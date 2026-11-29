Cristina Cuba volvió a sumar minutos con Alianza Lima en el triunfo frente a Perú Sub-19 por la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

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Cristina Cuba volvió a tener protagonismo con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La armadora sumó minutos en el triunfo frente a Perú Sub-19 y habló sobre su presente en el equipo blanquiazul, su proceso para recuperar continuidad y las exigencias que afronta para ganarse un lugar en la rotación. Tras el encuentro, también se refirió a los cuestionamientos que recibe y dejó en claro que está enfocada en su trabajo dentro de la cancha.

La voleibolista destacó la preparación que realiza el plantel durante los entrenamientos y aseguró que sus compañeras están listas para responder cuando el comando técnico las necesite. “Me siento superbién. Todas venimos entrenando muy duro, entonces a la que le toque jugar está lista”, expresó luego de la victoria ante el combinado juvenil.

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La armadora también fue consultada por los comentarios y cuestionamientos que se generan alrededor de su rendimiento. Sin embargo, aseguró que no suele prestar atención a las publicaciones en plataformas digitales, por lo que desconoce las opiniones que circulan sobre su desempeño.

“No tengo idea, no reviso redes, así que no tengo idea”, respondió la jugadora cuando le preguntaron por las críticas. De esta manera, dejó en evidencia que prefiere concentrarse en su preparación y en las oportunidades que recibe para participar en los compromisos del conjunto victoriano.

Tras participar en la última victoria íntima, la jugadora contó cómo se prepara para aprovechar las oportunidades y afrontar los próximos desafíos de la temporada. (Video: Dosis de Voleibol)

Cuba también expresó su satisfacción por volver a competir y tener presencia en el campo. Para ella, recuperar sensaciones durante los partidos forma parte de un proceso que requiere paciencia y trabajo constante.

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“Estoy contenta, feliz. De hecho, lo entrenamos todos los días. Todas venimos entrenando a buen ritmo, entonces todas estamos listas para jugar cuando se nos necesite”, señaló sobre su regreso a la actividad y la dinámica que mantiene el equipo.

El proceso de Cristina Cuba para recuperar protagonismo

La deportista explicó que ha trabajado en el aspecto físico para estar preparada cuando le toque ingresar. No obstante, reconoció que existe una diferencia importante entre entrenar y competir, especialmente cuando debe incorporarse a un partido que ya está en desarrollo.

“Físicamente me he estado preparando. Es diferente entrenar que meterse a jugar y también es diferente comenzar desde el principio, que entrar en un partido donde las cosas están difíciles. Eso hay que entenderlo, es un proceso el poder sentirse cómoda en el campo, pero la verdad que yo supercontenta con cómo está trabajando el equipo y con el trabajo que vengo haciendo”, manifestó.

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Sus declaraciones reflejan que la armadora busca recuperar progresivamente su mejor versión y aprovechar cada oportunidad que tenga durante la temporada. La competencia interna en Alianza Lima también representa un desafío para las jugadoras que buscan consolidarse en la formación.

¿Qué dijo Cristina Cuba sobre María Alejandra Marín?

Uno de los temas que abordó la voleibolista fue la relación que mantiene con María Alejandra Marín, la otra armadora del plantel blanquiazul. Ambas comparten la responsabilidad de conducir el juego del equipo y disputan minutos en una posición que exige coordinación y toma de decisiones.

Lejos de describirlo como una rivalidad, Cuba resaltó el respaldo mutuo que existe entre ambas y la comunicación que mantienen durante los entrenamientos y los partidos.

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“Es super. Aleja es superlinda. Estamos las dos constantemente conversando, ayudándonos, la que está afuera siempre está atenta para ver de qué manera puede ayudar a la que está jugando. Es una bonita competencia y en realidad hay apoyo entre las dos”, explicó.

La armadora blanquiazul busca recuperar continuidad y protagonismo en el equipo durante la temporada 2026/27. Crédito: FPV

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Universitario

La armadora también se refirió a los próximos desafíos del conjunto íntimo, que tendrá que afrontar compromisos importantes en la Liga Peruana de Vóley. Entre ellos destaca el enfrentamiento ante Universitario, uno de los partidos que genera mayor expectativa en el campeonato.

Cuba aseguró que el plantel mantiene la misma exigencia durante las prácticas y que se encuentra preparado para afrontar los encuentros que vienen. Además, recordó que Alianza Lima también tiene como objetivo llegar en buenas condiciones al Mundial de Clubes.

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“Hay que seguir entrenando. Todas las semanas entrenamos igual de fuerte, obviamente es un partido importante que se nos viene y el Mundial también es superimportante, pero estamos listas para eso”, concluyó.

De esta manera, Cristina Cuba busca aprovechar su regreso a la competencia para ganar continuidad en Alianza Lima. Mientras el equipo se prepara para sus próximos retos, la armadora mantiene el foco en su evolución y en la competencia interna que sostiene con María Alejandra Marín.