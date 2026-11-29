El estratega uruguayo analizó las dificultades que afrontó su plantel en la semifinal de ida y adelantó cómo se preparará para el decisivo encuentro en Lima. (Video: L1MAX)

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Sport Huancayo consiguió un empate sin goles frente a Universitario de Deportes en la primera semifinal de la Liga 1 2026, disputada el domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. El conjunto local afrontó buena parte del compromiso con dos futbolistas menos por las expulsiones de Daniel Porozo y Piero Magallanes, pero logró sostener el resultado y dejó abierta la definición de la llave.

Tras el encuentro, el entrenador Richard Pellejero analizó el rendimiento de sus dirigidos y reconoció que el equipo no mostró la misma versión que había exhibido una semana antes, cuando goleó 4-1 al cuadro ‘crema’. Sin embargo, destacó la capacidad de respuesta de sus jugadores ante las dificultades y consideró que el marcador les permite llegar con opciones a la revancha en Lima.

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“El resultado se hace un poco irreal de lo que fue. No fuimos el equipo que comenzó el partido la semana pasada. Entiendo que se juegan muchas cosas y obviamente hay que estar en la cabeza del jugador de fútbol”, manifestó en conferencia de prensa.

Las palabras del entrenador hicieron referencia a la diferencia entre el rendimiento mostrado en la goleada del Torneo Clausura y lo ocurrido en este primer enfrentamiento de semifinales. Esta vez, las expulsiones condicionaron el planteamiento del equipo y obligaron a modificar sus prioridades durante el desarrollo del encuentro.

Richard Pellejero analizó el empate de Sport Huancayo ante Universitario en la semifinal de ida de la Liga 1 2026. Crédito: Captura

“Siento que nos dieron vida”: la confianza de Pellejero para la revancha

Pese a las dificultades, Pellejero consideró que el empate representa una oportunidad para Sport Huancayo de cara al segundo compromiso. El estratega explicó que durante el descanso pidió a sus jugadores evitar que el marcador se ampliara, conscientes de que todavía quedaba otro partido para definir al clasificado.

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“No tengas duda. Siento que nos dieron vida. No sé la cantidad de minutos que jugamos con un hombre menos, pero se lo dije en el entretiempo al plantel. Es un partido de 180 minutos y nosotros teníamos que preocuparnos en no salir tan herido y pensar en lo que venía por delante”, expresó.

Sport Huancayo llegará con un plantel corto al Monumental

Otro de los aspectos que preocupan al entrenador es la disponibilidad de futbolistas para el encuentro de vuelta. Pellejero explicó que las expulsiones y las limitadas alternativas en el banco representan un desafío adicional para preparar el siguiente compromiso.

“Los dos jugadores que estaban afuera, tanto Barreda como Andía, son los que van a ingresar. No tenemos más jugadores, pero no tengo duda de que este grupo de muchachos, como me ha demostrado a lo largo del Clausura, va a ir a pelear esa clasificación y esa semifinal, porque creo que vamos de igual de condiciones”, sostuvo.

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A pesar de ese panorama, el entrenador se mostró satisfecho con la respuesta de sus dirigidos y destacó que Universitario no consiguió generar demasiadas ocasiones claras de peligro durante el tiempo que tuvo superioridad numérica.

“Vamos a ir a jugar de visitante contra un equipo grande como la ‘U’. Pero la verdad que las sensaciones que me dejaron hoy mis jugadores a mí son muy buenas. Creo que jugamos sesenta minutos capaz, pero no recuerdo una jugada de peligro de gol del equipo rival”, comentó.

Finalmente, Pellejero reconoció que la preparación para la revancha tendrá un componente especialmente emocional y psicológico. El estratega sabe que su equipo afrontará una prueba exigente en Lima, pero confía en que podrá competir por el pase a la definición del campeonato.

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El Sport Huancayo vs Universitario tuvo un total de 28 faltas, según SofaScore. - créditos: Liga 1

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo la semifinal de vuelta?

El segundo enfrentamiento entre ambos equipos se disputará el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario tendrá la localía y buscará aprovechar el apoyo de sus hinchas para conseguir la clasificación.

Sport Huancayo, por su parte, intentará dar el golpe en territorio crema y avanzar a la final de la Liga 1 2026, donde ya espera Alianza Lima. La igualdad sin goles en la ida mantiene abierta la eliminatoria y obliga a ambos equipos a buscar el triunfo en el compromiso decisivo.