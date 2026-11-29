Keiko Fujimori felicitó a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular tras los resultados de las elecciones generales de España.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó al Partido Popular (PP) y a Vox tras los resultados de las elecciones generales de España, que dejaron a Alberto Núñez Feijóo como ganador de la jornada y dieron a ambas fuerzas una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

“Mis felicitaciones a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria electoral, así como a Santiago Abascal por el importante resultado alcanzado por Vox”, escribió la presidenta peruana en sus redes sociales este domingo 29 de noviembre.

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Fujimori también destacó la participación ciudadana en los comicios y vinculó el resultado con el respaldo a las fuerzas de centroderecha. “Mi reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano”, afirmó.

La presidenta de Perú expresó además su expectativa de que Perú y España amplíen los vínculos bilaterales. “Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países”, sostuvo.

La dirigente Keiko Fujimori felicita al Partido Popular y a Vox por los resultados obtenidos en las elecciones de España a través de un mensaje en la red social X.

El PP y Vox suman 184 diputados en el Congreso español

Con más del 85,1 % de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, obtenía 133 diputados. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, quedaba segundo con 117 escaños, mientras Vox alcanzaba 51 bancas.

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La suma de PP y Vox reunía 184 diputados, ocho más de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Ese resultado daría a Feijóo los votos suficientes para una eventual investidura en primera votación, siempre que ambas fuerzas mantengan el acuerdo.

El escenario difiere del que dejaron las elecciones de 2023, cuando el PP fue la lista más votada pero Feijóo no consiguió los respaldos suficientes para asumir. Pedro Sánchez retuvo entonces el Gobierno con el apoyo de partidos de izquierda, nacionalistas y regionalistas.

El nuevo Congreso y el Senado se constituirán el 23 de diciembre. Luego, el rey Felipe VI consultará a los grupos con representación y propondrá un candidato a la presidencia; si no consigue mayoría absoluta en la primera votación, una segunda se celebraría 48 horas después y requeriría mayoría simple. Con los 184 votos de PP y Vox, Feijóo tendría los números para ser investido en el primer intento.

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Con más del 85,1 % de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, obtenía 133 diputados.. EFE

Keiko Fujimori enfrenta al fenómeno El Niño en Perú

La presidenta Keiko Fujimori viajó a Piura, donde más de 2.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La mandataria anunció un decreto de urgencia para que el Gobierno central asuma las labores de drenaje y adelantó ayudas económicas para los damnificados.

El gabinete coordina la entrega de víveres, agua y motobombas, además de la habilitación de un albergue temporal. Fujimori indicó que el Ejecutivo busca gestionar USD 14 millones ofrecidos por China para adquirir equipos destinados a enfrentar nuevas precipitaciones.

Keiko Fujimori camina por una calle inundada en Chical junto a miembros del equipo de rescate durante una visita oficial a la región de Piura.

El mensaje de Fujimori llegó en un contexto de relaciones estrechas entre Perú y España. España es el primer inversor de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial en territorio peruano, detrás del Reino Unido, según el saldo de inversión extranjera directa registrado por ProInversión. El comercio bilateral alcanzó 894 millones de euros en exportaciones españolas y 2.623 millones en importaciones peruanas entre 2025 y 2026. Ambos países comparten el idioma y sostienen intercambios culturales y migratorios: en 2026 residían en España 478.087 personas nacidas en Perú, mientras que 40.827 ciudadanos españoles estaban inscritos como residentes en territorio peruano.

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