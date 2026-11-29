¿Por qué una misma temperatura puede sentirse distinta según el lugar o el momento del día? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que la sensación térmica no siempre coincide con la temperatura del aire registrada por los instrumentos meteorológicos, un fenómeno que depende tanto de condiciones climáticas como de factores propios de cada persona.
Según la entidad, esta diferencia entre la temperatura medida y la percibida se produce porque el cuerpo humano procesa el ambiente a partir de una combinación de variables externas e internas, y no únicamente del valor que marca un termómetro.
PUBLICIDAD
Humedad y viento alteran la sensación térmica
El Senamhi detalló que la sensación térmica depende principalmente de la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. En épocas de calor, una temperatura elevada combinada con un alto nivel de humedad intensifica la sensación térmica, ya que dificulta la evaporación del sudor, mecanismo con el que el cuerpo regula su temperatura interna.
Para estimar este valor en condiciones cálidas, la entidad utiliza el índice de calor (Heat Index), que combina la temperatura del aire con la humedad relativa. En contraste, durante el invierno el viento favorece la pérdida de calor corporal y puede intensificar la percepción de frío, incluso cuando la temperatura registrada no presenta variaciones significativas, de acuerdo con lo informado por la agencia Andina.
PUBLICIDAD
Sensación térmica varía en cada persona
La sensación térmica también varía según características individuales como la edad, el metabolismo, el estado de salud, la contextura corporal y el tipo de vestimenta. Por ello, dos personas ubicadas en un mismo espacio pueden experimentar de forma diferente las mismas condiciones de frío o calor.
Este valor se expresa en grados Celsius (°C) y complementa la información de la temperatura del aire registrada por los instrumentos meteorológicos, aunque no la reemplaza, según precisó el Senamhi. La entidad forma parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas del país.
PUBLICIDAD
Senamhi actualiza datos cada hora en Lima
El Senamhi pone a disposición de la ciudadanía la información sobre la temperatura actual y la sensación térmica en Lima Metropolitana a través de su página web, con actualizaciones cada hora y acceso permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta herramienta permite a la población conocer en tiempo real las condiciones del ambiente antes de salir de sus viviendas.
El acceso a estos datos busca que la ciudadanía comprenda mejor las variaciones de temperatura y otros factores ambientales que afectan su entorno diario, en especial durante los cambios estacionales que caracterizan al territorio peruano.
PUBLICIDAD
¿Cómo protegerse del calor intensos?
Ante condiciones de mayor sensación de calor, el Senamhi recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos. En situaciones de frío, la entidad aconseja utilizar ropa abrigadora y protegerse del viento, en particular durante las horas de menor temperatura del día.
El Minam, a través del Senamhi, reiteró que la vigilancia meteorológica permanente busca que la población adopte medidas de cuidado adecuadas frente a los cambios de temperatura que se registran a lo largo del año en distintas regiones del país.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD