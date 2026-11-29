Nada está dicho todavía: Luego del valioso empate sin goles que logró Universitario de Deportes ante Sport Huancayo en la ida de las semifinales de la Liga 1, el defensa Matías Di Benedetto consideró que lo más rescatable de esta igualdad es el cambio de actitud del equipo, luego de que hace tan solo siete días cayeron ante el mismo rival por 1-4.
“Hablamos, nos dijimos lo que nos teníamos que decir a calzón quitado, porque ya no hay más. Dios nos da la oportunidad de jugar una semifinal y hacer historia con este club, así que, que nada, apretamos los dientes, y vinimos a hacer nuestro partido”, señaló en la zona mixta luego del partido.
PUBLICIDAD
Más información en breve
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
DT de Sport Huancayo valoró el empate ante Universitario pese a las dos expulsiones: “Siento que nos dieron vida”
El técnico Richard Pellejero reconoció que su equipo no mostró su mejor versión, pero destacó la respuesta de sus dirigidos y confía en conseguir la clasificación en el estadio Monumental
“¿Quién dijo que no le podemos ganar a Universitario en su cancha?”: la firme convicción de referente de Sport Huancayo para duelo clave por Liga 1
Jimmy Valoyes alzó la voz por el empate de la semifinal ida en la ciudad ‘incontrastable’. También se pronunció por el arbitraje ante los ‘cremas’ a raíz de los tres expulsados
Universitario vs Sport Huancayo 0-0: resumen del empate con tres expulsados por semifinal ida de Liga 1 2026
El ‘rojo matador’ tuvo que jugar todo el segundo tiempo con nueve hombres, mientras que los ‘cremas’ tuvieron la expulsión de Aldo Corzo. El partido de vuelta será el viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental
San Martín vs ADA Jaén 0-1: gol y resumen de la derrota ‘santa’ en final ida de Liga 2 2026
Con la solitaria anotación de Facundo Rodríguez sobre el final, el conjunto de Cajamarca se impuso en casa en el primer choque ante los ‘santos’, que buscarán la revancha el domingo 6 de diciembre en Santa Anita
Horacio Calcaterra firme tras empate de Universitario ante Sport Huancayo en semifinal ida: “Había que lavarnos la cara”
El volante crema valoró el empate en el partido de ida de las semifinales y consideró que en casa lo van a ganar de todas maneras
MÁS NOTICIAS