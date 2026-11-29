Renovación Popular apeló la proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030 y pidió que Rafael López Aliaga asuma el cargo por sucesión legal

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El partido Renovación Popular presentó un recurso de apelación contra la proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030 y solicitó que el primer regidor electo y líder de esa formación, Rafael López Aliaga, sea convocado al cargo mediante el mecanismo de sucesión previsto en la legislación municipal.

El recurso, firmado por el personero legal Fernando Sandoval y hecho público este domingo, cuestiona la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró impedido a López Aliaga para asumir nuevamente la alcaldía por la prohibición de reelección inmediata establecida en la Constitución.

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La decisión electoral mantuvo al exalcalde en su condición de primer regidor de la lista ganadora y proclamó a Alonzo, segunda en el orden de candidatos de Renovación Popular, como la siguiente integrante habilitada para ocupar el puesto.

La defensa de la agrupación sostiene que López Aliaga no postuló a la alcaldía, sino al cargo de primer regidor, por lo que considera que no se configura una reelección inmediata. Según el escrito, la restricción constitucional alcanza a quienes buscan ser elegidos otra vez como alcaldes, pero no impide que un regidor asuma posteriormente por sucesión legal.

El partido sostiene que López Aliaga no busca una reelección inmediata, porque postuló como primer regidor y no como candidato a la alcaldía. Por ello, considera que la prohibición constitucional no le impide asumir el puesto

“El derecho de participación política debe interpretarse conforme a la Convención Americana”, señala el recurso, que pide al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplicar el criterio más favorable al ejercicio de los derechos políticos.

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El partido celeste afirma que la sucesión legal constituye un mecanismo distinto de la elección directa. Para ello invoca el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, ante la ausencia o vacancia del alcalde, el puesto corresponde al primer regidor hábil de la misma lista.

La apelación cuestiona la interpretación aprobada por el JNE en la Resolución 4557-2026, según la cual un alcalde que ejerció el cargo en el período precedente no puede retornar a esa función por sucesión o reemplazo durante el mandato inmediato siguiente.

El JEE aplicó ese criterio al caso de Lima al considerar que López Aliaga ejerció la alcaldía entre enero de 2023 y octubre de 2025. Por ello concluyó que no podía ser proclamado alcalde para el período 2027-2030, aunque conservaría su escaño como regidor.

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La agrupación también pidió revisar la distribución de las 39 regidurías del Concejo Metropolitano de Lima. Alega que el acta no explica cómo se obtuvo la cifra repartidora de 167.315 y reclama 21 escaños para su lista

Pedido de revisión

El recurso también cuestiona la distribución de las 39 regidurías del Concejo Metropolitano de Lima al señalar que el acta fija una cifra repartidora de 167.315 sin explicar las operaciones que llevaron a ese resultado.

La alianza afirmó que le corresponden 21 escaños por haber obtenido la mayor votación y pidió que se detalle el cálculo usado para asignar los otros 18 a las organizaciones restantes.

El exalcalde capitalino renunció al cargo el año pasado para postular a la presidencia en abril pasado, proceso en el que quedó tercero, detrás de Keiko Fujimori, la actual mandataria (2026-2031), y el excandidato Roberto Sánchez.

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En esa elección presidencial y legislativa, López Aliaga obtuvo una curul de senador, pero tampoco aceptó ese cargo y siguió en campaña, esta vez, por la alcaldía de Lima, después de la renuncia de su candidato a burgomaestre y a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de autoridades.