Dos personas transitan por la avenida Tacna en Lima durante una jornada soleada y calurosa.

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¿Por qué una misma temperatura puede sentirse distinta según el lugar o el momento del día? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que la sensación térmica no siempre coincide con la temperatura del aire registrada por los instrumentos meteorológicos, un fenómeno que depende tanto de condiciones climáticas como de factores propios de cada persona.

Según la entidad, esta diferencia entre la temperatura medida y la percibida se produce porque el cuerpo humano procesa el ambiente a partir de una combinación de variables externas e internas, y no únicamente del valor que marca un termómetro.

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Una infografía detalla las variables climáticas e individuales que modifican la sensación térmica frente al termómetro según precisiones del Senamhi en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad y viento alteran la sensación térmica

El Senamhi detalló que la sensación térmica depende principalmente de la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. En épocas de calor, una temperatura elevada combinada con un alto nivel de humedad intensifica la sensación térmica, ya que dificulta la evaporación del sudor, mecanismo con el que el cuerpo regula su temperatura interna.

Para estimar este valor en condiciones cálidas, la entidad utiliza el índice de calor (Heat Index), que combina la temperatura del aire con la humedad relativa. En contraste, durante el invierno el viento favorece la pérdida de calor corporal y puede intensificar la percepción de frío, incluso cuando la temperatura registrada no presenta variaciones significativas, de acuerdo con lo informado por la agencia Andina.

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Una mujer camina por una avenida de Lima durante una jornada de viento y humedad que alteran la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sensación térmica varía en cada persona

La sensación térmica también varía según características individuales como la edad, el metabolismo, el estado de salud, la contextura corporal y el tipo de vestimenta. Por ello, dos personas ubicadas en un mismo espacio pueden experimentar de forma diferente las mismas condiciones de frío o calor.

Este valor se expresa en grados Celsius (°C) y complementa la información de la temperatura del aire registrada por los instrumentos meteorológicos, aunque no la reemplaza, según precisó el Senamhi. La entidad forma parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas del país.

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Dos mujeres manifiestan distinta sensación térmica en una terraza de Lima, donde una utiliza un abanico mientras la otra viste una chaqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi actualiza datos cada hora en Lima

El Senamhi pone a disposición de la ciudadanía la información sobre la temperatura actual y la sensación térmica en Lima Metropolitana a través de su página web, con actualizaciones cada hora y acceso permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta herramienta permite a la población conocer en tiempo real las condiciones del ambiente antes de salir de sus viviendas.

El acceso a estos datos busca que la ciudadanía comprenda mejor las variaciones de temperatura y otros factores ambientales que afectan su entorno diario, en especial durante los cambios estacionales que caracterizan al territorio peruano.

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Un técnico registra datos climáticos en una estación meteorológica instalada en una azotea frente al panorama urbano de Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo protegerse del calor intensos?

Ante condiciones de mayor sensación de calor, el Senamhi recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos. En situaciones de frío, la entidad aconseja utilizar ropa abrigadora y protegerse del viento, en particular durante las horas de menor temperatura del día.

El Minam, a través del Senamhi, reiteró que la vigilancia meteorológica permanente busca que la población adopte medidas de cuidado adecuadas frente a los cambios de temperatura que se registran a lo largo del año en distintas regiones del país.