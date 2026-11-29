Dos maletas contenían 677 animales vivos que iban a ser trasladados a China. La intervención ocurrió antes de que el equipaje ingresara a la bodega del avión. Composición: Infobae

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Cientos de animales vivos fueron encontrados dentro de dos maletas que estaban listas para ingresar a las bodegas de un avión en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los ejemplares permanecían distribuidos en pequeños recipientes y bolsas de plástico, como parte de un cargamento que dos ciudadanos chinos pretendían trasladar fuera del Perú con destino a su país.

El hallazgo permitió descubrir una modalidad de transporte que utilizaba envases individuales para ocultar a los animales entre el equipaje. Las autoridades encontraron tarántulas, escorpiones, ciempiés y lagartijas, algunos de ellos envueltos en materiales húmedos para mantenerlos con vida durante el trayecto aéreo.

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La intervención estuvo a cargo de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, junto con personal de Aduanas del aeropuerto. Los animales fueron detectados antes de que las maletas fueran trasladadas a la bodega de la aeronave.

El procedimiento permitió identificar 677 ejemplares vivos, cuyo valor comercial estimado asciende a 100.000 dólares. Los dos ciudadanos extranjeros quedaron bajo custodia policial y afrontan una investigación por el presunto traslado ilegal de fauna silvestre.

Bolsas Ziploc, recipientes de plástico y papel húmedo

Los ejemplares estaban distribuidos en bolsas Ziploc y recipientes de plástico. Algunos fueron envueltos en papel toalla húmedo para conservar la humedad durante el trayecto.

De acuerdo con la información difundida por el Serfor, los animales estaban distribuidos en cientos de bolsas tipo Ziploc, organizadas dentro de recipientes de plástico conocidos como táperes. Este sistema permitía mantener separados a los ejemplares y acomodarlos dentro de las dos maletas que los ciudadanos chinos pretendían llevar en el vuelo.

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Para conservarlos durante el viaje desde Lima hasta China, los responsables utilizaron papel toalla húmedo alrededor de los animales. Esta condición buscaba proporcionarles humedad durante el traslado y evitar que murieran antes de llegar a su destino.

Una de las personas intervenidas también llevaba una pequeña mochila de peluche en la espalda. Dentro de ella, los agentes encontraron un recipiente de plástico con tarántulas, un detalle que reveló que parte de los ejemplares no solo estaba oculta en el equipaje principal.

El Serfor precisó que los recipientes estaban acondicionados para facilitar el transporte de los animales. La disposición de las bolsas y los envases permitió reunir cientos de ejemplares en un espacio reducido, sin que fueran trasladados mediante contenedores especializados para fauna silvestre.

Encontraron 386 tarántulas, 112 escorpiones y 166 ciempiés

Uno de los intervenidos llevaba tarántulas en un recipiente dentro de una pequeña mochila que tenía en la espalda.

El inventario elaborado tras la intervención permitió identificar distintas especies de invertebrados y reptiles procedentes de varias regiones del país.

Entre los ejemplares recuperados figuran:

386 tarántulas de diversas especies, algunas con colores llamativos y otras consideradas nuevas para la ciencia.

166 ciempiés.

112 escorpiones, con procedencia atribuida a Cajamarca.

Siete lagartijas procedentes de Tumbes.

Seis hormigas, que fueron encontradas muertas.

Las tarántulas procedían de regiones como Madre de Dios, Loreto y Junín. La variedad de ejemplares llamó la atención de los especialistas debido a la presencia de especies con características particulares y al interés que despiertan estos animales en los mercados internacionales de mascotas exóticas.

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Una de las especies identificadas fue Pamphobeteus antinous, incluida en la categoría de vulnerable dentro de la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

Serfor advierte sobre el tráfico ilegal de invertebrados hacia Asia y Europa

Tarántulas, escorpiones y ciempiés estaban ocultos entre los equipajes de los dos extranjeros, quienes no contaban con la autorización para transportarlos fuera del país (Créditos: Panamericana TV)

La intervención también puso en evidencia el interés comercial que existe por determinadas especies de invertebrados peruanos. Según explicó Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor, estos animales forman parte de una demanda ilegal que crece en mercados de otros continentes.

“Hemos descubierto este nuevo cargamento en el aeropuerto, lo que significa un duro golpe a las mafias que trafican con los animales silvestres; más aun considerando la demanda ilegal, creciente de invertebrados, los cuales son comercializados como mascotas en países europeos y asiáticos”, afirmó la especialista.

La comercialización de tarántulas y otros invertebrados responde al interés de compradores que buscan especies exóticas para mantenerlas como mascotas. En ese circuito, los ejemplares extraídos de sus hábitats naturales pueden terminar en mercados extranjeros mediante operaciones de transporte sin autorización.

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El caso de la Pamphobeteus antinous adquiere especial relevancia por su condición de especie vulnerable, una categoría que advierte sobre los riesgos que enfrenta su población silvestre.

Dos ciudadanos chinos quedaron detenidos y afrontan una investigación fiscal

Tras el descubrimiento, los dos ciudadanos chinos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, instancia que deberá investigar las circunstancias del traslado y las posibles responsabilidades penales.

El Serfor recordó que transportar o exportar animales silvestres sin los permisos correspondientes constituye una infracción muy grave, de acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La normativa contempla multas que pueden oscilar entre los 55.000 soles y los 27,5 millones de soles, según la gravedad de la infracción y las condiciones del caso.

Otro operativo detectó más de 3.000 tarántulas en maletas de extranjeros

El 4 de noviembre se detectó otro cargamento de estos animales ocultos en maletas de dos ciudadanos alemanes y uno polaco.

El hallazgo del aeropuerto Jorge Chávez se suma a una intervención previa, realizada el 4 de noviembre, cuando agentes del Serfor y Aduanas detectaron más de 3.000 tarántulas ocultas en las maletas de dos ciudadanos alemanes y un ciudadano polaco.

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Según informó el Serfor en su portal oficial, aquel cargamento también pretendía salir del territorio peruano mediante el transporte aéreo. La intervención permitió decomisar los ejemplares antes de que fueran embarcados.

Ambos operativos expusieron el uso de equipajes convencionales para trasladar animales silvestres fuera del país sin la documentación exigida por las autoridades.