Así es el auto eléctrico que lanzó Tlaxcala y que vale 90 mil pesos

Así es el auto ((autostt))

El TT01 es un nuevo vehículo eléctrico ensamblado íntegramente en Tlaxcala, irrumpe en el panorama nacional como una de las propuestas más accesibles y funcionales para la movilidad urbana.

El auto fue presentado durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026, este proyecto busca posicionar a la entidad como referente en innovación automotriz, apostando por un modelo que integra componentes nacionales, tecnología de recarga solar y un precio por debajo de los 100 mil pesos.

PUBLICIDAD

Características principales del TT01

Características principales del TT01

Precio estimado: desde 99 mil pesos mexicanos.

Fabricante: Totalmente Tlaxcala TT Automotriz.

Autonomía total: hasta 250 kilómetros por carga.

Velocidad máxima: 50 km/h.

Capacidad: cinco pasajeros, todos con cinturón de seguridad.

Estructura: acero de alta resistencia.

Recarga: enchufe doméstico y paneles solares integrados en el techo.

Autonomía solar: hasta 50 kilómetros con 8 horas de exposición al sol.

Componentes: 80% de origen local (mexicano).

Seguridad: nivel básico, sin bolsas de aire.

Planta de ensamblaje: Parque Industrial de Xiloxoxtla, Tlaxcala.

Lanzamiento: el desarrollo tomó cuatro años antes de salir a la venta.

Canal de venta: plataforma digital en los próximos seis meses.

El precio será de 90 mil pesos pero otros modelos de carga podrían llegar a 160 mil ((autostt))

Proceso de fabricación y estrategia local

La totalidad del ensamblaje del TT01 se realiza en la planta ubicada en el Parque Industrial de Xiloxoxtla.

El proyecto busca fortalecer la cadena de proveedores nacionales y consolidar una marca automotriz mexicana con identidad propia.

TT Automotriz ha manifestado su disposición para colaborar con otras armadoras y ampliar la producción.

La empresa planea diversificar su oferta con tres modelos adicionales: uno personal, uno familiar y otro para reparto, con un precio máximo de 160 mil pesos.

PUBLICIDAD

TT01 frente a Olinia: comparación en puntos clave

El TT01 surge en paralelo al proyecto Olinia, una iniciativa federal aún en fase de desarrollo. A continuación, un resumen comparativo entre ambos modelos:

Un nuevo auto eléctrico 'TT', desarrollado en Tlaxcala, es presentado al público con sus puertas abiertas, mientras algunas personas observan el vehículo en un evento al aire libre. ((autostt))

Estado actual: TT01: prototipo funcional presentado y listo para producción. Olinia: en desarrollo y planeación, sin fecha concreta de lanzamiento.

Fabricación: TT01: ensamblaje completo en Tlaxcala, con 80% de piezas nacionales. Olinia: desarrollo federal con participación de instituciones académicas y centros de investigación.

Recarga: TT01: enchufe doméstico y paneles solares. Olinia: detalles específicos no divulgados.

Precio estimado: TT01: 90 mil pesos. Olinia: sin información pública sobre costos.

Orientación: TT01: movilidad urbana para trayectos cortos. Olinia: propuesta para segmentos de población diversos, aún sin prototipo físico.



Un vehículo autónomo Olinia transita por Paseo de la Reforma en Ciudad de México al atardecer, con el Ángel de la Independencia de fondo y jacarandás en flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensamblaje del TT01 se realiza en la planta de Xiloxoxtla, donde TT Automotriz apuesta por consolidar una marca mexicana y fortalecer a los proveedores locales.

PUBLICIDAD

La colaboración con otras armadoras está considerada para escalar la producción y ampliar la presencia en el mercado nacional.