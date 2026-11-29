El gobernador de Piura criticó que la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros no se reunieran con las autoridades regionales para coordinar la atención de la emergencia por lluvias

Guardar

El gobernador de Piura, Luis Neyra, cuestionó este domingo la actuación del Ejecutivo frente a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en su región y consideró que la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros debieron reunirse con las autoridades locales para organizar la atención de la emergencia, en lugar de realizar visitas breves a las zonas afectadas.

En una entrevista con Exitosa, la autoridad regional sostuvo que las autoridades nacionales no aprovecharon los espacios de coordinación que, según indicó, se habían convocado desde el inicio de la emergencia para evaluar los daños y establecer medidas conjuntas.

PUBLICIDAD

“Lo que debería haber hecho los ministros y la propia presidenta es reunirse con las autoridades”, dijo al criticar que algunos representantes del Gobierno hayan priorizado las visitas a los sectores inundados sin desarrollar reuniones de trabajo con las autoridades regionales y municipales.

“Lamentablemente optaron por el tema de la foto, porque finalmente, como la misma gente dice, por el tema de la foto”, agregó.

Un conductor en Piura causó daños materiales al romper una manguera de desagüe utilizada para evacuar agua acumulada, siendo posteriormente trasladado a la comisaría.

El gobernador consideró que la atención de la emergencia requiere una planificación conjunta para acelerar el drenaje de las zonas inundadas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. En ese sentido, señaló que uno de los principales problemas pendientes es la evacuación del agua acumulada en las denominadas cuencas ciegas.

PUBLICIDAD

“Lo que deberíamos hacer es coordinar, sentarnos, organizar, para finalmente hacer un mejor trabajo en el tema del desagüe de todas las cuencas ciegas y luego hacer una evaluación para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

Neyra también describió las dificultades que enfrentan las autoridades para ejecutar las labores de emergencia. Como ejemplo, mencionó que su administración tuvo que apoyar al Ministerio de Vivienda con el traslado de combustible para poner en funcionamiento los equipos de bombeo, debido a los temores de posibles accidentes relacionados con instalaciones eléctricas.

“Nosotros estamos para ayudar a las municipalidades, ayudar al Ministerio de Vivienda, a todos los ministerios, pero también tienen que coordinar, tienen que dejarse ayudar”, señaló.

PUBLICIDAD

Indicó que se realizan esfuerzos para retirar el agua acumulada en El Chilcal, uno de los sectores más afectados por las inundaciones. Sin embargo, advirtió sobre la preocupación que generan los nuevos pronósticos de lluvias para los próximos días, debido a que todavía existen zonas anegadas.

Keiko Fujimori se encuentra desde la noche del viernes 27 de noviembre en Piura, en donde supervisa los trabajos de rescate y mantenimiento ante las lluvias e inundaciones. (Foto: Andina)

Durante la entrevista también se abordó la situación de los trabajadores que no pueden desplazarse hasta sus centros laborales por las inundaciones. La periodista recordó que desde el 26 de noviembre numerosos ciudadanos permanecen aislados y que la tolerancia de dos horas para ingresar a sus empleos resulta insuficiente ante las dificultades de movilidad.

PUBLICIDAD

Consultado sobre posibles acuerdos con el Ministerio de Trabajo o medidas de apoyo económico, Neyra señaló que esos asuntos deben coordinarse con los sectores correspondientes.

Respecto a las actividades escolares, precisó que se decidió completar los últimos días de clases mediante la modalidad virtual para evitar exponer a los estudiantes a los riesgos derivados de las inundaciones.

Finalmente, el gobernador recordó que se activó el fondo de contingencia para atender la emergencia y cuestionó las críticas dirigidas a la posibilidad de transferir recursos a los gobiernos locales. “Muchos dijeron: ‘Oiga, no queremos que le den dinero a los gobiernos locales’. Perfecto, pero ellos lo hubiesen hecho, pues”, expresó.

PUBLICIDAD