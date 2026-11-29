Durante la emisión del programa televisivo, los conductores Mathías Brivio y Katia Palma enviaron un mensaje de solidaridad a las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones en Piura. Acompañados en pantalla por el cintillo "Fuerza hermanos de Piura", los presentadores señalaron las deficiencias en el sistema de alcantarillado ante el fenómeno climático e hicieron un llamado a las autoridades para adoptar medidas preventivas frente a la emergencia. Video: América TV / Esto es Guerra

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La actriz Mónica Sánchez expresó su indignación por la respuesta del Gobierno ante las inundaciones que afectan Piura, luego de que se difundiera un video con declaraciones de la mandataria durante su visita a la región. “¡Dios mío! ¿En qué manos estamos?”, escribió la intérprete de ‘Charito’ en Al fondo hay sitio en su cuenta de X, al compartir el registro del momento en que la jefa de Estado expresó su deseo de que las lluvias se detuvieran para poder retirar el agua acumulada en las calles.

La frase que generó la reacción de la actriz surgió durante un recorrido por las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño (FEN), cuando la mandataria comentó a un funcionario de su gestión: “Esta noche será larga, ojalá que esta lluvia pare; si parara, podríamos eliminar toda el agua”. El comentario fue objeto de cuestionamientos e ironías en redes sociales, en un contexto donde más de 2.000 familias resultaron damnificadas por las lluvias y la emergencia ya cobró una vida.

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La actriz Mónica Sánchez comparte en la red social X un video que registra la inundación en el Hospital Regional Cayetano Heredia en Piura tras intensas lluvias.

Mónica Sánchez cuestionó el manejo de la crisis con publicaciones adicionales

La crítica de Sánchez no se limitó a su reacción inicial. La actriz también republicó en su cuenta de X el mensaje de una usuaria que comparó la gestión de la crisis actual con la de administraciones anteriores. “Piura inundada, balacera en la Costa Verde... Si fuera el anterior gobierno, ya se estaría hablando de vacancia. Cero dudas”, señalaba la publicación compartida por la intérprete.

La actriz Mónica Sánchez cuestiona mediante una publicación en redes sociales la gestión gubernamental ante las inundaciones registradas en la región de Piura.

Este pronunciamiento se suma a otras intervenciones públicas que Mónica Sánchez realizó en las últimas semanas contra la gestión del Ejecutivo. El 6 de noviembre, la actriz había cuestionado el balance de los primeros 100 días de gobierno y lo calificó como un fracaso. Posteriormente, el 19 de noviembre, rechazó las detenciones de los músicos Pedro Mo y Brenda Jah, al exigir respeto por sus derechos y cuestionar el uso de acusaciones vinculadas al terrorismo.

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La actriz Mónica Sánchez cuestiona mediante una publicación en la red social X la gestión política y la respuesta institucional ante las inundaciones pluviales en Piura.

Conductores de televisión pidieron medidas urgentes de prevención

La emergencia en Piura también generó pronunciamientos desde la televisión. Mathías Brivio y Katia Palma, conductores de Esto es guerra, dedicaron parte de la edición del viernes 27 de noviembre para enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y cuestionar la falta de preparación frente al fenómeno climático.

“Un fuerte abrazo a toda la gente de Piura, del norte de nuestro país. Sabemos lo que ha sido esas lluvias que han inundado las calles, esa lluvia que ha hecho que muchas personas pierdan lo poco que tienen”, expresó Brivio, quien además apuntó directamente contra la falta de prevención de las autoridades.

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Mónica Sánchez, Katia Palma y Mathías Brivio se pronunciaron sobre la emergencia por las inundaciones registradas en Piura tras las lluvias torrenciales.

“Recién está empezando y ya estamos viendo las consecuencias de este Niño extremo que ha llegado a nuestro país. Nuevamente, un jalón de orejas para nuestras autoridades. Sabíamos que este Niño iba a llegar, la potencia de este Niño, cómo iba a ser y vemos que los alcantarillados y las demás cosas que debían estar bien, no lo están”, sostuvo el conductor. Katia Palma respaldó el reclamo y pidió una respuesta inmediata de los responsables de la gestión preventiva.

Artistas piuranos relataron el impacto directo de las lluvias en sus hogares

Más allá de los cuestionamientos políticos, varios artistas con raíces en la región compartieron el impacto directo que las lluvias tuvieron sobre sus propias familias. El cantante Tony Rosado contó que su vivienda en Piura se llenó de agua, aunque no llegó a producirse una inundación completa. El intérprete, que se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales, relató que recibió la noticia a través de llamadas de sus hijas.

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El cantante Tony Rosado reporta inundaciones en la vivienda de su familia debido a las lluvias registradas en Piura.

“Mis hijas me han llamado asustadas para contarme que está lloviendo fuerte y que se ha llenado la casa de agua, pero no se ha inundado, gracias a Dios”, señaló Rosado en declaraciones a Trome. El cantante también extendió su solidaridad hacia otros afectados: “Mi solidaridad con los paisanos, todo Piura está lleno de agua, hay mucha gente que ha perdido todo, me da mucha pena de ver cómo la gente que trabaja en los mercados ha perdido todo”.

Susana Alvarado pidió protección para las familias damnificadas

La cantante Susana Alvarado, vocalista de la agrupación Corazón Serrano, también se pronunció sobre la emergencia que afecta a su tierra natal. A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una fotografía desde el interior de su vivienda y describió la magnitud de las lluvias. “Piura es un río y la lluvia no para”, escribió.

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Una publicación de Susana Alvarado pide apoyo espiritual y protección para las personas damnificadas a causa de las lluvias e inundaciones registradas en Piura.

La intérprete acompañó sus publicaciones con un mensaje de oración dirigido a las familias damnificadas. “Señor y Padre nuestro, te pedimos que protejas y consueles a todas las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, dándoles refugio seguro, paz en medio del temor y fuerza para reconstruir sus vidas”, expresó Alvarado en su publicación.

El impacto de las lluvias en los distritos de Piura

Las precipitaciones torrenciales comenzaron alrededor de las 5:00 p.m. del jueves 26 de noviembre y se extendieron por varias horas en los distritos de Piura, Castilla y 26 de Octubre. El agua ingresó a viviendas, locales comerciales, instituciones educativas y establecimientos de salud, con niveles que superaron el metro de altura en distintos sectores.

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En la urbanización Ignacio Merino, el agua alcanzó hasta 1,5 metros y dejó cerca de 700 familias afectadas, lo que motivó la intervención de brigadas de la Policía Nacional y del Ejército para rescatar a niños, adultos mayores y mascotas atrapados en sus viviendas.

Las calles y las viviendas de la urbanización Ignacio Merino en Piura permanecen anegadas tras las intensas lluvias registradas en la región. (X/@MIDAGRI)

Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones alcanzaron también a Morropón, Ayabaca y Huancabamba, con acumulados superiores a los 40 milímetros y la activación de al menos 10 quebradas, en un escenario que incrementó la preocupación por posibles deslizamientos en los sectores más expuestos.