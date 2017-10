El ex secretario de Legal y Técnica, el ex jefe de la AFI y la ex procuradora del Tesoro fueron imputados por Pollicita luego de la muerte de Nisman, que en su denuncia original no los había incluido: "Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional", explicó en su momento.