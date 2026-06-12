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Pakistán confirmó la existencia de un “texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz” entre EEUU e Irán

El primer ministro, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, se hizo eco de las palabras del canciller iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”

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Afiches que promocionan los diálogos de paz en Islamabad, Pakistán (REUTERS/Akhtar Soomro)
Afiches que promocionan los diálogos de paz en Islamabad, Pakistán (REUTERS/Akhtar Soomro)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, denunció este viernes una “campaña de desinformación” contra las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que confirmó la existencia de un “texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” entre los dos países.

“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz”, indicó en sus redes sociales, donde se hizo eco de las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

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“Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está trabajando ahora en estrecha colaboración con ambas partes para concretar los próximos pasos”, agregó el jefe del Ejecutivo paquistaní en un escueto mensaje.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Adnan Abidi)
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Adnan Abidi)

Más temprano, el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos “nunca ha estado tan cerca” y anticipó que los detalles se darán a conocer “en el momento oportuno”.

Araqchí publicó en X: “El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno”.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington y Teherán alcanzaron un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes ofrecían versiones diferentes sobre el contenido.

El medio oficial IRNA sostuvo que lo pactado con EEUU es únicamente “un memorando de entendimiento” que está “casi finalizado”. Según IRNA, luego se continuarían las negociaciones para alcanzar el “acuerdo final”, y destacó que Irán mantiene sus “líneas rojas”.

De acuerdo con IRNA, lo acordado hasta el momento no incluiría temas nucleares ni el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán. Esos asuntos se abordarían en una nueva negociación que comenzaría en 60 días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

También se prevé tratar la “compensación” a Irán por los daños de la guerra. IRNA subrayó que Irán se presenta con “total desconfianza hacia la otra parte” y con disposición para enfrentar “cualquier incumplimiento de promesa o engaño”.

Frente a estas informaciones, Trump manifestó: “Los términos que Irán filtró a los medios de ‘noticias falsas’ no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”, acusando a la parte iraní de ser “muy deshonesta” y de no poder “negociar de buena fe”.

Añadió en su cuenta en Truth Social: “Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”.

Estos anuncios surgen tras dos días de bombardeos cruzados, que constituyeron la peor escalada militar entre ambos países desde el alto el fuego del 8 de abril.

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