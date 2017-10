La ronda de indagatorias comenzará el 17 de octubre, fecha en la que está citado el ex canciller Héctor Timerman. Al día siguiente deberán comparecer el dirigente Yussuf Khalil, el espía Ramón Allan Bogado y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. El 19 están citados Luis D'Elía y el ex funcionario de la Cancillería Luis Zuain; el 20, los ex secretarios de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado; el 23 Alberto D'Alotto y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el 24 el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el número dos de Inteligencia, Juan Martín Mena; el 25 la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el dirigente de La Cámpora, Andrés "el Cuervo" Larroque.