de la DINE. En todo el año no hemos recibido ningún planteo ni por escrito ni en las deliberaciones de parte de ninguna agrupación política. Incluso hubo una reunión del consejo de seguimiento donde se explicó y se mostraron las curvas del desarrollo de la elección, se las compararon con 2013 y 2015 y quedó claro que no hubo ninguna manipulación. Es virtualmente imposible de manipular". }