En una entrevista para el programa de televisión Amor y Fuego tras su llegada a Lima, la actriz Stephanie Cayo se refirió públicamente a su vínculo sentimental con el cantante Alejandro Sanz y a las actividades de su escuela de artes escénicas en Perú. Durante el diálogo, acompañada por su hermano Macs Cayo, abordó también las especulaciones difundidas en redes sociales sobre un presunto embarazo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Stephanie Cayo rompió su reserva habitual sobre su vida sentimental y se refirió por primera vez de manera pública a su romance con el cantante español Alejandro Sanz durante una entrevista realizada el 27 de noviembre para el programa Amor y Fuego. La actriz, que regresó temporalmente a Perú, calificó al intérprete madrileño como “un hombre maravilloso” y explicó que el vínculo surgió de manera inesperada.

La relación entre ambos se hizo pública a inicios de este año y desde entonces la actriz acompañó al cantante en diferentes conciertos durante sus giras internacionales. Consultada sobre si alguna vez imaginó convertirse en pareja del compositor español, Cayo optó por una reflexión breve antes de abordar el tema con mayor soltura. “Uno no espera el amor, el amor llega y te sorprende”, respondió la actriz, quien prefirió mantener en reserva los detalles sobre el inicio de su historia con el músico.

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El motivo detrás de su regreso a Perú

El viaje de la menor de las hermanas Cayo respondió a las actividades de fin de año de Performing Arts, la escuela de artes escénicas que dirige en el país. Durante la conversación con el programa de espectáculos, la actriz también confirmó que pasará las fiestas navideñas junto a su familia antes de retomar sus compromisos fuera de Perú.

Consultada sobre si regresaría a Perú en enero o esperaría la llegada de Alejandro Sanz con motivo de su concierto en Lima, la actriz reaccionó con entusiasmo. “Sí, navidad, sí. Bueno, eso es una noticia maravillosa, yo creo que la preventa ya sale. Nada, estoy muy contenta”, expresó, en referencia a la presentación que el cantante tiene programada en la capital peruana.

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La actriz Stephanie Cayo declaró en Lima sobre su relación sentimental con el cantante español Alejandro Sanz.

Su hermano Macs Cayo también se refirió al cantante español

En otro momento de la entrevista, le preguntaron a Stephanie Cayo cómo era Alejandro Sanz en su faceta más personal. Ante la consulta, la actriz se mostró algo nerviosa y optó por involucrar a su hermano, Macs Cayo, quien también compartió tiempo con el artista español.

El exintegrante de Combate no tuvo inconvenientes en opinar sobre el intérprete de “Y si fuera ella” y destacó algunas actividades que realizaron juntos. “Alejandro es un genio. Sí, claro, hemos compartido. Su deporte favorito pues le gusta mucho el tenis, el pádel, jugamos, jugamos”, comentó Macs, lo que evidenció la cercanía que ya existe entre el cantante y la familia Cayo.

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La actriz se sumó después a los comentarios sobre su pareja y no ocultó la admiración que siente por él. “Es un hombre maravilloso. Fútbol, Real Madrid”, agregó entre risas, en una mención a los gustos deportivos del cantante español.

La respuesta de la actriz ante los rumores de embarazo

La entrevista también incluyó una pregunta sobre las especulaciones que circularon en redes sociales acerca de un posible embarazo de la actriz. Las versiones surgieron después de que se difundiera una fotografía en la que Stephanie Cayo aparecía con las manos colocadas sobre el vientre durante un evento público, imagen que generó distintas interpretaciones entre los usuarios.

La intérprete aseguró que solo asumiría la crianza junto a una pareja que conozca sus luces y sombras y que comparta un proyecto familiar. YouTube/ Aislinn Derbez

Ante la consulta directa sobre los rumores, la actriz respondió con una reflexión sobre la libertad de opinión en redes sociales. “Uno habla de esos deseos y al final uno puede opinar lo que uno quiera opinar. Ya depende de si a uno le afecta eso o no le afecta. La gente tiene todo el derecho del mundo de opinar, que opinen lo que quieran”, manifestó, sin confirmar ni descartar de manera directa las versiones que circularon sobre su situación.

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La actriz, reconocida por su participación en producciones como Travesuras del corazón, mantuvo durante toda la conversación un tono reservado sobre los detalles íntimos de su relación con el cantante español, aunque dejó entrever la buena etapa personal que atraviesa desde que formalizó su vínculo con Alejandro Sanz a comienzos de año.