El jugador merengue explicó cómo el equipo transformó su mentalidad de cara al duelo de ida de las semifinales en Huancayo. Señaló que la llave de ciento ochenta minutos sigue abierta (L1 MAX)

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Nada está dicho todavía: Luego del valioso empate sin goles que logró Universitario de Deportes ante Sport Huancayo en la ida de las semifinales de la Liga 1, el defensa Matías Di Benedetto consideró que lo más rescatable de esta igualdad es el cambio de actitud del equipo, luego de que hace tan solo siete días cayeron ante el mismo rival por 1-4.

“Hablamos, nos dijimos lo que nos teníamos que decir a calzón quitado, porque ya no hay más. Dios nos da la oportunidad de jugar una semifinal y hacer historia con este club, así que, que nada, apretamos los dientes, y vinimos a hacer nuestro partido”, señaló en la zona mixta luego del partido.

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