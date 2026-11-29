Esto dijo el defensa tras lo ocurrido en la primera semifinal de la Liga 1 2026 - Crédito: L1MAX.

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Sport Huancayo no pudo sacar ventaja ante Universitario de Deportes y el empate sin goles dejó abierta la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El encuentro en la ciudad ‘incontrastable’ fue disputado, con fricciones constantes y una vehemencia que involucró a ambos equipos hasta alterar el desarrollo previsto por el cuadro local.

Jimmy Valoyes reconoció que el conjunto huancaíno se apartó de las virtudes que había mostrado durante el Torneo Clausura y que la ansiedad llevó al plantel a un partido que no le convenía. “No hay explicación, fue un partido muy raro. Por ahí el plan de juego que traíamos se desvirtuó un poco porque empezamos a desesperarnos, dejamos de hacer lo que nos caracterizó durante toda el Clausura y entramos en el juego de ellos”, indicó para L1 MAX.

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El zaguero del ‘rojo matador’ consideró que la ‘U’ buscó llevar el trámite hacia un terreno más friccionado. “Sabíamos que ellos iban a venir a tratar de ensuciar un poco el partido para sacarnos de nuestro estilo, pero la verdad, lastimosamente caímos en eso. No hay nada que reprochar. Nos equivocamos todos y vamos a Monumental a pelearla”, comentó.

“¿Por qué pasó todo eso? Quizás, a veces la cabeza nos juega malas pasadas. Por ahí entramos en desesperación, en ansias. Creímos que el partido iba a ser igual al anterior y por eso nos confundimos, nos equivocamos y ya está. Nos toca rectificar, planear el partido que viene y tratar de ir a pelearlo allá, lo vamos a ir a pelear", precisó el colombiano.

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El Sport Huancayo vs Universitario tuvo un total de 28 faltas, según SofaScore. - créditos: Liga 1

La autocrítica de Jimmy Valoyes no dejó de lado el análisis del arbitraje por las tres expulsiones, dos para Sport Huancayo y una para Universitario. “Sí, viendo las repeticiones, las tres tarjetas fueron justas. Nada que reprocharle al árbitro. Por ahí una cortita que la dejaba jugar para ellos, para nosotros no, pero en realidad el arbitraje estuvo bueno”, expresó.

La advertencia de Jimmy Valoyes a Universitario

El empate no modificó la convicción de Sport Huancayo de buscar el pase a la final. Jimmy Valoyes recordó que todavía queda un partido para resolver la llave y rechazó que Universitario tenga asegurada una ventaja decisiva por disputar la vuelta como local.

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“¿Quién dijo que no le podemos ganar a Universitario en su cancha?”, lanzó el central al hablar de la revancha. La frase funcionó como una advertencia para el equipo ‘crema’ y como un mensaje interno para un plantel que buscará recuperar la versión que mostró antes de esta semifinal.

“¿Quién dijo que no le podemos ganar a Universitario en su cancha?”: la firme convicción de referente de Sport Huancayo para duelo clave por Liga 1. - captura: L1 MAX

El defensor de 39 años anticipó que el conjunto huancaíno elaborará un plan específico para el encuentro en Lima. “Nosotros vamos a hacer nuestro plan de partido. Ojalá Dios quiera nos salga bien y podamos pasar”, manifestó.

¿Qué recibirá el ganador del Universitario vs Sport Huancayo?

El vencedor de la serie no solo avanzará a la final de la Liga 1 2026, donde espera Alianza Lima. También asegurará el segundo cupo de Perú para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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Esa clasificación contempla un ingreso inicial de USD 3 millones, una suma cercana a 10 millones 500 mil soles. El monto corresponde a la participación en los tres encuentros como local de la fase de grupos.

La cifra puede aumentar según los resultados que obtenga el clasificado en el torneo continental. Según registros de Conmebol, cada triunfo en esa instancia entregará un incentivo adicional de USD 340.000.

Por ese motivo, la revancha entre Universitario y Sport Huancayo definirá mucho más que al rival del elenco ‘blanquiazul’ en la lucha por el título nacional. La clasificación también tendrá un impacto económico y abrirá la puerta a una participación internacional con una recompensa ya garantizada.

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