Varias mujeres con discapacidad permanecen dentro de una vivienda anegada por las lluvias e inundaciones registradas en la región de Piura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las inundaciones registradas en la región Piura dejaron a familias expuestas a dificultades para acceder a servicios básicos, alimentos y atención médica. Entre las personas afectadas se encuentran mujeres con discapacidad que permanecen dentro de sus viviendas, sin condiciones para trasladarse a lugares seguros ni medios para conseguir los productos necesarios para su subsistencia.

La emergencia también expone las dificultades que enfrentan quienes utilizan sillas de ruedas, muletas u otras ayudas técnicas para movilizarse. Las calles y viviendas inundadas limitan sus posibilidades de evacuación, mientras que el deterioro de estos implementos reduce todavía más su autonomía.

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El Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (ODISEX Piura) alertó sobre esta situación y solicitó la intervención de las autoridades nacionales, regionales y locales. La organización advirtió que las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales durante la emergencia y requieren medidas específicas de protección.

Ante este escenario, la senadora de la República Mirtha Vásquez trasladó el pedido de ODISEX Piura a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.º 557-2026-2027/MVCH-SENADO-CR, fechado el 28 de noviembre de 2026. El documento incluye una relación de 23 personas con discapacidad que necesitan asistencia urgente.

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ODISEX Piura alerta sobre mujeres con discapacidad aisladas en sus viviendas

En su pronunciamiento, ODISEX expresó su preocupación por las consecuencias de las lluvias e inundaciones que afectan a numerosas familias de la región. La organización cuestionó la falta de medidas específicas para proteger a quienes enfrentan mayores dificultades para evacuar.

“¿Dónde están las medidas de protección para las personas con discapacidad?“, preguntó la entidad en el documento, en el que también expuso las dificultades de quienes utilizan sillas de ruedas y no pueden abandonar sus viviendas inundadas.

La situación también comprende a personas ciegas, sordas, con discapacidad intelectual o movilidad reducida, quienes necesitan asistencia para trasladarse hacia lugares seguros. Al respecto, ODISEX planteó otra interrogante: “¿Quién garantiza sus medicamentos, alimentos, agua potable y un lugar seguro donde puedan permanecer?“.

La organización señaló que estas necesidades requieren atención inmediata y cuestionó que las personas con discapacidad queden relegadas dentro de los mecanismos de respuesta ante los desastres.

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Las lluvias deterioraron sillas de ruedas y otras ayudas técnicas, mientras algunas personas permanecen atrapadas en sus viviendas sin alimentos ni medicamentos.

Mirtha Vásquez traslada a la PCM una lista de 23 personas que necesitan ayuda

Mediante el Oficio N.º 557-2026-2027/MVCH-SENADO-CR, Mirtha Vásquez solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, atender el pedido presentado por ODISEX Piura. El expediente incluye una relación de 23 personas con discapacidad que necesitan asistencia durante la emergencia.

En el documento, la senadora señaló que las lluvias e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño dejaron a mujeres con discapacidad aisladas en sus viviendas, sin posibilidad de trasladarse a pisos altos o techos para protegerse. También reportó la falta de alimentos y medicinas, así como el deterioro de sillas de ruedas y muletas.

Otro de los problemas expuestos corresponde a las dificultades para generar ingresos, debido a las restricciones para salir de sus domicilios. El oficio también advierte que las personas con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a los registros de damnificados y a los bonos de asistencia.

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Mirtha Vásquez envió el Oficio N.º 557-2026-2027/MVCH-SENADO-CR, con una relación de 23 personas con discapacidad que necesitan asistencia urgente.

Solicitan alimentos, medicamentos y reposición de ayudas técnicas

Entre las medidas solicitadas por Vásquez figura la entrega prioritaria de alimentos, agua, medicamentos, pañales, toallas sanitarias y productos de aseo personal para las personas incluidas en la relación remitida a la PCM.

El pedido también contempla la reposición de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas que sufrieron daños durante las inundaciones. Estos implementos resultan indispensables para la movilidad de quienes dependen de ellos.

Asimismo, el oficio solicita que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) incorpore a las personas con discapacidad y a sus cuidadoras en las acciones de respuesta, en coordinación con el Gobierno Regional de Piura y las municipalidades.

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Otro requerimiento consiste en facilitar su incorporación a los registros de damnificados y a los programas de bonos y asistencia, sin exigir requisitos innecesarios que dificulten el acceso a los recursos disponibles.

El pronunciamiento de ODISEX también exige transporte y personal capacitado para evacuar a las personas con discapacidad que no pueden desplazarse por sus propios medios. La organización solicitó que las autoridades identifiquen a quienes permanecen en viviendas inundadas o en zonas de riesgo.

Respecto a los espacios de refugio, pidió habilitar albergues con rampas, servicios higiénicos accesibles y condiciones adecuadas para atender a personas con diferentes tipos de discapacidad.

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También reclamó que las alertas y orientaciones de emergencia se difundan mediante formatos accesibles, de modo que las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual o dificultades de comprensión puedan recibir información sobre los riesgos y las medidas de protección.

La atención a las personas cuidadoras también forma parte de las exigencias. ODISEX solicitó apoyo para quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de personas con discapacidad y otros integrantes de sus hogares.

ODISEX pide participación de organizaciones en la respuesta a la emergencia

La entidad solicitó que las autoridades convoquen a las organizaciones de personas con discapacidad para conocer las necesidades de la población afectada y coordinar medidas de asistencia.

En su pronunciamiento, ODISEX cuestionó que las instituciones anuncien medidas sin que estas se traduzcan en ayuda efectiva para quienes permanecen en zonas inundadas. “No basta con anunciar planes de contingencia ni realizar reuniones. Necesitamos ver acciones, y respuestas ahora”, manifestó la organización.

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Asimismo, recordó que la protección de los derechos de esta población debe mantenerse durante las emergencias humanitarias. “Nuestros derechos no desaparecen durante una emergencia. Nuestra vida tiene el mismo valor y merece la misma protección”, sostuvo.