Para Magioncada "no resulta creíble que la CIDH no tenga tiempo para escuchar las denuncias contra Sala ya que no se trata de un caso cualquiera". De hecho, la CIDH pidió al Estado argentino que la líder de la Tupac Amaru sea trasladada de la cárcel Alto Comedero a su domicilio, como finalmente definió la justicia jujeña. Pero los denunciantes de Milagro Sala intuyen que la CIDH está influenciada por el CELS que tiene una clara impronta kirchnerista. De hecho, en una reunión reservada que el ministro de Justicia Germán Garavano mantuvo la semana pasada en Buenos Aires con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Roberto Caldas, el brasilero admitió que "existe cierta injerencia de grupos de derechos humanos de izquierda en el seno de la CIDH", según reveló a Infobae una fuente del Gobierno consultada tras el encuentro.