La agrupación musical La Bella Luz difundió un video promocional de su producción de ficción titulada 'LBL: La Serie'. Las imágenes incluyen dramatizaciones de disputas profesionales y personales vinculadas a la industria musical, apariciones de los vocalistas con vestimenta coordinada en escenarios de concierto y tomas del público asistente portando pancartas de apoyo a la orquesta.

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La Bella Luz anunció el estreno de “LBL: La Serie”, una miniserie biográfica que repasará la trayectoria de la agrupación de cumbia norteña y que llegará en marzo de 2027. El anuncio se realizó durante el concierto por los 32 años de la orquesta, ante más de 20 mil asistentes en el Parque Lloque Yupanqui, en Los Olivos.

La producción contará con la participación de los propios integrantes del grupo, encabezados por Óscar Junior Custodio, quienes representarán pasajes de su carrera, sus inicios y el crecimiento de la agrupación dentro de la música peruana.

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El lanzamiento del proyecto se confirmó con la proyección de un primer adelanto en pantalla gigante durante el espectáculo. Tras la difusión del teaser, los músicos presentaron al elenco que formará parte de la ficción y al equipo responsable de llevar la historia a la pantalla.

Los integrantes de la orquesta La Bella Luz anuncian a través de las redes sociales la realización de su proyecto audiovisual LBL: La Serie.

“LBL: La Serie” será producida por el director Gino Tassara, quien estuvo presente en el escenario junto con los actores convocados para la miniserie. La producción reunirá a intérpretes con trayectoria en la televisión nacional y a nuevas figuras.

Leslie Stewart, Julián Legaspi y Renato Rossini volverán a compartir elenco

Uno de los anuncios de la noche fue el reencuentro de Leslie Stewart, Julián Legaspi y Renato Rossini, recordados por sus papeles en la serie peruana Calígula. Los tres actores asumirán los personajes antagónicos de la historia de La Bella Luz.

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El reparto también incluirá a Tito Vega, Karla Medina y Gabriel González. A ellos se sumarán Gerardo Fiedler y Jassir Yunis, protagonista de la película Amigo, por ahí no es.

La presencia del elenco en el aniversario de la orquesta permitió conocer los primeros nombres que acompañarán a los músicos en la reconstrucción de su recorrido artístico. Por ahora, no se revelaron detalles sobre los personajes que interpretará cada uno ni sobre las locaciones previstas para las grabaciones.

Una publicación oficial de la orquesta La Bella Luz presenta un adelanto de 'LBL: La Serie', producción audiovisual cuyo estreno está proyectado para el año 2027.

La agrupación sostuvo que la serie buscará mostrar los episodios que marcaron su camino durante más de tres décadas de actividad, con énfasis en los sacrificios y dificultades que atravesaron sus integrantes antes de consolidarse en el circuito de la cumbia peruana.

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Óscar Junior Custodio recordó un año difícil para la agrupación

Durante la presentación, Óscar Junior Custodio se dirigió al público y habló de los momentos que enfrentó La Bella Luz en los últimos meses. El cantante agradeció el respaldo de sus seguidores y vinculó el anuncio de la serie con una nueva etapa para el grupo.

“Me siento muy emocionado y muy contento. Ha sido un año muy difícil para nosotros, pero mi abuela siempre me enseñó a ser un guerrero y todo eso lo aprendí de ella”, expresó el líder de la orquesta antes de invitar al escenario a Tassara y al resto del elenco.

Luego, el artista confirmó la fecha estimada para el estreno de la producción. “Gracias por confiar en nosotros. Se viene un proyecto nuevo, ‘LBL: La Serie’, en marzo de 2027 y esperamos que les guste a todos”, afirmó ante los asistentes.

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La agrupación La Bella Luz presenta escenas de ficción dramática y actuaciones musicales relacionadas con su proyecto televisivo previsto para 2027.

El anuncio se realizó durante un concierto que reunió a miles de personas en Los Olivos, como parte de la celebración por los 32 años de La Bella Luz. La producción aspira a reconstruir audiovisualmente la historia de una de las agrupaciones de cumbia norteña con mayor permanencia en el país.

El anterior proyecto sobre La Bella Luz fue cancelado tras una denuncia de Naldy Saldaña

“LBL: La Serie” surgirá después de la cancelación de un proyecto anterior sobre la agrupación. En agosto de 2026, Del Barrio Producciones suspendió una serie que preparaba sobre La Bella Luz tras conocerse la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta.

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Michelle Alexander y Del Barrio Producciones llevarán a América Televisión una miniserie sobre La Bella Luz, una orquesta clave de la cumbia peruana.

Saldaña afirmó que denunció ante la Fiscalía presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual. La investigación quedó en manos de las autoridades. La productora sostuvo entonces que no continuaría con una ficción sobre el grupo mientras una persona señalada en una denuncia de esa gravedad continuara dentro de la agrupación.

La nueva miniserie anunciada por La Bella Luz no precisó si abordará ese episodio ni cuál será el enfoque narrativo sobre los acontecimientos más recientes de la orquesta. Su estreno está previsto para marzo de 2027.