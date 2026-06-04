Escocia presentó su canción oficial para el Mundial 2026: una emblemática banda indie fue la elegida

La banda de indie escocesa fue encargada de componer la canción oficial de la "Tartan Army" de cara al Mundial 2026 - crédito @belleandsebastianuk/YouTube

Escocia llevaba 28 años sin disputar una Copa del Mundo de la FIFA desde que participó en la edición de Francia 1998, en la que cayó en la fase de grupos ante Brasil, Marruecos y Noruega.

Desde entonces, la “Tartan Army” quedó marginada en el panorama internacional hasta que aseguró su tiquete para Estados Unidos, México y Canadá 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio.

PUBLICIDAD

La clasificación final del Grupo C dejó a Escocia con 13 puntos —producto de cuatro victorias, un empate y una derrota— frente a los 11 de Dinamarca, que intentó asegurar un lugar vía repechaje sin éxito.

El camino escocés incluyó victorias ante Bielorrusia (0-2 y 2-1) y Grecia (3-1), un empate sin goles en Copenhague frente a los daneses en la jornada inaugural, y la única derrota de la fase, ante Grecia (3-2) en la penúltima fecha, que obligó a los escoceses a forzar el todo o nada ante Dinamarca.

PUBLICIDAD

Dicho partido ante Dinamarca en el emblemático Hampden Park de Glasgow, quedó marcado a fuego en la historia nacional, el 18 de noviembre de 2025, en un partido donde Escocia venció al cuadro danés por 4-2 en un partido dramático.

Scott McTominay convirtió un golazo para abrir el marcador ante Dinamarca en Hampden Park - crédito Russell Cheyne/REUTERS

Scott McTominay abrió el marcador a los 3 minutos con una chilena desde unos 12 metros que dejó sin palabras a propios y extraños. Dinamarca empató por medio de Rasmus Højlund en el minuto 57 con un cobro de pena máxima. Mientras asediaban el arco local, Rasmus Kristensen fue expulsado por doble amarilla, lo que favoreció la reacción de Escocia que recuperó la ventaja en el minuto 78 gracias al delantero Lawrence Shankland, que remató con precisión un córner ejecutado por Lewis Ferguson. La alegría duró apenas tres minutos, porque Patrick Dorgu empató nuevamente para Dinamarca.

PUBLICIDAD

Con el marcador igualado y el tiempo reglamentario por agotarse, la clasificación directa parecía ser para Dinamarca. Fue entonces cuando el sustituto Kieran Tierney tomó el balón a 25 metros del arco y lanzó un disparo con el pie izquierdo que se coló ante Kasper Schmeichel para el 3-2, en el minuto 93.

Kieran Tierney convirtió el gol de la victoria en tiempo de reposición, desatando el delirio en Hampden Park - crédito Lee Smith/Action Images via Reuters

Las escenas de delirio en las gradas se multiplicaron cuando, en el 98, Kenny McLean recuperó el balón en el centro del campo, vio a Schmeichel adelantado y lanzó un tiro en globo desde la mitad del terreno de juego para sellar el 4-2 definitivo.

PUBLICIDAD

La intensidad de ese partido fue lo que sirvió de inspiración para componer la canción que animará a Escocia en el Mundial. Esta corrió a cargo de Belle And Sebastian, grupo reconocido en las islas británicas por su sonido ligado al indie pop durante tres décadas. Esta semana se hizo el estreno de It Only Takes One Lion en todas las plataformas digitales.

Stuart Murdoch, cantante de Belle and Sebastian, aseguró que la canción surgió "de forma natural" luego del partido entre Escocia y Dinamarca - crédito @belleandsebastian/Instagram

En la letra se incluyen referencias a lo ocurrido en esa noche de noviembre en el último partido de la clasificación en Hampden Park, versos que resaltan la larga relación de Escocia con el fútbol y hasta reconocen su historial perdedor pero orgulloso a lo largo de la composición. “Esto es Escocia, donde todo el mundo sabe que empiezas de cero”, dice una parte del coro. Inclusive se señala que volverán a verse con Brasil en fase de grupos, selección con la que coincidieron en 1974, 1982, 1998 y de nuevo en 2026.

PUBLICIDAD

“Es una canción personal sobre seguir los avatares de la selección nacional de Escocia durante los últimos 50 años, y surgió de forma natural al día siguiente del partido contra Dinamarca. La canción intenta abarcar la experiencia de todo el país al seguir a Escocia”, manifestó el cantante Stuart Murdoch a través de la cuenta oficial de la banda en Instagram.