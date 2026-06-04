Así es el auto eléctrico que lanzó Tlaxcala y que vale 90 mil pesos

El TT01 es un nuevo vehículo eléctrico ensamblado íntegramente en Tlaxcala, irrumpe en el panorama nacional como una de las propuestas más accesibles y funcionales para la movilidad urbana.
El auto fue presentado durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026, este proyecto busca posicionar a la entidad como referente en innovación automotriz, apostando por un modelo que integra componentes nacionales, tecnología de recarga solar y un precio por debajo de los 100 mil pesos.
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Características principales del TT01
- Características principales del TT01
- Precio estimado: desde 99 mil pesos mexicanos.
- Fabricante: Totalmente Tlaxcala TT Automotriz.
- Autonomía total: hasta 250 kilómetros por carga.
- Velocidad máxima: 50 km/h.
- Capacidad: cinco pasajeros, todos con cinturón de seguridad.
- Estructura: acero de alta resistencia.
- Recarga: enchufe doméstico y paneles solares integrados en el techo.
- Autonomía solar: hasta 50 kilómetros con 8 horas de exposición al sol.
- Componentes: 80% de origen local (mexicano).
- Seguridad: nivel básico, sin bolsas de aire.
- Planta de ensamblaje: Parque Industrial de Xiloxoxtla, Tlaxcala.
- Lanzamiento: el desarrollo tomó cuatro años antes de salir a la venta.
- Canal de venta: plataforma digital en los próximos seis meses.
Proceso de fabricación y estrategia local
La totalidad del ensamblaje del TT01 se realiza en la planta ubicada en el Parque Industrial de Xiloxoxtla.
El proyecto busca fortalecer la cadena de proveedores nacionales y consolidar una marca automotriz mexicana con identidad propia.
TT Automotriz ha manifestado su disposición para colaborar con otras armadoras y ampliar la producción.
La empresa planea diversificar su oferta con tres modelos adicionales: uno personal, uno familiar y otro para reparto, con un precio máximo de 160 mil pesos.
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TT01 frente a Olinia: comparación en puntos clave
El TT01 surge en paralelo al proyecto Olinia, una iniciativa federal aún en fase de desarrollo. A continuación, un resumen comparativo entre ambos modelos:
- Estado actual:
- TT01: prototipo funcional presentado y listo para producción.
- Olinia: en desarrollo y planeación, sin fecha concreta de lanzamiento.
- Fabricación:
- TT01: ensamblaje completo en Tlaxcala, con 80% de piezas nacionales.
- Olinia: desarrollo federal con participación de instituciones académicas y centros de investigación.
- Recarga:
- TT01: enchufe doméstico y paneles solares.
- Olinia: detalles específicos no divulgados.
- Precio estimado:
- TT01: 90 mil pesos.
- Olinia: sin información pública sobre costos.
- Orientación:
- TT01: movilidad urbana para trayectos cortos.
- Olinia: propuesta para segmentos de población diversos, aún sin prototipo físico.
El ensamblaje del TT01 se realiza en la planta de Xiloxoxtla, donde TT Automotriz apuesta por consolidar una marca mexicana y fortalecer a los proveedores locales.
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La colaboración con otras armadoras está considerada para escalar la producción y ampliar la presencia en el mercado nacional.
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