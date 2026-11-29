Palabras del mediocampista luego del choque con los huancaínos en condición de visita - Crédito: L1MAX.

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Con la ilusión intacta. Horacio Calcaterra no tuvo reparos en destacar el empate logrado esta tarde entre Universitario y Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El nacionalizado peruano expresó que este resultado deja las puertas abiertas para que el equipo estudiantil selle su pase a la gran final del torneo, en donde ya espera Alianza Lima. “El viernes tenemos que ganarlo en casa”, dijo a las cámaras de L1 MAX.

En el estadio IPD de Huancayo, con el partido condicionado por las expulsiones en el primer tiempo, los cremas mostraron carácter y solidez para neutralizar al Rojo Matador en su propio reducto.

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Horacio Calcaterra fue la voz del vestuario al término del encuentro y reivindicó la actuación colectiva tras las críticas que sobrevolaban al equipo después de la fecha anterior.

La respuesta del equipo tras la derrota del domingo

(Liga 1)

El partido de este domingo 29 de noviembre no fue el primero entre ambos en las últimas semanas. El antecedente inmediato pesaba: Sport Huancayo había goleado 4-1 a Universitario apenas siete días antes, una herida que el propio Calcaterra reconoció abiertamente en zona mixta.

“Había que lavarnos la cara de lo que hicimos el domingo”, afirmó el mediocampista ante las cámaras de L1 MAX, sin rodeos y con la firmeza de quien sabe que el grupo respondió cuando más se lo exigía. Para el volante, la clave del cambio estuvo en una conversación interna que tuvo lugar antes del partido. “Hablamos entre nosotros y sabemos que son semifinales y hay que jugar la muerte”, explicó.

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La actitud fue, según él mismo señaló, el factor diferencial. Frente a un rival que conoce de memoria las ventajas que ofrece la altura de Huancayo —a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar—, Universitario salió a disputar cada balón con una intensidad que no mostró en el encuentro anterior. El resultado, un empate que a muchos podría parecer discreto, fue recibido en el vestuario crema como un triunfo de mentalidad.

Calcaterra, figura en la altura

(Liga 1)

El trabajo de Calcaterra en el mediocampo fue uno de los aspectos más destacados por los cronistas que cubrieron el partido. Su labor junto a Jorge Murruguarra en el centro del campo generó un bloque compacto que le quitó fluidez al juego huancaíno, especialmente después de que el marcador quedó condicionado por las expulsiones.

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“Sí, sabíamos que era un tema de actitud también”, respondió cuando le consultaron por esa sociedad en el mediocampo, ratificando que la propuesta táctica estuvo acompañada de una disposición mental diferente a la del domingo anterior.

El volante reconoció que la altura de Huancayo complicó algunas situaciones ofensivas. “A veces nos faltó, por el hecho del aire, capaz tener alguna ocasión más clara”, admitió, aunque inmediatamente aclaró que el conjunto dirigido por Fabián Bustos “hizo un gran partido”, más allá de las condiciones del terreno y del contexto físico que impone la Ciudad Incontrastable a los equipos visitantes.

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El partido estuvo marcado por tres expulsiones durante el primer tiempo, lo que alteró por completo la dinámica del juego. Con uno de más sobre el campo, Universitario supo administrar la pelota y evitar que Sport Huancayo encontrara los espacios para generar peligro real. “Con uno de más, manejamos la pelota”, precisó Calcaterra al repasar el desarrollo del encuentro.

El viernes en el Monumental, la cita con la historia

(Liga 1)

El empate en Huancayo deja la llave completamente abierta para el partido de vuelta. Universitario necesita ganar en el Monumental para acceder a la final sin necesidad de llegar a los penales; si el marcador vuelve a quedar igualado al cabo de los 90 minutos, la clasificación se definirá desde los once pasos.

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Calcaterra no dudó en marcar el objetivo con claridad. “El viernes tenemos que ganarlo en casa”, sostuvo, y amplió el mensaje apelando al respaldo que espera recibir de la hinchada: “Tenemos el viernes una oportunidad para definirlo en casa con nuestra gente. Sabemos que la gente nos apoya, así que hay que dar todo el viernes para pasar”.

La ilusión del mediocampista está respaldada por el peso histórico que tiene el estadio Monumental de Ate para Universitario. El recinto, uno de los más grandes de América del Sur, suele funcionar como un factor adicional a favor de los cremas cuando la parcialidad local llena las tribunas.

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Del otro lado de la llave, Alianza Lima observa lo que ocurra el próximo viernes. El equipo íntimo, clasificado a la final por ser el ganador del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada, ya tiene asegurado su lugar en la definición del campeonato y espera conocer a su rival.

La revancha entre Universitario y Sport Huancayo se disputará el viernes 4 de diciembre a las 20:30 en el estadio Monumental de Ate, en Lima. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de L1 MAX, la señal oficial de la Liga 1 2026. El ganador de la serie avanzará a la gran final del torneo nacional, donde Alianza Lima aguarda para disputar el título.

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