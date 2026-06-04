“Chicho” Serna aseguró que los jugadores de Nacional no tenían actitud de final: “Creyeron que era un partido cualquiera”

Mauricio "Chicho" Serna jugó 51 partidos oficiales con la selección Colombia, participando en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 - crédito Gol Caracol

La final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla sigue dejando repercusiones. Tras la victoria del conjunto barranquillero en el partido de ida, una de las voces más críticas fue la del exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna, quien aseguró que la principal diferencia entre ambos equipos estuvo en la manera como afrontaron el compromiso.

“Estoy muy inquieto porque para mí Junior jugó una final y Nacional pensó que estaba jugando un partido cualquiera, como uno de Copa Colombia. Ahí hubo una gran diferencia”, afirmó Serna, en diálogo con Blu Radio.

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El exjugador destacó la intensidad mostrada por el equipo barranquillero durante todo el compromiso. En su análisis señaló que Junior ganó la mayoría de los duelos individuales y se impuso en aspectos fundamentales del juego.

“Desde que comenzó el partido, Junior jugó una final. Se la jugó toda en los balones divididos, en los choques, en el juego aéreo y en las opciones de gol”, comentó.

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Chicho Serna compartiendo con Luis Díaz antes de un partido entre Colombia y Uruguay por Eliminatorias - crédito @bocajrs/Instagram

Críticas al rendimiento de Atlético Nacional

Más allá de la derrota, Serna manifestó su preocupación por el nivel que viene mostrando Atlético Nacional en partidos de alta exigencia. Recordó que el equipo también había tenido dificultades en compromisos recientes y consideró que la actuación de la final no fue un hecho aislado.

“Lo que me inquieta es que Nacional ya había jugado mal en otros partidos importantes. Incluso en aquel mano a mano contra Millonarios tampoco mostró un buen rendimiento. Cuando algo ocurre una vez puede ser casualidad, pero cuando vuelve a repetirse es porque está pasando algo”, explicó.

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Para Serna, el problema no fue exclusivamente futbolístico. También señaló una aparente falta de reacción tanto desde el cuerpo técnico como desde los jugadores durante los momentos más complicados del encuentro.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con la labor de los entrenadores. El exfutbolista elogió el trabajo realizado por el técnico de Junior y consideró que logró imponerse claramente en el duelo estratégico. “Yo creo que Alfredo Arias dio una cátedra al técnico de Nacional y le enseñó cómo se juegan las finales”, aseguró.

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Serna también cuestionó el funcionamiento de los cuerpos técnicos modernos, que suelen contar con numerosos asistentes y especialistas encargados de diferentes áreas. “Hoy los cuerpos técnicos tienen diez o doce personas y cada una cumple una función distinta. Se supone que toda esa información llega al entrenador. Entonces uno se pregunta si realmente se está analizando al rival y a los propios jugadores de la manera adecuada”, expresó.

En ese sentido, afirmó que durante el partido no observó respuestas tácticas que permitieran cambiar el rumbo del encuentro. “Anoche ninguno de los integrantes del cuerpo técnico reaccionó”, sentenció.

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Además de Atlético Nacional, Chicho Serna es ídolo en Boca Juniors, donde además fue director deportivo hasta hace muy poco - crédito Atlético Nacional

El llamado a los referentes

Otro de los aspectos que más llamó la atención de Serna fue la falta de liderazgo de algunos jugadores experimentados de Nacional. El exvolante aseguró que en los momentos difíciles son los referentes quienes deben asumir responsabilidades y encontrar soluciones dentro del campo.

“Los referentes de un plantel no están solamente para corregir a los jóvenes o llamarles la atención cuando llegan tarde. También están para decir qué está pasando y cómo se puede solucionar”, manifestó.

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En su análisis mencionó directamente a varios de los futbolistas con mayor trayectoria dentro de la plantilla. “Yo me preguntaba dónde estaba William Tesillo y dónde estaba Jorman Campuzano. ¿Por qué había que esperar que un jugador más joven fuera quien intentara salvar al equipo? Los mayores también deben asumir ese compromiso y esa responsabilidad”, afirmó.

El Chicho Serna ganó dos Copas Libertadores con Boca Juniors, también hicieron parte del equipo los colombianos Óscar Córdoba y Patrón Bermúdez - crédito @mchichoserna/Instagram

¿Cuándo se jugará la final de vuelta y dónde verla?

La final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se disputará el próximo lunes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El encuentro está programado para comenzar a las 5:00 p.m. y definirá al campeón de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

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La transmisión para Colombia estará disponible a través de Win Sports+ y de la plataforma Win Play, que ofrecerán la cobertura completa de la gran final del fútbol profesional colombiano.