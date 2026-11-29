Los Chankas CYC de Andahuaylas confirmó a Sebastián Montivero como su nuevo director técnico para la temporada 2027 de la Liga 1. (Puntual)

Guardar

El equipo de Los Chankas está a punto de cerrar la incorporación de quien será su próximo DT de cara a la temporada 2027. Se trata de Sebastián Heber Montivero como director técnico. El estratega argentino, nacido en Córdoba el 8 de septiembre de 1976, no es un desconocido para la institución: en 2025 formó parte del comando técnico bajo las órdenes de Walter Paolella.

Ahora asume su primer desafío como entrenador principal en la primera división peruana, con la misión de transformar a Los Chankas en protagonistas del certamen y acercarlos a una plaza en torneos internacionales de la Conmebol.

PUBLICIDAD

“El director técnico argentino Sebastián Montivero dirigirá a Los Chankas por la Liga 1 2027. Viene de dirigir a Bentín Tacna Heroica por la Liga 2. El estratega fue asistente técnico de Los Chankas el 2025 de Walter Paolella”, señaló el periodista Ernesto Macedo a través de sus redes sociales.

De Monte Maíz a Río Cuarto: dos ascensos que lo catapultaron

Sebastián Montivero construyó parte de su trayectoria en el ascenso argentino, donde consiguió dos promociones consecutivas al Torneo Federal A: primero con Deportivo Argentino de Monte Maíz y luego con Atenas de Río Cuarto. (Puntual)

Antes de desembarcar en el fútbol peruano, Montivero construyó su reputación en las divisiones de ascenso de Argentina, donde acumuló una hoja de ruta que llamó la atención más allá de las fronteras de Córdoba.

Su nombre empezó a circular con fuerza tras lograr dos ascensos consecutivos al Torneo Federal A: el primero con Deportivo Argentino de Monte Maíz en la temporada 2021/2022, y el segundo con Atenas de Río Cuarto en 2022/2023. Esa capacidad para consolidar proyectos en entornos de recursos limitados y convertirlos en equipos competitivos fue la carta de presentación que lo llevó a cruzar la cordillera.

PUBLICIDAD

Su recorrido por el fútbol cordobés también incluyó pasos por Racing de Nueva Italia, General Paz Juniors y Sarmiento de Leones, instituciones con las que afianzó un perfil técnico basado en la organización táctica y el trabajo colectivo. Según sus registros en Transfermarkt, su esquema de preferencia es el 4-2-3-1, con variantes al 4-4-2, con énfasis en el control del balón y la circulación veloz entre líneas.

Bentín Tacna Heroica: su primera prueba en suelo peruano

Su experiencia en Bentín Tacna Heroica le permitió conocer las particularidades del campeonato peruano antes de asumir un reto en primera división. El argentino cerró su campaña en la Liga 2 con 10 victorias en 25 partidos. (Puntual)

El salto hacia el fútbol peruano se concretó a finales de 2025, cuando Bentín Tacna Heroica lo contrató para conducir al equipo tacneño en la Liga 2 durante la temporada 2026. En ese certamen, Montivero registró 10 victorias, nueve empates y seis derrotas en 25 partidos, números que le permitieron sostener su posición en el banquillo y ganar conocimiento del fútbol local.

PUBLICIDAD

La experiencia en Tacna fue, en términos prácticos, su período de adaptación al medio peruano: ritmos de juego distintos, condiciones de infraestructura diferentes a las argentinas y una competencia con particularidades propias.

Esa temporada en la segunda categoría del fútbol peruano le aportó herramientas concretas para afrontar el desafío de mayor envergadura que ahora se le presenta. Los Chankas, que militan en la Liga 1, representan un escalón superior tanto en exigencia competitiva como en proyección institucional.

Un regreso con otro rol: de asistente a conductor del proyecto andahuaylino

De integrante del comando técnico a responsable del equipo principal. Sebastián Montivero volverá a Los Chankas con un papel diferente, después de conocer desde dentro la institución durante su etapa como asistente de Walter Paolella. (@MacedoJeronimo)

El vínculo entre Montivero y Los Chankas no nació con este nombramiento. En 2025, el técnico cordobés integró el cuerpo técnico de Walter Paolella en Andahuaylas, lo que le permitió conocer de cerca la estructura del club, sus futbolistas y el contexto en el que se desarrolla el fútbol en esa región del país. Ese antecedente le otorga una ventaja inicial respecto de cualquier entrenador que llegara sin ese bagaje previo.

PUBLICIDAD

Ahora, con la conducción técnica bajo su responsabilidad, la dirigencia andahuaylina apuesta por un perfil que combina conocimiento del plantel, experiencia en el fútbol peruano y un historial de trabajo en condiciones adversas. El objetivo declarado es que Los Chankas compitan de igual a igual en la Liga 1 2027 y peleen por una clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana o a la Copa Conmebol Libertadores.

Antes de convertirse en entrenador, Montivero se desempeñó como delantero en el fútbol de ascenso y en ligas regionales de Córdoba entre mediados de los años noventa y la década de 2000. Conocido con el apodo de “el Sapo”, defendió las camisetas de General Paz Juniors, Racing de Nueva Italia, Sportivo Belgrano de San Francisco —donde disputó 11 partidos y marcó dos goles en el Torneo Federal B de 2004— y Alumni de Villa María, entre otros clubes del interior cordobés.

PUBLICIDAD