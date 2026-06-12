Jueza otorga permiso para que El Titán, ligado al Cártel del Noreste, pueda salir de la cárcel por seis horas al día

Fue detenido y ligado por García Harfuch por redes de huchicol Foto: Marina

Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, alias Titán, salga seis horas al día de su domicilio mientras enfrenta su proceso, una modificación de medida cautelar que ocurre después de su captura como presunto operador de huachicol ligado al Cártel del Noreste y en medio de un litigio por su estado de salud.

El caso se inserta en una investigación más amplia sobre contrabando de combustibles desde Estados Unidos. En esa indagatoria, autoridades federales detectaron en marzo de 2025 un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente 10 millones de litros de diésel que habría ingresado de manera ilegal al país bajo declaraciones falsas para evadir controles fiscales y aduaneros.

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La jueza Segunda de Distrito en Ciudad Victoria Dafne Miroslava Carrillo de León ordenó revisar en una nueva audiencia la prisión preventiva oficiosa impuesta a Cortés Huerta y fijó un plazo de 48 horas para analizar si esa medida debía mantenerse o cambiarse. El beneficio le permite ausentarse de su domicilio hasta por seis horas al día, con la condición de no salir del país.

Fuentes federales sostuvieron que la juzgadora habría invadido atribuciones de otro órgano jurisdiccional al pronunciarse sobre una medida cautelar dictada en un circuito distinto. La defensa promovió el amparo con el argumento de que hubo presuntas violaciones a los derechos del acusado.

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El "Titán” subía a redes sociales consejos de ejercicios y alimentación relacionados con el físicoculturismo Foto: Redes sociales José Antonio Cortés

La defensa alegó un cuadro clínico grave para sacar a Titán del penal

Según sus abogados, Cortés Huerta, de 39 años, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda. La defensa sostuvo que no podía seguir en prisión preventiva dentro de un centro penitenciario y que debía recibir atención hospitalaria.

Antes de esta nueva resolución, un juez federal en Nuevo León ya había autorizado que abandonara el penal y permaneciera bajo custodia en el Hospital Universitario por su condición médica. Hasta ayer, seguía resguardado por fuerzas federales mientras convalecía.

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La respuesta directa al punto central del caso es esta: José Antonio Cortés Huerta no quedó libre de su proceso, pero sí obtuvo un cambio en las condiciones de su resguardo. La nueva determinación judicial le permite salir de su domicilio durante seis horas diarias y le prohíbe abandonar el territorio nacional.

Cortés Huerta fue detenido a principios de mayo en la zona de Portal del Huajuco, al sur de Monterrey, durante un operativo federal. La SSPC y la FGR lo identifican como presunto líder de una célula dedicada al contrabando de combustibles, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

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La captura derivó de cateos por una red que movía combustible desde Estados Unidos

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la detención ocurrió en Nuevo León tras cuatro cateos ejecutados por la Secretaría de Marina y la FGR. Expuso que esas acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento del buque usado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con García Harfuch, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Agregó que esa red mantenía vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país.

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En ese operativo fueron detenidas otras tres personas. También se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres.

Las investigaciones federales vinculan a Cortés Huerta con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, señalado como socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes, S.A. de C.V. y como una de las piezas bajo pesquisa en la red de tráfico ilegal de hidrocarburos que operaba entre Estados Unidos y México.

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A Cortés Huerta lo relacionan con dos acusaciones por portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. La investigación, según el titular de la SSPC, sigue abierta y está encabezada por la FGR con apoyo de instituciones del Gabinete de Seguridad e información de la Unidad de Inteligencia Naval.

En redes sociales, Cortés Huerta aparecía en entrevistas sobre fisicoculturismo, daba clases y mostraba rutinas de ejercicio para ganar músculo. También participó en el documental Alma de León, centrado en fisicoculturistas de Nuevo León, y obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, donde se le atribuía capacidad para levantar alrededor de 280 kilos.

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Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, salga de su domicilio hasta por seis horas al día mientras sigue su proceso.

La defensa argumentó un cuadro médico grave con probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda.

La FGR y la SSPC lo ubican como presunto operador de una red de contrabando de combustibles ligada al Cártel del Noreste y al caso del buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira.