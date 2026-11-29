La cantante Madaith Carrasco interpreta una canción en el escenario mientras recibe una descarga de humo durante el concierto de la orquesta La Bella Luz.

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La cantante Madaith Carrasco vivió un momento de tensión en pleno escenario después de recibir de lleno un disparo inesperado de la máquina de humo durante la celebración por el 32 aniversario de la orquesta La Bella Luz. El incidente ocurrió mientras la artista interpretaba y bailaba parte de su repertorio, en un show que la agrupación de cumbia peruana preparó para el sábado 28 de noviembre en el parque zonal Lloque Yupanqui.

Los efectos especiales se activaron justo en el lugar donde se encontraba parada la cantante, lo que la cubrió por completo de humo en cuestión de segundos. El momento quedó registrado en videos que circularon después en redes sociales, donde se observa la reacción inicial de sorpresa de la artista ante el imprevisto.

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El susto no interrumpió el espectáculo

Pese al impacto directo del humo, Carrasco no sufrió lesiones y mantuvo la compostura frente al público. La cantante continuó con su presentación sin detener la música, en una reacción que reflejó su experiencia sobre los escenarios pese a su reciente incorporación a la orquesta.

El episodio se dio en el marco de un show que La Bella Luz preparó con una producción audiovisual de mayor envergadura que en años anteriores. Según medios especializados en música tropical, la agrupación adelantó previamente que su aniversario incluiría un formato escénico más elaborado, con una estética que buscaba diferenciarse de presentaciones pasadas.

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La cantante Madaith Carrasco interpreta un tema musical sobre el escenario durante el concierto por el 32 aniversario de la agrupación de cumbia La Bella Luz. Ataviada con un vestido blanco y tiara, la artista canta e interactúa con el público y otros miembros de la orquesta bajo las luces del espectáculo. Video: TikTok @difusionaldia

¿Quién es Madaith Carrasco?

Madaith Carrasco, también conocida en el ámbito del folclore como ‘Madaith del Perú’, se incorporó de manera oficial a La Bella Luz el 25 de octubre, tras la salida de la anterior vocalista, Anely Dávila. La cantante, de 18 años, había comenzado a participar de forma temporal en la agrupación semanas antes de confirmarse su ingreso definitivo.

Su carrera artística se remonta a la infancia. Carrasco empezó a cantar a los ocho años, con un repertorio centrado en el huayno interpretado junto a su arpa, instrumento con el que se dio a conocer en el circuito del folclore peruano. Entre los temas que marcaron sus inicios figuran “Sueños de amor” y “Avísame”, ambos de su propia autoría.

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La cantante también tuvo un paso por la televisión nacional, donde participó en el programa ‘La Voz Kids’, transmitido por Latina. Antes de sumarse a La Bella Luz, formó parte de la agrupación Internacional Somos Norte, experiencia que le permitió consolidarse en la escena de la cumbia antes de dar el salto a una de las orquestas más reconocidas del género en Perú.

Durante la presentación por el 32 aniversario de la orquesta de cumbia La Bella Luz, la cantante Madaith Carrasco fue cubierta de forma imprevista por una descarga de humo sobre el escenario. A pesar de la activación repentina de los efectos especiales mientras interpretaba su repertorio, la artista continuó con el espectáculo musical sin presentar lesiones. Video: TikTok @josedelgadoalave

El contexto detrás de su llegada a la orquesta

La incorporación de Carrasco se produjo en un momento de recomposición para La Bella Luz, agrupación liderada por Oscar Junior Custodio y fundada en 1994 en Monsefú, Chiclayo. Antes del anuncio de su ingreso, la orquesta ya había confirmado que buscaría una nueva integrante para reemplazar a Naldy Saldaña, en un proceso de renovación de su elenco vocal de cara a la celebración de aniversario.

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El ingreso de la cantante se formalizó mediante un video de presentación con una producción audiovisual que generó expectativa entre los seguidores de la agrupación. En esa pieza, Custodio le dio la bienvenida oficial a la nueva integrante como parte de lo que describió como una misión por cumplir junto al resto del elenco.

Tras el incidente con la máquina de humo, Madaith Carrasco continuó cumpliendo con normalidad el resto de su presentación en el aniversario de La Bella Luz, sin que se reportaran consecuencias físicas derivadas del episodio registrado en el escenario.