En la edición del jueves del diario La Nación, Carlos Pagni atribuyó a un importante dirigente del PJ la siguiente explicación. "Aunque Macri nunca lo quiso, por enfrentamientos que vienen de Boca Juniors, el problema no es con Víctor. Es con (Horacio) Verbitsky, por las notas que escribió sobre el blanqueo impositivo. Esa cobertura indignó al oficialismo. No sólo por cómo afecta a la familia Macri. También porque puso en evidencia que la AFIP no puede garantizar el secreto fiscal". O sea, parece ser que la ofensiva contra Santamaría no se debe a sus manejos financieros sino a lo que difunde su diario sobre los curiosos manejos financieros de la familia presidencial.